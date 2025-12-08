Свят

"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад

Президентът на Сирия извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината

8 декември 2025, 18:35
"Страната е на ключов кръстопът": Една година след падането на Асад
Източник: Getty Images

С ирия отбелязва първата годишнина от свалянето на Башар Асад, докато се опитва да постигне стабилност и да се възстанови след години гражданска война.

Президентът на Сирия Ахмед аш Шараа, облечен във военна униформа, днес извърши утринна молитва в джамията „Омаяд“ в Дамаск, за да отбележи годишнината, съобщи „Ал Джазира“.

В реч след молитвата той обеща да възстанови Сирия по начин, достоен за нейното настояще и минало.

„Никой няма да застане на пътя ни, независимо колко голям или силен е, и никакви пречки няма да ни спрат. Ние ще се изправим пред всички предизвикателства с Божията помощ“, каза той. „От север на юг и от изток на запад ще изградим отново силна Сирия с устройство, достойно за настоящето и миналото ѝ, и ще я възстановим така, че да подкрепя потиснатите и да установи справедливост сред народа“, добави сирийският президент.

Официални тържества са планирани за по-късно днес на централния площад „Омаяд“ в Дамаск, който от дни е изпълнен с ликуващи хора. Празненства се провеждат и на други места в страната вече от няколко дни – хиляди хора изпълниха улиците на Хама още в петък, за да отбележат годишнината от деня, в който бунтовниците, водени от ислямистката групировка „Хаят Тахрир аш Шам“ (ХТШ) на Аш Шараа, превзеха града по време на бързото си настъпление към Дамаск, предаде френският канал „Франс 24“.

В реч в края на ноември сирийският президент, който е бивш командир в терористичната организация „Ал Каида“, призова всички сирийци да се съберат по площадите, за да демонстрират национално единство.

Кюрдската администрация, която управлява североизточната част на страната, поздрави сирийците по повод годишнината, но забрани събирания или събития заради съображения за сигурност, позовавайки се на засилена активност на „терористични клетки“, стремящи се да се възползват от случая.

След свалянето му преди година Башар Асад избяга от Сирия в Русия – повече от 13 години след началото на гражданската война, започнала след бунт срещу управлението му, и след повече от 50 години власт на семейството му. Хафез Асад бе на власт от 1971 г., а след смъртта му през 2000 г. управлението на страната пое неговият син Башар, припомня „Дойче Веле“.

Източник: Getty Images
  • Какво постигна Аш Шараа?

Ахмед аш Шараа намира пътя си по-лесно в чужбина, отколкото в родината си, отбеляза Би Би Си. В рамките на две седмици след поемането на властта той прие делегация от високопоставени американски дипломати. В отговор САЩ бързо отмениха наградата от 10 милиона долара, която бяха обявили за неговото залавяне.

След това санкциите срещу Сирия, наложени по времето на Асад, постепенно бяха облекчени. Най-строгите от тях – „Цезар“, бяха временно спрени и могат да бъдат отменени от Конгреса на САЩ в началото на новата година.

През май саудитският престолонаследник уреди кратка среща между Аш Шараа и президента на САЩ Доналд Тръмп. След това Тръмп нарече сирийския си колега „млад, привлекателен, страхотен човек“.

Голям пробив дойде през ноември, когато Аш Шараа стана първият сирийски президент, посетил Белия дом. На срещата с Тръмп в Овалния кабинет атмосферата беше непринудена, отбелязват световните издания.

Както Саудитска Арабия, така и западните правителства виждат в Аш Шараа най-добрата – и всъщност единствената – възможност за стабилизиране на страната, разположена в сърцето на Близкия изток, отбеляза Би Би Си.

Освен това сирийските власти са в контакт и с петте постоянни членки на Съвета за сигурност, включително Русия и Китай. Това се счита за знак за новата прагматична външна политика на Сирия, на фона на това, че Москва беше съюзник на режима на Асад.

Източник: iStock/Getty images
  • Предизвикателствата пред новите сирийски власти

Ахмед аш Шараа е сунит – най-голямата религиозна група в Сирия. Правителството му все още не контролира цялата страна. През последната година той не успя да убеди или принуди кюрдите на североизток и друзите на юг да признаят властта в Дамаск. По крайбрежието алауитската общност – произлязла от шиитския ислям, към която принадлежи и семейство Асад – също е нервна и неспокойна, обобщава Би Би Си.

