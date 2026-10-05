Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен център

В арна ще се превърне в голям технологичен център не само за България и Югоизточна Европа, но и за целия континент, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на международния Черноморски технологичен форум във Варна.

„Варна ще бъде голям технологичен център – не само национален, не само в Югоизточна Европа, а в цяла Европа“, каза Йотова. По думите ѝ градът винаги е имал широк хоризонт, но днес той вече не е само морски, а и цифров, технологичен и глобален.

Президентът подчерта, че въпросът вече не е дали Варна има потенциал да се превърне в европейски технологичен център, а дали България има необходимата амбиция и решимост. Според нея форумът във Варна дава категоричен положителен отговор на този въпрос.

Йотова определи технологичния суверенитет като приоритет за България като част от Европейския съюз. Тя отбеляза, че светът навлиза в период на остра технологична конкуренция, в който изкуственият интелект, полупроводниците, квантовите технологии и киберсигурността все повече определят икономическата и стратегическата мощ на държавите.

По думите ѝ Европа трябва да отстоява своето място в тази надпревара чрез повече иновации, конкурентоспособност и стратегическа автономия. Технологичният суверенитет обаче не означава изолация, а способност Европа сама да създава, развива и защитава критичните технологии, от които зависят икономиката и сигурността ѝ.

Йотова: България може да бъде в центъра на новата европейска конкурентоспособност

В този процес Варна може да има ключова роля, подчерта президентът. Според нея градът има потенциал да бъде един от двигателите на технологичното развитие на България, както и „естествена врата на ЕС към региона и неговите възможности“.

Йотова обърна внимание и на стратегическото значение на Черно море. По думите ѝ регионът вече има все по-голяма роля не само за европейската икономика и инфраструктура, но и за сигурността на Европа. „Войните и конфликтите около нас показаха, че Черно море вече е и стратегическа точка за сигурност“, заяви президентът.

Тя съобщи още, че във Варна предстои изграждането на комуникационен център, който ще предава информация, и подчерта значението на града в новата технологична и стратегическа среда.

Йотова припомни и решението на Европейската комисия България да бъде сред шестте държави, в които ще бъде изградена гигафабрика за изкуствен интелект. Според нея страната вече е направила първите стъпки, а Варна може да се възползва от потенциала си и да се утвърди като европейски технологичен център.

Президентът акцентира и върху необходимостта технологичното развитие да бъде съпроводено с отговорност. Особено важно е това в медицината, където, по думите ѝ, технологията трябва да бъде инструмент на медицинската експертиза, а не неин заместител.

„Един алгоритъм може да предложи оптимално решение, но не може сам да носи моралната и професионална отговорност за него“, подчерта Йотова.

В заключение тя призова участниците във форума да работят за технологии, които създават растеж, партньорства, които изграждат доверие, и инфраструктура, която създава свързаност и устойчивост. Според Йотова целта трябва да бъде цифрова Европа, която е едновременно иновативна, конкурентоспособна, сигурна и свободна.