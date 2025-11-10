Свят

Историческа среща: Сирийският президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом

10 ноември 2025, 10:10
Историческа среща: Сирийският президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом
Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа   
Източник: GettyImages

С рещата на сирийския президент Ахмед ал-Шараа с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник бележи впечатляваща година за бунтовника, превърнал се в държавен глава, който свали дългогодишен автократичен лидер и оттогава обикаля света в опит да сложи край на международната изолация на Сирия.

Тръмп ще посрещне Шараа при първото в историята посещение на сирийски президент в Белия дом

– шест месеца след като двамата се срещнаха за пръв път в Саудитска Арабия и само дни след като Вашингтон заяви, че бившият член на Ал Кайда вече не е „специално обозначен глобален терорист“, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Шараа, на 42 години, пое властта миналата година, след като неговите ислямистки бойци започнаха светкавична офанзива от анклава си в северозападна Сирия и свалиха дългогодишния сирийски президент Башар ал-Асад само няколко дни по-късно – на 8 декември.

Регионалното пренареждане на Сирия оттогава се развива с шеметна скорост – страната се отдалечава от основните съюзници на Асад, Иран и Русия, и се ориентира към Турция, Персийския залив – и Вашингтон.

Сигурността вероятно ще бъде основна тема на срещата в понеделник.

САЩ посредничат в разговори между Сирия и Израел за евентуален пакт за сигурност, а според „Ройтерс“ САЩ планират да установят военно присъствие на авиобаза край Дамаск.

Очаква се Сирия също да се присъедини към водената от САЩ коалиция за борба с „Ислямска държава“, което може официално да бъде обявено на срещата в Белия дом в понеделник.

  • Последното препятствие – санкциите

Дни преди срещата Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че „е постигнат голям напредък“ по въпроса със Сирия. „Мисля, че той (Шараа) се справя много добре. Това е труден регион, а той е твърд човек, но се разбрахме отлично“, каза Тръмп.

След срещата им в Рияд през май Тръмп обяви, че ще отмени всички санкции срещу Сирия. Но най-тежките мерки – известни като Закона „Цезар за санкциите“ – изискват отмяна от Конгреса. Белият дом и Държавният департамент публично подкрепят премахването им преди края на 2025 г., но експерти предупреждават, че правителственото спиране на работа може да повлияе на сроковете.

Очаква се Шараа да настоява твърдо за отмяната им, което би помогнало за насърчаване на световните инвестиции в страна, опустошена от 14 години война

и за чието възстановяване, според Световната банка, ще са нужни над 200 милиарда долара.

Социалната тъкан на Сирия е подложена на ново изпитание – нови вълни от сектантско насилие са отнели живота на над 2500 души след падането на Асад, задълбочавайки раните от гражданската война и поставяйки под въпрос способността на новите управници да бъдат власт за всички сирийци.

  • Драматични обрати

Обратът в живота на самия Шараа е не по-малко впечатляващ от този на страната му. Той се присъединява към Ал Кайда в Ирак по времето на водената от САЩ инвазия през 2003 г. и прекарва години в американски затвор там, преди да се върне в Сирия и да се включи в бунта срещу Асад.

През 2013 г. САЩ обявяват Шараа, тогава известен като Абу Мохамед ал-Голани, за терорист заради връзките му с Ал Кайда. Той къса с организацията през 2016 г. и консолидира влиянието си в северозападна Сирия. 

През декември САЩ премахват обявената награда от 10 милиона долара за главата му, а само миналата седмица Съветът за сигурност на ООН вдига терористичните санкции срещу него и вътрешния му министър Анас Хаттаб. След решението на ООН, Великобритания и САЩ също отменят санкциите срещу двамата, включително и статута им на „специално обозначени глобални терористи“.

„Посещението на Шараа във Вашингтон е символ на драматичния обрат, при който Сирия премина от ирански сателит към част от американския лагер, а самият Шараа се превърна от издирван терорист в партньор в борбата с тероризма“,

казва Фирас Максад, управляващ директор за Близкия изток и Северна Африка в нюйоркската Eurasia Group.