В ноемврийския си доклад Съветът за сигурност на ООН отбеляза, че „Сирия продължава да се бори с фрагментираната система за сигурност“.

Столицата Дамаск е сравнително спокойна, а според „Сирия Уикли“ – бюлетин на експерта Чарлз Листър от Близкоизточния институт на САЩ – нивата на насилие намаляват и към средата на ноември са били на рекордно ниско равнище. Но все още има сблъсъци между силите за сигурност на новото сирийско правителство и други групи в страната, например принадлежащи към кюрдските и друзките малцинства, отбелязва документът.

Според „Радио Франс Ентернасионал“ година след падането на Асад разделението между общностите изглежда дори по-дълбоко, отколкото в края на 50-годишната диктатура. Една от основните причини за това е преследването на предполагаеми бивши сътрудници на предишния режим.

През март сблъсъци между бивши войници, лоялни на Асад, и силите на новите преходни власти ескалираха до масови убийства на алауити. Според Сирийския център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ) са убити близо 1 700 души. След това насилието не стихна.

„Напрежението остава, а алауитското население не се чувства в безопасност“, каза Ратеб Шабо, роден на западното крайбрежие на Сирия, където живеят по-голямата част от алауитите.

През юли в Южна Сирия избухнаха сблъсъци между друзи и бедуини, обитаващи един и същи регион. Силите на режима се притекоха на помощ на сунитските бедуини. Това подкопа големите надежди на друзите към новото правителство.

„Те помогнаха за свалянето на Башар Асад“, обясни представител на друзката общност. „След масовите убийства обаче основното послание се промени радикално – от „искаме обединена Сирия“ към „друзите трябва да бъдат независими“, каза той и добави: „Проблемът е, че правителството участва в тези сблъсъци, като застана на страната на бедуините. Въоръжиха ги, докато от друзите поискаха да предадат оръжията си. Друзите отказаха. Когато стана масовото убийство, в цяла Сирия имаше религиозни празненства срещу друзите.“

Много наблюдатели поставят под въпрос и независимостта на сирийската съдебна система.

„Министерството на правосъдието принадлежи на ислямистката групировка ХТШ. Това е сектантска организация, дълбоко враждебна към алауитите“, каза Шабо.

Ясно е, че новите сирийски власти нямат пълен контрол над страната, се казва и в скорошен доклад на Агенцията на ЕС в областта на убежището (EUAA). „Докладват се случаи на беззаконие, престъпност и насилие с цел отмъщение“, отбелязва агенцията.

Независими разследващи, назначени от Съвета по правата на човека на ООН, заключиха, че вълните на насилие срещу религиозни малцинства са „широко разпространени и систематични“ и може да представляват военни престъпления.

„Проблемът е, че (властите) действат много бавно“, каза адвокат Ануар ал Буни, директор на Сирийския център за правни изследвания и проучвания. „Отдавна настояваме за създаване на специален съд, който да прилага правилата на Международния наказателен съд. Всички престъпници трябва да бъдат арестувани – независимо дали са сунити, алауити, кюрди. Всички трябва да получат справедлив процес. Изглежда, че властите вече се движат в тази посока“, добави той.

Според него насилието срещу алауитите и друзите поставя властите под огромен натиск.

„Въпросът е колко време ще им отнеме да задействат процеса. Сигурен съм, че в бъдеще ще успеем да изградим страна, която уважава правата на човека.“

Правозащитни групи като „Хюман Райтс Уоч“ обаче не са на същото мнение. Те разкритикуваха Националната комисия за правосъдие за това, че разследва само престъпления, извършени от правителството на Асад, но пренебрегва престъпленията, извършени от други групи – включително от ХТШ и съюзниците ѝ.

От друга страна, джихадисти от „Ислямска държава“ – все още действащи като спящи клетки – също представляват заплаха пред новите сирийски власти.

Те биха могли да се опитат да убият сирийския президент или да предизвикат хаос с масови атаки в Дамаск, отбелязва Би Би Си. Джихадистите недоволстват заради „офанзивата“ на Аш Шараа на Запад. След като той се съгласи да се присъедини към водената от САЩ коалиция срещу „Ислямска държава“, влиятелни гласове в екстремистките среди го обявиха за еретик – мюсюлманин, който се е обърнал срещу собствената си религия, и без да представят доказателства, заявиха, че е агент на САЩ и Великобритания, работещ за подкопаване на джихадисткия проект.

