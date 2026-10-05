Любопитно

Диета срещу депресия: Какво се случва с мозъка, когато спрем чипсовете и полуфабрикатите

Проучване показва, че намаляването на пакетираните храни и готовите ястия води до забележимо подобряване на симптомите при хора с депресия

5 октомври 2026, 15:21
Диета срещу депресия: Какво се случва с мозъка, когато спрем чипсовете и полуфабрикатите
Източник: iStock

П акетче снаксове, подсладена напитка или полуфабрикат, готов за броени минути - ултрапреработените храни несъмнено улесняват живота в кухнята. Научен екип обаче изследва дали ограничаването им не може да направи съществена разлика и в борбата с депресията.

В пилотно клинично изпитване хора с диагноза депресия показват значително по-ниски нива на симптомите си по време на диета, бедна на ултрапреработени храни, в сравнение с периода, в който са се хранили по обичайния си начин.

Всеки от двата хранителни режима е продължил по четири седмици, което е дало възможност на изследователите да сравнят ефекта от двата модела на хранене при едни и същи участници.

Изследването, ръководено от психиатъра Няша Чагведера от Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF), обхваща 20 възрастни, които редовно са консумирали големи количества ултрапреработени храни. Средната им възраст е около 44 години, а средната продължителност на заболяването им - близо 13 години.

Как е проведено проучването?

Участниците са разделени на случаен принцип, за да започнат с един от двата хранителни режима. Едната група продължава да се храни по обичайния си начин в продължение на четири седмици, докато другата намалява ултрапреработените храни. След четири седмици двете групи разменят диетите си.

Доброволците сами са купували храната си с напътствия от изследователите, като са се съгласили да не променят приема на медикаменти, терапията, физическата си активност и съня по време на цялото изследване.

Общо 19 души завършват успешно експеримента. Оценката на консумацията на силно преработени храни спада от средно 10,10 пункта в началото на изследването до едва 1,42 пункта след спазването на диетата.

Значително подобряване на симптомите

Три отделни въпросника за оценка на депресията отчитат по-ниски стойности по време на диетата с малко ултрапреработени храни, отколкото по време на обичайния режим:

  • По скалата PHQ-9: Средният резултат е 8,68 пункта при обичайния режим срещу 5,53 пункта по време на диетата. Чрез анализ, отчитащ началните симптоми и последователността на диетите, разликата между двата режима е оценена на около три пункта.
  • По скалата MADRS: Средните стойности са 18,9 пункта при обичайното хранене спрямо 8,05 пункта по време на ограничението на преработените храни.
  • Третата оценка за депресия, както и въпросникът за тревожност, също отчитат подобряване по време на диетичната интервенция.

Предишни наблюдателни проучвания вече свързваха високата консумация на ултрапреработени храни с повишен риск от депресия. С настоящото си изследване обаче учените проверяват какво се случва, когато хора, които вече живеят с депресия, променят хранителните си навици.

Това означава промяна на утвърдени рутини. Пакетираните храни и полуфабрикатите са изключително удобни, когато времето и енергията са ограничени, макар че не всички преработени храни попадат в категорията „ултрапреработени“.

„Ограничаването на тези храни може да бъде предизвикателство, защото те са много вкусни, евтини и леснодостъпни“, обяснява Чагведера.

Въпреки това участниците оценяват лекотата на диетата със средно 5,74 от 10, а нейната полза - с 8,42 от 10. По време на изпитването не са регистрирани никакви нежелани странични ефекти. Учените заключват, че подходът е напълно приложим и може да залегне в основата на по-мащабни проучвания.

Важни условности и ограничения

Намаляването на ултрапреработените храни естествено води и до промяна в приема на захар, мазнини или калории. Други фактори могат да бъдат добавките (консерванти, оцветители) или замърсителите, свързани с промишлената обработка. Това пилотно изследване обаче не може да установи кои точно аспекти от диетичната промяна оказват най-силно влияние.

Интересен детайл е, че симптомите са били по-ниски и по време на обичайния хранителен режим в сравнение с първоначалното състояние на участниците (например среден резултат по PHQ-9 от 12,8 в самото начало спрямо 8,68 по време на обичайната диета). Затова съобщеният ефект се отнася до разликата между двата режима, а не отдават цялото подобрение единствено на спирането на ултрапреработените храни.

