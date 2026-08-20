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Иранските медии омаловажиха заплахата на Тръмп за „икономическа война“

Иранските медии определиха заплахите на американския президент като поредна кампания за натиск върху Техеран

20 август 2026, 07:19
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  • Иранските медии омаловажиха заплахата на Тръмп за „икономическа война“, определяйки я като поредна психологическа и пропагандна кампания на американския президент.
  • Агенция „Фарс“ посочи, че Тръмп и преди е предричал краха на Иран и е отправял подобни твърдения за мерки с исторически мащаби.
  • „Тасним“ заяви, че американският натиск не е нещо ново, тъй като Вашингтон от години се опитва да блокира икономическите връзки с Иран. Според агенцията Техеран се е научил да заобикаля тези ограничения.

Иранските медии днес не изглежда да са особено обезпокоени от заплахата на американския президент Доналд Тръмп за „икономическа война“ срещу страната, съобщи ДПА.

В миналото Тръмп многократно е говорил за уж предстоящия крах на Иран и за мерки с исторически мащаби, написа иранската информационна агенция Фарс в Телеграм.

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Последните му твърдения трябва да се разглеждат просто като обичайната „психологическа война и пропагандна кампания“, заяви агенцията.

На фона на изпадналите в застой преговори с Техеран Тръмп написа в своята платформа Трут Соушъл, че започва „НАЙ-СЪКРУШИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА“.

Всяка страна, която подкрепя Иран, ще понесе „ОГРОМНИ икономически последици“, написа Тръмп и добави, че САЩ се нуждаят от помощта на всичките си съюзници, за да противодействат на заплахата, която представлява Иран.

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Иранската информационна агенция Тасним заяви, че съобщението „не представлява ново развитие, тъй като Съединените щати от години се опитват да блокират всякакви финансови и икономически връзки с Иран“.

Иран обаче „се е научил как да заобикаля тези ограничения и е станал много умел в това“, написа Тасним в Телеграм.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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