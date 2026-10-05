Любопитно

„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената

След като участва в цели пет филмови премиери през 2026 година, актрисата Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената. Тя публикува забавно видео в социалните мрежи, с което официално постави началото на своята заслужена почивка от светлината на прожекторите

5 октомври 2026, 15:28
„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената
Източник: Getty Images

А н Хатауей официално се насити на червения килим и си тръгва по възможно най-драматичния начин.

След като участва в пет филма, излезли през 2026 г., носителката на „Оскар“ спази думата си и изчезна от светлината на прожекторите след последното си престурне, пише HOLA!

И да, тя буквално се превърна в дим.

  • Ан Хатауей „изчезва“ в забавно видео

Хатауей сподели забавен видеоклип в Instagram на 2 октомври, заснето преди премиерата на филма „Верити“ (Verity) в Лос Анджелис.

„Отиваме на премиерата на „Верити“, казва 43-годишната актриса във видеото. „Филмът излиза по кината в петък, 2 октомври, а след това на 3 октомври...“

Преди да успее да довърши изречението си, облак дим, като от анимационен филм, внезапно изпълва екрана и кара Хатауей да изчезне. След това се чува как някой от екипа ѝ реагира с недоумение на неочакваното ѝ излизане.

Видеото преминава в поредица от шеговити заглавия, обявяващи нейното изчезване, сред които: „Ан Хатауей изчезва“, „Както обеща, Ан Хатауей изчезна в облак от дим“ и „Ан Хатауей просто се изпари“.

Считайте обещанието ѝ за официално изпълнено.

  • Актрисата обеща, че ще изчезне след петото си престурне

Видеоклипът беше препратка към обещание, което Хатауей даде само няколко дни по-рано.

По време на интервю за Entertainment Tonight на 21 септември, актрисата разкри, че планира да си вземе почивка след завършването на петата си медийна промоционална обиколка за годината.

„Ще изчезна и ще си взема почивка“, каза тя с усмивка, шегувайки се, че щом „Верити“ се появи по кината, тя ще „изчезне в облак от дим“ и няма да бъде виждана отново, докато не се наложи.

Междувременно Хатауей очаква и третото си дете от съпруга си Адам Шулман, след като обяви бременността си през юни.

  • Пет филма, които направиха 2026 г. изключително натоварена

Актрисата имаше забележително интензивна година на големия екран.

Преди „Верити“ тя се появи в лентите „Майка Мери“, „Дяволът носи Прада 2“, „Одисея“ и „Краят на Оук Стрийт“, което ѝ донесе цели пет големи филмови премиери в рамките на една година.

С всеки проект идваше и поредният кръг от интервюта, премиери, фотосесии и събития на червения килим – нещо, което Хатауей призна, че може да дойде в повече на публиката.

  • Притеснения, че на зрителите може да им „омръзне“ да я гледат

Преди да започне маратонската си година от промоции, Хатауей сподели, че е имала известни притеснения относно присъствието си навсякъде едновременно.

„Има известен страх, че публиката може да се умори да те гледа“, каза тя по време на гостуването си в предаването CBS Mornings на 2 октомври.

„Това е наистина много и искаш да дадеш всичко от себе си за всеки един филм“, обясни Хатауей. „А това означава да искаш от хората да те гледат продължително време.“, каза тя.

Въпреки това тя реши да прегърне възможността и да остави нещата да се развият по-добре от очакваното.

Бременната Ан Хатауей зашемети червения килим в Ню Йорк
12 снимки
Ан Хатауей
Ан Хатауей
Ан Хатауей
Ан Хатауей

„Тогава си помислих: „Ами ако се получи по-добре, отколкото си представяш?“, спомня си тя.

По всичко личи, че актрисата има много поводи за празнуване.

„Благодаря на всички за подкрепата“, написа тя в края на видеото си в Instagram, „и за това, че направихте тази година невероятна и незабравима.“, завършва тя.

Ан Хатауей изчезване забавно видео Instagram облак дим почивка престурне пет филма Верити
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Свят Преди 27 минути

Правителството се опитва да отговори на исканията на учениците

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

България Преди 47 минути

Легендарният специалист Злати Иванов си отиде от този свят на 83-годишна възраст в Сливен

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Свят Преди 1 час

Изследовател чупи епруветка. Заразява се от смъртоносното ѝ съдържание. Заобикаля сигурността и умира в обществена болница. След това изпадналото в паника правителство се опитва да го потули, докато се бори да предотврати епидемия. Това се случва. Наистина. В Русия

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Свят Преди 1 час

Румънските власти следят ситуацията и продължават спасителната операция в района

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Парите ни Преди 1 час

Сделките у нас падат с 18,1% за година, а разходите за покупка, ремонт и поддръжка на жилище скачат с 11,7%

,

Искал да се вреже в „Бен Гурион“: Оманският пилот от „Флайдубай“ готвел атентата от години

Свят Преди 2 часа

Оманският пилот Хамам ал Хамами признал пред разследващите, че е започнал работа във „Флайдубай“ с цел да извърши атентат, като планирал да вреже самолета със 170 пътници в летище „Бен Гурион“ край Тел Авив

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Свят Преди 2 часа

Осигурени са актуализирани ваксини срещу коронавируса и назални противогрипни ваксини за деца, инжекционните противогрипни ваксини ще бъдат доставени най-вероятно до края на октомври

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Любопитно Преди 2 часа

Не можем да избегнем остаряването, най-големият рисков фактор за деменция е напредването на възрастта, но това не означава, че сме безсилни да я спрем. Имаме контрол върху редица фактори, които могат да намалят риска или да забавят деменцията. А именно - нашата диета

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Парите ни Преди 2 часа

Цените на производител скачат с 16,8% за година, а само за август – с 3,3%. Какво означава това за бизнеса и потребителите?

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

Любопитно Преди 2 часа

По темата в „Доктор Здраве с Мария“ говори д-р Арпи Анжилиан Масихи - логопед и асистент в катедра Логопедия на СУ „ Св. Климент Орхидски“

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

България Преди 2 часа

"Няма конфликт, Иван Кунев напусна по лични причини, заяви регионалният министър

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Любопитно Преди 2 часа

Сбогуването на 39-годишния гений с националния отбор слага край на кариера от над 20 години. Припомняме си най-великите му мигове - от анонимността през 2004 г. до триумфа със световната титла в Катар

<p>МВР с информация за бомбените заплахи</p>

МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка

България Преди 2 часа

ГДБОП и международните партньори разследват злоумишлените съобщения, при проверките в страната не са открити взривни устройства

Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

България Преди 2 часа

Нидерландия и Испания са най-търсени, а в Испания тази година ще започнат да учат двойно повече български младежи

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

Свят Преди 2 часа

Бившият служител на ЦРУ Дан Хофман заяви, че американската разузнавателна общност най-вероятно събира пълноценна информация от всички източници относно инцидента

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Според Москва мишени на атаката са били лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Защо приятелствата между жените се променят след 30

Edna.bg

Дори с 5 бавачки, Ким Кардашиян се чувства сама: Неизказаната истина за майчинството

Edna.bg

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

Nova.bg

Температурите падат до -2 градуса: Жълт код за слана в почти цяла България

Nova.bg