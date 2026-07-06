Тръмп призна, че е говорил с Инфантино за Балогун

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че е поискал от ФИФА да преразгледа наказанието за един мач на американския нападател Фоларин Балогун на Световното първенство.

Тръмп казва, че Световната футболна федерация е „взела правилното решение“ да отложи наказанието на Балогун, добавяйки, че то би оставило „голямо петно“ върху турнира, ако беше приложено. Балогун, който е най-добрият реализатор на САЩ на настоящия турнир, трябваше да бъде наказан за мача на осминафиналите на отбора си срещу Белгия в Сиатъл във вторник.

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Но в понеделник вечер ФИФА отложи наказанието за един мач за 12 месеца, предава Би Би Си.

В реч в Белия дом в понеделник Тръмп заяви, че е поискал от ФИФА да преразгледа решението, защото „не смята, че е имало нарушение“.

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Тръмп потвърди, че е говорил с президента на ФИФА Джани Инфантино, но каза, че „всичко“, което е направил, е да поиска преразглеждане, и добави, че не е казал наказанието на Балогун да бъде отложено.

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„Мислех, че двама велики спортисти са се сблъскали един в друг и са се оплели“, каза Тръмп.

„Не мога да им казвам какво да правят. Вярвам, че комисията е взела решението. И това беше правилното решение,“ поясни Тръмп.