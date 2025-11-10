Историческа среща: Сирийският президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом

С рещата на сирийския президент Ахмед ал-Шараа с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник бележи впечатляваща година за бунтовника, превърнал се в държавен глава, който свали дългогодишен автократичен лидер и оттогава обикаля света в опит да сложи край на международната изолация на Сирия.

Тръмп ще посрещне Шараа при първото в историята посещение на сирийски президент в Белия дом

– шест месеца след като двамата се срещнаха за пръв път в Саудитска Арабия и само дни след като Вашингтон заяви, че бившият член на Ал Кайда вече не е „специално обозначен глобален терорист“, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Шараа, на 42 години, пое властта миналата година, след като неговите ислямистки бойци започнаха светкавична офанзива от анклава си в северозападна Сирия и свалиха дългогодишния сирийски президент Башар ал-Асад само няколко дни по-късно – на 8 декември.

Регионалното пренареждане на Сирия оттогава се развива с шеметна скорост – страната се отдалечава от основните съюзници на Асад, Иран и Русия, и се ориентира към Турция, Персийския залив – и Вашингтон.

Сигурността вероятно ще бъде основна тема на срещата в понеделник.

САЩ посредничат в разговори между Сирия и Израел за евентуален пакт за сигурност, а според „Ройтерс“ САЩ планират да установят военно присъствие на авиобаза край Дамаск.

Очаква се Сирия също да се присъедини към водената от САЩ коалиция за борба с „Ислямска държава“, което може официално да бъде обявено на срещата в Белия дом в понеделник.

Последното препятствие – санкциите

Дни преди срещата Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че „е постигнат голям напредък“ по въпроса със Сирия. „Мисля, че той (Шараа) се справя много добре. Това е труден регион, а той е твърд човек, но се разбрахме отлично“, каза Тръмп.

След срещата им в Рияд през май Тръмп обяви, че ще отмени всички санкции срещу Сирия. Но най-тежките мерки – известни като Закона „Цезар за санкциите“ – изискват отмяна от Конгреса. Белият дом и Държавният департамент публично подкрепят премахването им преди края на 2025 г., но експерти предупреждават, че правителственото спиране на работа може да повлияе на сроковете.

Очаква се Шараа да настоява твърдо за отмяната им, което би помогнало за насърчаване на световните инвестиции в страна, опустошена от 14 години война

и за чието възстановяване, според Световната банка, ще са нужни над 200 милиарда долара.

Социалната тъкан на Сирия е подложена на ново изпитание – нови вълни от сектантско насилие са отнели живота на над 2500 души след падането на Асад, задълбочавайки раните от гражданската война и поставяйки под въпрос способността на новите управници да бъдат власт за всички сирийци.

Драматични обрати

Обратът в живота на самия Шараа е не по-малко впечатляващ от този на страната му. Той се присъединява към Ал Кайда в Ирак по времето на водената от САЩ инвазия през 2003 г. и прекарва години в американски затвор там, преди да се върне в Сирия и да се включи в бунта срещу Асад.

През 2013 г. САЩ обявяват Шараа, тогава известен като Абу Мохамед ал-Голани, за терорист заради връзките му с Ал Кайда. Той къса с организацията през 2016 г. и консолидира влиянието си в северозападна Сирия.

През декември САЩ премахват обявената награда от 10 милиона долара за главата му, а само миналата седмица Съветът за сигурност на ООН вдига терористичните санкции срещу него и вътрешния му министър Анас Хаттаб. След решението на ООН, Великобритания и САЩ също отменят санкциите срещу двамата, включително и статута им на „специално обозначени глобални терористи“.

„Посещението на Шараа във Вашингтон е символ на драматичния обрат, при който Сирия премина от ирански сателит към част от американския лагер, а самият Шараа се превърна от издирван терорист в партньор в борбата с тероризма“,

казва Фирас Максад, управляващ директор за Близкия изток и Северна Африка в нюйоркската Eurasia Group.

„Много неща все още могат да се объркат в този крехък експеримент и остават сериозни опасения за правата на малцинствата и отделния човек“, добавя Максад. „Но първото в историята посещение на сирийски президент във Вашингтон е момент на надежда, че Сирия е поела по правилния път“.