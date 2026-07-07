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5-те здравословни тайни на Лионел Меси: диета, сън и навици според науката

Футболистът Лионел Меси дължи дълголетието си на терена на строг режим, включващ отказ от захар и газирано, средиземноморска диета, чай мате вместо кола, до 11 часа сън дневно и силна семейна подкрепа, която му помага да се справя със стреса

7 юли 2026, 06:46
5-те здравословни тайни на Лионел Меси: диета, сън и навици според науката
Източник: БГНЕС

Л ионел Меси отдавна е смятан за един от най-великите футболисти в света, а диетата и режимът му на възстановяване предизвикват огромен интерес. Разглеждаме петте ключови навика на аржентинеца от гледна точка на научните доказателства.

Факт 1: От пица и газирано към здравословна диета

В началото на кариерата си футболистът не обръща внимание на храненето си. Той обожава пица и сладки газирани напитки и редовно яде пържено месо. По-късно Меси и обкръжението му отдават подобрението във формата му на промяната в диетата и изключването на някои любими храни. Според спортните медии диетолог му помага да преразгледа менюто си, като премахва добавената захар и силно преработените продукти. Тази трансформация отнема години.

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Научни доказателства: Диета с високо съдържание на сладки напитки, бързо хранене и други силно преработени храни е свързана с повишен риск от затлъстяване, инсулинова резистентност, сърдечно-съдови заболявания и хронични възпаления. Тези храни съдържат много добавена захар, наситени мазнини и сол, но са бедни на фибри, витамини и други полезни хранителни вещества.

Заключение: Приложете го. Отказът от сладките газирани напитки и бързото хранене е стъпка, която можете да предприемете веднага.

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Меси
Меси
Меси
Меси

Факт 2: Средиземноморска диета вместо аржентинско асадо

В публикациите за менюто на футболиста често се споменават риба, морски дарове, зехтин, киноа и кафяв ориз. Зеленчуците съставляват половината от всяка порция. Червеното месо е сведено до минимум, а птичето се приготвя на пара.

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Научна обосновка: Средиземноморската диета е добре проучен хранителен режим с доказани ползи за сърдечно-съдовото здраве. Мащабно проучване в New England Journal of Medicine потвърждава, че изобилието от ненаситени мастни киселини, висококачествен протеин и фибри намалява риска от съдови инциденти.

Заключение: Приложете го. Не е необходимо да копирате цялото меню — просто добавете повече риба, зехтин и зеленчуци към диетата си.

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Меси
Лионел Меси
Меси
Меси

Факт 3: Мате вместо кола

В младостта си Меси пие сладки лимонади, но с течение на времето заменя колата с мате. На снимки и видеоклипове той често може да бъде видян с термос в ръка. Тази популярна сред спортистите напитка, приготвена от листата на дървото Йерба Мате, се превръща в основния му източник на енергия преди излизане на терена. В Аржентина мате е национална напитка и се консумира още от детството.

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Научна информация: Мате съдържа кофеин, теобромин и полифенолни съединения, които имат умерен стимулиращ ефект и притежават антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. По съдържание на кофеин мате е сравнимо с чая, но отстъпва на силното кафе. То може да бъде алтернатива на напитките с добавена захар. Температурата обаче е важна: редовната консумация на много горещи напитки (над 65°C) се свързва с повишен риск от рак на хранопровода. Този риск се дължи на термично увреждане на лигавицата, а не на свойствата на самото мате.

Заключение: Приложете го с едно условие. Мате може да замени подсладените енергийни напитки, ако се пие без захар и не се превишава препоръчителната доза кофеин. Най-добре е да се консумира топло, а не парещо.

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Факт 4: Сън до 11 часа

Според експерти по медицина на съня Меси отделя толкова внимание на почивката, колкото и на тренировките. Испанският специалист по съня Едуардо Естивил отбелязва, че футболистът спи близо 11 часа на ден, включително и следобедните дрямки.

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Научни доказателства: Качественият сън е от съществено значение за възстановяването на организма, функцията на имунната система, паметта и метаболизма. Обикновено на възрастните се препоръчва да спят между 7 и 9 часа на нощ. Използването на смартфони, таблети и други устройства преди лягане може да затрудни заспиването. Светлината от екрана, особено при висока яркост, както и самото съдържание, пречат на съня и могат да забавят производството на хормона мелатонин. Специалистите съветват да се избягват устройства поне 30–60 минути преди заспиване.

Заключение: Приложете го частично. За средностатистическия човек 7–9 часа сън са напълно достатъчни.

Факт 5: Семейството като основен начин за справяне със стреса

Въпреки световната си слава, Меси предпочита да прекарва свободното си време със съпругата си Антонела и децата им. В множество интервюта той споделя, че семейството му помага да се откъсне от футбола и да запази вътрешно равновесие след напрегнати мачове и неуспехи.

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Научни доказателства: Силните социални връзки са сред най-важните фактори за психичното и физическото здраве. Хората, които получават емоционална подкрепа от семейството и близките си, се справят по-добре със стреса, изпитват тревожност и депресия по-рядко и като цяло живеят по-дълго. Социалната подкрепа намалява хроничния стрес и ускорява психологическото възстановяване след трудни събития. Тези изводи се потвърждават и от Харвардското проучване за развитието на възрастните — едно изследванията на човешкото благополучие с най-дълга история, провеждано в продължение на над 85 години.

Заключение: Приложете го. Напълно да се елиминира стресът е невъзможно, но редовното общуване с близките, споделените вечери или разходките могат да се превърнат в навик, толкова полезен за психичното здраве, колкото е правилното хранене за физическото.

Какъв е крайният резултат?

Трансформацията на Лионел Меси показва, че трайните здравословни навици работят по-добре от радикалните мерки. Отказът от захарта, осигуряването на качествен сън и здравословното хранене са по силите на всеки. Социалните връзки са особено важни: подкрепата от семейството помага за намаляване на стреса и подобряване на психическото благополучие. Ключът е промените да се въвеждат постепенно и да се адаптират към собствения начин на живот, вместо сляпо да се копира режимът на световните звезди.

Източник: Рамблер     
Лионел Меси Здравословен начин на живот Спортно хранене Възстановяване Психично здраве
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