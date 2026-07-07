Свят

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Държавните и правителствените ръководители на 32-те страни членки на Алианса се срещат в турската столица при безпрецедентни мерки за сигурност

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 06:50
Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса
Източник: iStock Photos

А нкара ще бъде домакин днес и утре на 36-ата среща на върха на НАТО, която ще събере в турската столица държавните и правителствените ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти.

Дипломация в Анкара: Тръмп събира Зеленски, Ердоган и Аш Шараа на срещата на НАТО

Двудневната среща ще се проведе в президентския комплекс „Бештепе“ и ще бъде втората среща на върха на НАТО, организирана от Турция след форума в Истанбул през 2004 г.

Българската делегация е водена от министър-председателя Румен Радев, който пристигна в Анкара още вчера и се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, с когото обсъдиха развитието на двустранните отношения. 

Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

Основните теми в дневния ред на срещата на върха са укрепването на възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса, европейско-атлантическата сигурност, увеличаването на разходите за отбрана, развитието на отбранителната индустрия, бъдещите стратегически цели на НАТО и продължаващата подкрепа за Украйна, сочи информация на сайта на НАТО.

В рамките на срещата ще се проведат двустранни разговори между лидерите, както и редица съпътстващи прояви, включително Форум на отбранителната индустрия на НАТО, посветен на увеличаването на производствения капацитет, инвестициите и съвместните отбранителни проекти.

Тръмп ще участва в срещата на НАТО в Анкара през юли

Акцент по време на срещата се очаква да бъде посещението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, което ще е първата му визита в страната. Според медийни публикации в рамките на посещението Тръмп и Ердоган ще проведат и среща на четири очи, а сред основните теми ще бъдат възможното завръщане на Турция в програмата за изтребителите F-35, развитието на ситуацията в Сирия и Газа и други въпроси от двустранния и регионалния дневен ред.

Турските власти определят организацията на форума като една от най-мащабните международни операции, провеждани в страната през последните години. За сигурността ще се грижат общо близо 57 000 служители – над 48 800 полицаи, повече от 7400 жандармеристи и близо 640 специалисти по киберсигурност. Засилени мерки са въведени във въздушното пространство, по основните пътни артерии и около стратегически обекти в Анкара.

Замразиха за 15 месеца договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

Президентският комплекс е оборудван със съвременна комуникационна инфраструктура, включително зали за пленарните заседания, помещения за двустранни срещи и пресконференции.

За българските и чуждестранните журналисти в Президентската национална библиотека е изграден Международен медиен център с 1800 работни места, 40 монтажни помещения, над 100 позиции за преки включвания и 11 зали за пресконференции, най-голямата от които е с капацитет 500 души, посочва Анадолската агенция. 

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Мина Димитрова    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Слънчев вторник с температури до 32°, следобедът носи валежи и гръмотевици

Слънчев вторник с температури до 32°, следобедът носи валежи и гръмотевици

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Анкара събира лидерите на НАТО: Украйна, отбраната и Тръмп във фокуса

Замразиха за 15 месеца договора с

Замразиха за 15 месеца договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

Замъкът, вдъхновил Жул Верн: Защо трябва да посетите мистичната крепост Колтс в Карпатите

Замъкът, вдъхновил Жул Верн: Защо трябва да посетите мистичната крепост Колтс в Карпатите

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Водещ немски икономист: BYD вероятно ще купи VW

Водещ немски икономист: BYD вероятно ще купи VW

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

Тръмп се намеси, ФИФА отмени наказание, а Белгия изхвърли САЩ от Мондиала

Любопитно Преди 14 минути

„Червените дяволи“ разгромиха един от домакините с 4:1, но след последния съдийски сигнал всички говореха за безпрецедентното решение на ФИФА

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Петролен танкер пламна след мистериозен удар край Оман

Свят Преди 30 минути

Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение в района на Ормузкия проток

Украйна удари два танкера в Азовско море

Украйна удари два танкера в Азовско море

Свят Преди 8 часа

Всеки от тези плавателни съдове е транспортирал по около 7000 тона гориво

Двама пострадаха при тежка катастрофа в Русе

Двама пострадаха при тежка катастрофа в Русе

България Преди 9 часа

Наложило се е екипи на противопожарната служба да извадят единия водач

Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания

Измамници източили 4 млн. евро към сметка в България от гръцка компания

Свят Преди 9 часа

Двамата чуждестранни граждани вече са идентифицирани

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Свят Преди 9 часа

САЩ иска Куба да позволи преки чуждестранни инвестиции

Колата на Екатерина Дафовска се обърна на АМ „Тракия”

Колата на Екатерина Дафовска се обърна на АМ „Тракия”

България Преди 10 часа

Дафовска е в стабилно състояние и е с леки наранявания

Жена загина, пометена от влак край Бургас

Жена загина, пометена от влак край Бургас

България Преди 10 часа

Предстои оглед на местопроизшествието

ФИФА отказа на Белгия да отмени решението за Балогун

ФИФА отказа на Белгия да отмени решението за Балогун

Свят Преди 10 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обяви, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино

Шестима ученици готвили атентат в Белгия

Шестима ученици готвили атентат в Белгия

Свят Преди 11 часа

Според белгийските служби за сигурност в случая са били пресечени сериозни намерения

Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Свят Преди 11 часа

Освен това бил пиян

Москва привика шведския посланик

Москва привика шведския посланик

Свят Преди 12 часа

Русия: Посолство в Стокхолм е било "атакувано" от два дрона

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Ще отидем на срещата на върха на НАТО, и ще говорим за това

Тръмп призна, че е говорил с Инфантино за Балогун

Тръмп призна, че е говорил с Инфантино за Балогун

Свят Преди 13 часа

Тръмп: Това беше правилното решение

Италия отговори на атаката на Тръмп: Хората идват и си отиват

Италия отговори на атаката на Тръмп: Хората идват и си отиват

Свят Преди 13 часа

Таяни посочи, че е „сигурен, че трансатлантическите отношения надхвърлят отделни коментари“

Доц. д-р Койчо Коев е новият ветеринарен санитарен инспектор на България

Доц. д-р Койчо Коев е новият ветеринарен санитарен инспектор на България

България Преди 14 часа

Доц. д-р Койчо Коев има дългогодишен професионален и академичен опит

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 7 юли, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 7 юли, вторник

Edna.bg

Ден 26: Роналдо и Португалия се сбогуваха с Мондиал 2026, Белгия полетя

Gong.bg

Левски стартира европейския си поход с коварно гостуване

Gong.bg

Съдът решава съдбата на Марин Льо Пен: Ще се промени ли битката за Елисейския дворец

Nova.bg

Слънчево време и летни температури във вторник

Nova.bg