Най-големият външнополитически проблем за Сирия остават продължаващите израелски нахлувания на територията ѝ. „Израелските военни операции застрашават цивилни, подхранват регионалното напрежение, подкопават крехката сигурност и застрашават политическия преход“, каза през ноември заместник-пратеникът на ООН за Сирия Наджат Рощи.

След падането на Асад израелските военновъздушни сили извършиха серия от мащабни въздушни удари, целящи да унищожат останалата част от военния капацитет на стария режим. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) напреднаха и в окупираните Голански възвишения, за да установят контрол върху още сирийска територия.

Те се възползваха от хаоса в Сирия, за да отслабят страна, която считат за враждебна, унищожавайки оръжия, които според тях биха могли да бъдат насочени срещу тях, пише Би Би Си.

Опитите на САЩ да посредничат за споразумение между Израел и Сирия в последните два месеца се бавят. Сирия иска да се върне към споразумение, първоначално договорено от Хенри Кисинджър през 1974 г. Израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява Дамаск да демилитаризира голяма зона южно от столицата.

Междувременно много сирийци, избягали по време на войната, се завръщат в родината си. Последните данни показват, че около 2,9 милиона души са се върнали в домовете си, сред които 1,9 млн. вътрешно разселени лица и над един милион завърнали се от чужбина.

Но ги очакват сериозни проблеми. Според Норвежкия съвет за бежанците „много семейства се връщат и намират само развалини. Хората се връщат към разрушена инфраструктура, унищожени училища и болници и спорове за собствеността на домовете им“.

Оценките за необходимите средства за възстановяване на Сирия варират между 250 и 400 млрд. долара. Много от завърналите се не могат да си намерят работа. Гражданската война е унищожила икономиката на страната и днес около една четвърт от сирийците живеят в крайна бедност.

Източник: БГНЕС
  • Какво предстои?

Пред участници в конференцията „Доха Форум“ през уикенда Аш Шараа заяви, че „днес Сирия изживява най-добрите си времена“. Той заяви, че преходният период под негово ръководство ще продължи още четири години, за да бъдат изградени институции, закони и нова конституция – която да бъде подложена на обществен вот – след което страната ще проведе избори.

По-рано тази година Сирия проведе първите си сравнително свободни избори за парламент. Поради обстоятелствата гласуването не можеше да бъде пряко и се произведе основно чрез електорални колегии.

Сирийските власти работят и върху проект за нова конституция, като проведоха национален диалог за консултации по този и други въпроси.

Няма съмнение, че сирийците днес се радват на свободи, които допреди година биха били немислими, пише британският в „Гардиън“. Но активистите предупреждават, че в новата Сирия почти не се споменава думата „демокрация“. Новата конституция дава огромни правомощия на президента, а „изборите“ за парламент бяха проведени без народен вот – кандидатите бяха назначени от комисии, а една трета определи президентът.

Сериозните различия между временното правителство и други общности относно бъдещото управление на страната също остават.

„Със сигурност е твърде рано да говорим за демократизиране на Сирия, но новите институции представляват скромно завръщане към изборната политика“, каза Патриша Карам от Арабския център във Вашингтон. „Страната е на ключов кръстопът – може да тръгне към истинско участие в управлението или да се върне към авторитаризъм“, добави тя.

Междувременно в изявление вчера генералният секретар на ООН Антонио Гутериш похвали „устойчивостта и смелостта на сирийския народ, който никога не е преставал да има надежда, въпреки че е преживял невъобразими страдания“. Той определи изминалата година като доказателство, че „значимите промени са възможни, когато сирийците бяха овластени и подкрепени да проведат собствената си трансформация“.

„Това е шанс да се възстановят разрушените общности и да се излекуват дълбоките разделения“, каза той. „Това е възможност да се изгради нация, в която всеки сириец – независимо от етническата си принадлежност, религията, пола или политическата си ориентация – може да живее сигурно, равноправно и с достойнство“, подчерта Гутериш.

