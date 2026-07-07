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Замъкът, вдъхновил Жул Верн: Защо трябва да посетите мистичната крепост Колтс в Карпатите

Издигната през XIV век от благородническия род Кендереши (Cândea), тази цитадел се смята за един от най-старите каменни отбранителни комплекси в региона

7 юли 2026, 06:37
Замъкът, вдъхновил Жул Верн: Защо трябва да посетите мистичната крепост Колтс в Карпатите
Източник: iStock

С крити в дивите дебри на Южните Карпати, руините на средновековната крепост Колц тънат в мистика, вековни легенди и девствена природа. Далеч от утъпканите туристически пътеки, това каменно укрепление предлага спиращи дъха панорами и истинско пътешествие назад във времето за любителите на нетуристическите маршрути.

Мистериозните руини, извисяващи се над стръмно ждрело, пазят стотици средновековни легенди и очароват с дивата си, непокътната красота. Крепостта Колц (Cetatea Colț) и едноименната отбранителна църква са разположени в живописното подножие на планинския масив Ретезат. Издигната през XIV век от благородническия род Кендереши (Cândea), тази цитадел се смята за един от най-старите каменни отбранителни комплекси в региона.

Крепостта буквално е враснала в острата скала, от която се открива фантастична гледка към речната долина и дивите планински хребети. Поради умишлено избрания труднодостъпен релеф, замокът е изпълнявал ролята на сигурно убежище по време на вражески нашествия.

Любопитен факт е, че именно тази изоставена, обвита в мъгли цитадела навремето вдъхновява легендарния писател Жул Верн да създаде прочутия си роман „Замъкът в Карпатите“.

Защо този маршрут е специален и как да се подготвите

Основното предимство на пътуването до Колц е пълната автентичност. Тук няма шумни тълпи от туристи, сергии за сувенири или пластмасови огради. Оставате насаме с величието на планината и средновековната история.

За да ви донесе разходката до скалното гнездо само удоволствие, е добре да съобразите няколко важни детайла:

  • Сложност на прехода: Пътеката до самата крепост е доста стръмна, преминава през каменисти участъци и гористи склонове. Изкачването изисква около 40–50 минути активно ходене нагоре.
  • Екипировка: Забравете за градските маратонки с гладка подметка или отворените обувки. Задължителни са стабилните трекинг обувки с добро сцепление, удобна раница и бутилка вода.
  • Отбранителната църква Колц: Точно в подножието на скалата задължително се отбийте до каменния храм от XIV век. Той разполага с уникална кула-камбанария, която е служела и за боен форпост. Църквата е действаща и до днес, а стените ѝ пазят фрагменти от старинни стенописи.

Когато застанете на върха на разрушената кула, където вятърът вие между вековните камъни, започвате да усещате времето по съвсем различен начин. Това не е просто пътуване за красиви кадри в социалните мрежи, а бягство в търсене на онази рядка тишина, която може да бъде открита само в сърцето на древната планина.

Източник: rbc.ua    
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