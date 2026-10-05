Диета срещу депресия: Какво се случва с мозъка, когато спрем чипсовете и полуфабрикатите

П акетче снаксове, подсладена напитка или полуфабрикат, готов за броени минути - ултрапреработените храни несъмнено улесняват живота в кухнята. Научен екип обаче изследва дали ограничаването им не може да направи съществена разлика и в борбата с депресията.

В пилотно клинично изпитване хора с диагноза депресия показват значително по-ниски нива на симптомите си по време на диета, бедна на ултрапреработени храни, в сравнение с периода, в който са се хранили по обичайния си начин.

Всеки от двата хранителни режима е продължил по четири седмици, което е дало възможност на изследователите да сравнят ефекта от двата модела на хранене при едни и същи участници.

Изследването, ръководено от психиатъра Няша Чагведера от Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF), обхваща 20 възрастни, които редовно са консумирали големи количества ултрапреработени храни. Средната им възраст е около 44 години, а средната продължителност на заболяването им - близо 13 години.

Как е проведено проучването?

Участниците са разделени на случаен принцип, за да започнат с един от двата хранителни режима. Едната група продължава да се храни по обичайния си начин в продължение на четири седмици, докато другата намалява ултрапреработените храни. След четири седмици двете групи разменят диетите си.

Доброволците сами са купували храната си с напътствия от изследователите, като са се съгласили да не променят приема на медикаменти, терапията, физическата си активност и съня по време на цялото изследване.

Общо 19 души завършват успешно експеримента. Оценката на консумацията на силно преработени храни спада от средно 10,10 пункта в началото на изследването до едва 1,42 пункта след спазването на диетата.

Значително подобряване на симптомите

Три отделни въпросника за оценка на депресията отчитат по-ниски стойности по време на диетата с малко ултрапреработени храни, отколкото по време на обичайния режим:

По скалата PHQ-9: Средният резултат е 8,68 пункта при обичайния режим срещу 5,53 пункта по време на диетата. Чрез анализ, отчитащ началните симптоми и последователността на диетите, разликата между двата режима е оценена на около три пункта.

Средният резултат е 8,68 пункта при обичайния режим срещу 5,53 пункта по време на диетата. Чрез анализ, отчитащ началните симптоми и последователността на диетите, разликата между двата режима е оценена на около три пункта. По скалата MADRS: Средните стойности са 18,9 пункта при обичайното хранене спрямо 8,05 пункта по време на ограничението на преработените храни.

Средните стойности са 18,9 пункта при обичайното хранене спрямо 8,05 пункта по време на ограничението на преработените храни. Третата оценка за депресия, както и въпросникът за тревожност, също отчитат подобряване по време на диетичната интервенция.

Предишни наблюдателни проучвания вече свързваха високата консумация на ултрапреработени храни с повишен риск от депресия. С настоящото си изследване обаче учените проверяват какво се случва, когато хора, които вече живеят с депресия, променят хранителните си навици.

Това означава промяна на утвърдени рутини. Пакетираните храни и полуфабрикатите са изключително удобни, когато времето и енергията са ограничени, макар че не всички преработени храни попадат в категорията „ултрапреработени“.

„Ограничаването на тези храни може да бъде предизвикателство, защото те са много вкусни, евтини и леснодостъпни“, обяснява Чагведера.

Въпреки това участниците оценяват лекотата на диетата със средно 5,74 от 10, а нейната полза - с 8,42 от 10. По време на изпитването не са регистрирани никакви нежелани странични ефекти. Учените заключват, че подходът е напълно приложим и може да залегне в основата на по-мащабни проучвания.

Важни условности и ограничения

Намаляването на ултрапреработените храни естествено води и до промяна в приема на захар, мазнини или калории. Други фактори могат да бъдат добавките (консерванти, оцветители) или замърсителите, свързани с промишлената обработка. Това пилотно изследване обаче не може да установи кои точно аспекти от диетичната промяна оказват най-силно влияние.

Интересен детайл е, че симптомите са били по-ниски и по време на обичайния хранителен режим в сравнение с първоначалното състояние на участниците (например среден резултат по PHQ-9 от 12,8 в самото начало спрямо 8,68 по време на обичайната диета). Затова съобщеният ефект се отнася до разликата между двата режима, а не отдават цялото подобрение единствено на спирането на ултрапреработените храни.

Проучването има и няколко основни ограничения:

Малък мащаб и липса на „сляп“ метод: Участниците са знаели коя диета спазват, което може да е повлияло субективно на резултатите.

Участниците са знаели коя диета спазват, което може да е повлияло субективно на резултатите. Самоотчитане: Консумацията на храна е съобщавана от самите участници, без обективно лабораторно измерване.

Консумацията на храна е съобщавана от самите участници, без обективно лабораторно измерване. Специфика на групата: Всички участници са били с наднормено тегло и поне едно метаболитно нарушение, което означава, че резултатите може да не се отнасят за всички хора с депресия.

Затова изследователите определят констатациите си като генериращи хипотеза и призовават за по-големи, заслепени проучвания, които да използват обективни показатели за приема на храна и да проучат точните биологични механизми зад тези резултати.