Проучването има и няколко основни ограничения:

  • Малък мащаб и липса на „сляп“ метод: Участниците са знаели коя диета спазват, което може да е повлияло субективно на резултатите.
  • Самоотчитане: Консумацията на храна е съобщавана от самите участници, без обективно лабораторно измерване.
  • Специфика на групата: Всички участници са били с наднормено тегло и поне едно метаболитно нарушение, което означава, че резултатите може да не се отнасят за всички хора с депресия.

Затова изследователите определят констатациите си като генериращи хипотеза и призовават за по-големи, заслепени проучвания, които да използват обективни показатели за приема на храна и да проучат точните биологични механизми зад тези резултати.

Източник: sciencealert    
ултрапреработени храни депресия хранене и психично здраве научно изследване диета клинично изпитване симптоми на депресия хранителни навици тревожност полуфабрикати
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Свят Преди 27 минути

Правителството се опитва да отговори на исканията на учениците

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

България Преди 47 минути

Легендарният специалист Злати Иванов си отиде от този свят на 83-годишна възраст в Сливен

ЕК с тежко признание за младите в Европа

ЕК с тежко признание за младите в Европа

Свят Преди 55 минути

Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или науката

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Свят Преди 1 час

Румънските власти следят ситуацията и продължават спасителната операция в района

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Парите ни Преди 1 час

Сделките у нас падат с 18,1% за година, а разходите за покупка, ремонт и поддръжка на жилище скачат с 11,7%

,

Искал да се вреже в „Бен Гурион“: Оманският пилот от „Флайдубай“ готвел атентата от години

Свят Преди 2 часа

Оманският пилот Хамам ал Хамами признал пред разследващите, че е започнал работа във „Флайдубай“ с цел да извърши атентат, като планирал да вреже самолета със 170 пътници в летище „Бен Гурион“ край Тел Авив

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Свят Преди 2 часа

Осигурени са актуализирани ваксини срещу коронавируса и назални противогрипни ваксини за деца, инжекционните противогрипни ваксини ще бъдат доставени най-вероятно до края на октомври

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Любопитно Преди 2 часа

Не можем да избегнем остаряването, най-големият рисков фактор за деменция е напредването на възрастта, но това не означава, че сме безсилни да я спрем. Имаме контрол върху редица фактори, които могат да намалят риска или да забавят деменцията. А именно - нашата диета

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Парите ни Преди 2 часа

Цените на производител скачат с 16,8% за година, а само за август – с 3,3%. Какво означава това за бизнеса и потребителите?

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

Любопитно Преди 2 часа

По темата в „Доктор Здраве с Мария“ говори д-р Арпи Анжилиан Масихи - логопед и асистент в катедра Логопедия на СУ „ Св. Климент Орхидски“

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

България Преди 2 часа

"Няма конфликт, Иван Кунев напусна по лични причини, заяви регионалният министър

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Любопитно Преди 2 часа

Сбогуването на 39-годишния гений с националния отбор слага край на кариера от над 20 години. Припомняме си най-великите му мигове - от анонимността през 2004 г. до триумфа със световната титла в Катар

<p>МВР с информация за бомбените заплахи</p>

МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка

България Преди 2 часа

ГДБОП и международните партньори разследват злоумишлените съобщения, при проверките в страната не са открити взривни устройства

Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

България Преди 2 часа

Нидерландия и Испания са най-търсени, а в Испания тази година ще започнат да учат двойно повече български младежи

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

Свят Преди 2 часа

Бившият служител на ЦРУ Дан Хофман заяви, че американската разузнавателна общност най-вероятно събира пълноценна информация от всички източници относно инцидента

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Според Москва мишени на атаката са били лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Защо приятелствата между жените се променят след 30

Edna.bg

Дори с 5 бавачки, Ким Кардашиян се чувства сама: Неизказаната истина за майчинството

Edna.bg

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

Nova.bg

Температурите падат до -2 градуса: Жълт код за слана в почти цяла България

Nova.bg