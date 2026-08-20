Миронов: Време е да ударим Великобритания с балистична ракета "Орешник"

Майката на Хейдън Пенетиър с първи думи след смъртта ѝ, обвини бившия ѝ приятел

„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Иранските медии омаловажиха заплахата на Тръмп за „икономическа война“, определяйки я като поредна психологическа и пропагандна кампания на американския президент.

Агенция „Фарс“ посочи, че Тръмп и преди е предричал краха на Иран и е отправял подобни твърдения за мерки с исторически мащаби.

„Тасним“ заяви, че американският натиск не е нещо ново, тъй като Вашингтон от години се опитва да блокира икономическите връзки с Иран. Според агенцията Техеран се е научил да заобикаля тези ограничения.

Trump declares economic war on Iran, promising unprecedented isolation after saying Tehran squandered its chance for a deal and warning that countries keeping economic ties with Iran will face consequences of their own https://t.co/goxrNxzzBJ — TRT World (@trtworld) August 20, 2026

Иранските медии днес не изглежда да са особено обезпокоени от заплахата на американския президент Доналд Тръмп за „икономическа война“ срещу страната, съобщи ДПА.

В миналото Тръмп многократно е говорил за уж предстоящия крах на Иран и за мерки с исторически мащаби, написа иранската информационна агенция Фарс в Телеграм.

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Последните му твърдения трябва да се разглеждат просто като обичайната „психологическа война и пропагандна кампания“, заяви агенцията.

На фона на изпадналите в застой преговори с Техеран Тръмп написа в своята платформа Трут Соушъл, че започва „НАЙ-СЪКРУШИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА“.

Всяка страна, която подкрепя Иран, ще понесе „ОГРОМНИ икономически последици“, написа Тръмп и добави, че САЩ се нуждаят от помощта на всичките си съюзници, за да противодействат на заплахата, която представлява Иран.

„Не мисля за парите на американците“: Бруталният коментар на Тръмп за Иран

Иранската информационна агенция Тасним заяви, че съобщението „не представлява ново развитие, тъй като Съединените щати от години се опитват да блокират всякакви финансови и икономически връзки с Иран“.

Иран обаче „се е научил как да заобикаля тези ограничения и е станал много умел в това“, написа Тасним в Телеграм.