Източник: БТА
Източник: БТА, Валерия Динкова    
Сирия Ахмед аш Шараа Башар Асад Сваляне на Асад Политически преход Възстановяване на Сирия Религиозни малцинства Международни отношения Права на човека Гражданска война
Последвайте ни

По темата

Двама арестувани за жесток побой в

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Financial Times: Николай Младенов ще управлява изпълнителния комитет за Газа

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

Съд в Донецк издаде тежки присъди на руски войници за убийство

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ

МААЕ: Няма аномалии в АЕЦ "Фукушима" след земетресението с магнитуд 7,6 в Япония

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

pariteni.bg
VW предлага на работници 30 000 евро бонус, те не ги искат

VW предлага на работници 30 000 евро бонус, те не ги искат

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

Виц на деня

- Тате, каво гледаш? - Гледам, Иванчо... гледам! Кави майки имат другите деца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Германия обяви успешно изпитание на рояк от дронове, базиран на AI

Свят Преди 40 минути

Изпитателните дронове са били без експлозиви, когато са се сблъскали с целите си

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

ООН осъди акцията в централата на Агенцията за палестинските бежанци

Свят Преди 51 минути

"Този комплекс си остава територия на ООН и е неприкосновен и защитен срещу всяка форма на намеса", каза в изявление Гутериш

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Пътешествия без граници за хората, за които небето е пределът

Любопитно Преди 1 час

Луксозни приключения по света разкриват редки преживявания - от полет до Южния полюс и подводни стаи на Малдивите до гмуркане до "Титаник", пътуване с емблематичния японски влак Shiki-Shima и престой на частни острови край Сингапур

<p>&quot;Този момент може да е решаващ за всички нас&quot;</p>

Мерц е скептичен за американския мирен план

Свят Преди 3 часа

Скептичен съм по отношение на някои подробности, които виждаме в американските документи, каза той

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

Бойко Борисов се срещна с Кристофър Смит

България Преди 3 часа

Лидерът на ГЕРБ обсъди с високопоставен представител на Държавния департамент енергийната сигурност, отбраната и стратегическото сътрудничество

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Ирландия: Дроновете над Дъблин по време на визитата на Зеленски са координирана заплаха

Свят Преди 4 часа

Ирландски министър каза, че не желае да спекулира дали става дума за държавно организирана операция

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

Пеевски призова за спокойствие и разум на протеста под надслов „Не на омразата”

България Преди 4 часа

Лидерът на „ДПС-Ново начало” говори пред партийния елит в Кърджали

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Седмият сезон на „Игри на волята“ подобри миналогодишните резултати

Любопитно Преди 4 часа

Финалът на риалити формата привлече над 40% от зрителите в активна възраст

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

79-годшната Шер и Александър Едуардс се готвят за брак преди 80-ия ѝ юбилей

Свят Преди 4 часа

„Шер изобщо не се интересува от разликата им във възрастта от 40 години и двамата са готови да се обвържат един с друг“, съобщил източник пред Mirror

<p>Станаха ясни причините за тайландските удари в Камбоджа</p>

Тайланд удари Камбоджа заради ракети, произведени в Китай

Свят Преди 4 часа

Двете съседни страни влязоха в най-тежките боеве помежду си от юли насам

<p>Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия</p>

Кая Калас: Беларус заслужава нови санкции заради подкрепата си за Русия

Свят Преди 5 часа

Хората в Беларус не подкрепят тези действия на режима в Минск, каза тя

<p>Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа</p>

Антонио Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа

Свят Преди 5 часа

Коментарите на Коща бяха в отговор на новата стратегия за национална сигурност на администрацията на Тръмп

<p>Зеленски под натиск: Разногласия за териториални отстъпки&nbsp;</p>

Зеленски: Все още не е постигнато споразумение за Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Елементи от американското предложение за мир изискват по-нататъшно обсъждане по "чувствителните въпроси"

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

Полицаи задържаха крадци в момент на кражба от апартамент в София

България Преди 5 часа

"Криминалисти задържаха две лица в момент, в който с подправен ключ влизат в жилище, от което крадат вещи на нищо неподозиращо семейство. В момент на изнасяне на вещите са задържани", съобщи директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

Повишават обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. на 460 евро през 2026 г.

България Преди 5 часа

Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши две години се повишава от 50 на 75%

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Мощно земетресение и предупреждение за цунами в Япония

Свят Преди 5 часа

Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

25 важни, интересни и вдъхновяващи филма и сериала за природата

Edna.bg

Холи Бери: За правата на жените и нереалистичните очаквания към тях (ВИДЕО)

Edna.bg

В Полша тръбят: Лубе Чивитанова събира звездните момчета на България

Gong.bg

НА ЖИВО: Уулвс срещу Манчестър Юнайтед, съставите

Gong.bg

„Файненшъл Таймс”: Николай Младенов ще оглави изпълнителен комитет, част от следвоенната управленска структура на Газа

Nova.bg

Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС

Nova.bg