„Много неща все още могат да се объркат в този крехък експеримент и остават сериозни опасения за правата на малцинствата и отделния човек“, добавя Максад. „Но първото в историята посещение на сирийски президент във Вашингтон е момент на надежда, че Сирия е поела по правилния път“.

По темата

Източник: Reuters    
среща Тръмп Шараа Белият дом Сирия Ахмед ал Шараа Доналд Тръмп отмяна на санкции геополитическа промяна възстановяване на Сирия Башар ал Асад борба с тероризма
Последвайте ни
Млад шофьор заспа зад волана, блъсна челно автобус в Бургас

Млад шофьор заспа зад волана, блъсна челно автобус в Бургас

Володимир Зеленски пред

Володимир Зеленски пред "Гардиън": Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години

Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи?

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи?

pariteni.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 11 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 14 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 12 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 12 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Пари Преди 35 минути

Малко повече от месец преди отбелязването на Нова година - увеличение на цените на кувертите и екскурзиите за празника, отчитат от бранша

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

Любопитно Преди 48 минути

Сред гостите на тържеството бяха и принц Хари и Меган Маркъл

.

"Жестокост до максимум": Как изтезават в руската армия

Свят Преди 1 час

Изтезанията и униженията дори срещу собствените войници са обичайна практика в руската армия

Убиват домашни кучета в Русенско - стопани разказват за ужаса

Убиват домашни кучета в Русенско - стопани разказват за ужаса

България Преди 1 час

Кой убива животните в четири села?

Русия подготвя ядрени тестове за първи път от десетилетия, Кремъл даде подробности

Русия подготвя ядрени тестове за първи път от десетилетия, Кремъл даде подробности

Свят Преди 1 час

Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменция

Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменция

Свят Преди 1 час

„Сега Сали получава денонощни грижи в специализирано заведение, което осигурява чудесна безопасност и грижа“

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

България Преди 1 час

Георги Мирчев, известен в града като Фрико, се е предал на полицията и е с мярка "задържане под стража"

Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос

Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос

Свят Преди 2 часа

В Посланието до римляните апостол Павел споменава имената на някои от тях

Сергей Шойгу на визита в Египет

Сергей Шойгу на визита в Египет

България Преди 2 часа

Русия и Египет поддържат контакти, включително на президентско равнище

Германия купува 20 военни хеликоптера за близо 1 милиард евро

Германия купува 20 военни хеликоптера за близо 1 милиард евро

Свят Преди 2 часа

Доставките ще започнат през 2027 г. според документа, който предстои да бъде представен пред парламента

Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия

Три дрона над АЕЦ "Дул" предизвикаха тревога в Белгия

Свят Преди 2 часа

Властите са били уведомени

<p>Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби</p>

Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

Свят Преди 2 часа

Мотивът за престъплението не е изяснен

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

България Преди 3 часа

Случаят е от столичен хранителен магазин

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Свят Преди 3 часа

Украинският президент каза, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната

Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия

Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия

Свят Преди 3 часа

В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията

<p>Арестуваха заподозрян за смъртоносен бомбен атентат отпреди 30 години&nbsp;&nbsp;</p>

Задържаха мъж за атентата в Панама, убил 21 души преди 30 години

Свят Преди 3 часа

Властите приписват атентата на ливанското движение "Хизбула"

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg
1

Дъжд в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Бритни Спиърс изчезна от Instagram — и се завърна по бельо (СНИМКИ)

Edna.bg

10 модни съвета за мигновено подмладяване

Edna.bg

Сабаленка направи равносметка на сезона

Gong.bg

Тъжно: отиде си една от най-големите легенди на НБА

Gong.bg

Желязков: Обсъждаме няколко имена за особен управител на рафинерията в Бургас

Nova.bg

Гърция с нови мерки за събиране на глобите от нарушители

Nova.bg