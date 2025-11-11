България

След ключови преговори: Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да помогне на Сирия

Той разговаря със сирийския президент, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист

11 ноември 2025, 07:47
След ключови преговори: Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да помогне на Сирия
А мериканският президент Доналд Тръмп обеща да направи всичко по силите си, за да превърне Сирия успешна държава, след знакови преговори със сирийския си колега Ахмед аш Шараа, който е бивш командир от "Ал Каида" и доскоро бе обект на американски санкции като чуждестранен терорист, предаде Ройтерс.

Визитата на сирийския президент във Вашингтон стана кулминация на една изпълнена с поврати година за бившия лидер на сирийските бунтовници, свалил от власт дългогодишния автократичен президент на Сирия Башар Асад, и опитващ се в международните си изяви да се позиционира като умерен ръководител, който се стреми да обедини опустошената си от война държава и да сложи край на десетилетната ѝ международна изолация, отбелязва Ройтерс.

Сирийският лидер пристигна в 11:37 ч. местно време в Белия дом. Той не мина през главния вход и не беше спазен обичайният протокол, който се следва при посещения за държавни глави и ръководители на чужди правителства, които президентът на САЩ почти винаги посреща лично на стълбите.

Журналистите също не бяха поканени в Овалния кабинет в началото на срещата, както обикновено се случва при официални посещения.

Една от основните цели на посещението на Аш Шараа в Белия дом бе да настоява за пълна отмяна на най-тежките американски санкции срещу страната му. Докато той се срещаше с Тръмп при закрити врата, американското министерство на финансите обяви 180-дневно замразяване на действието на така наречените санкции "Цезар" срещу Сирия, но само Конгресът може да ги отмени напълно.

Говорейки пред журналисти Тръмп похвали Аш Шараа като "силен лидер", с когото се разбират добре, и изрази увереност в способностите му.

"Ще направим всичко по силите си да превърнем Сирия в успешна държава", посочи американският президент.

Тръмп каза, че Аш Шараа се разбира също много добре с турския президент Реджеп Ердоган, и добави, че американското правителство работи с Израел за постигане на разбирателство между еврейската държава и Сирия.

Тръмп обаче не избегна да спомене и противоречивото минало на своя гост.

"Хората казват, че той е имал бурно минало. Всички сме имали бурно минало", каза американският президент пред журналисти по адрес на сирийския си колега.

Сирийското външно министерство обяви, че САЩ са потвърдили подкрепата си за споразумение за сигурност между Израел и Сирия.

Министерството добави, че двамата лидери са стигнали също до съгласие за нуждата от постигане на споразумение за включване на подкрепяните от САЩ и водени от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) в сирийската армия. 

Сирийският министър на информацията написа в социалната мрежа "Екс", че Сирия неотдавна е подписала декларация за политическо сътрудничество с международната антиджихадистка коалиция, водена от САЩ.

"Споразумението е политическо и засега не включва военни компоненти", добави министърът.

В интервю, излъчено от телевизия "Фокс нюз" след разговорите в Белия дом, Аш Шараа каза, че връзките му с "Ал Каида" са в миналото и не е обсъждал тази тема по време на срещата си с Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Броени часове след срещата си със сирийския лидер Тръмп написа в социалните мрежи, че няма търпение да се види и да разговаря с него отново, посочва Ройтерс.

