„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената

А н Хатауей официално се насити на червения килим и си тръгва по възможно най-драматичния начин.

След като участва в пет филма, излезли през 2026 г., носителката на „Оскар“ спази думата си и изчезна от светлината на прожекторите след последното си престурне, пише HOLA!

И да, тя буквално се превърна в дим.

Ан Хатауей „изчезва“ в забавно видео

Хатауей сподели забавен видеоклип в Instagram на 2 октомври, заснето преди премиерата на филма „Верити“ (Verity) в Лос Анджелис.

„Отиваме на премиерата на „Верити“, казва 43-годишната актриса във видеото. „Филмът излиза по кината в петък, 2 октомври, а след това на 3 октомври...“

Преди да успее да довърши изречението си, облак дим, като от анимационен филм, внезапно изпълва екрана и кара Хатауей да изчезне. След това се чува как някой от екипа ѝ реагира с недоумение на неочакваното ѝ излизане.

Видеото преминава в поредица от шеговити заглавия, обявяващи нейното изчезване, сред които: „Ан Хатауей изчезва“, „Както обеща, Ан Хатауей изчезна в облак от дим“ и „Ан Хатауей просто се изпари“.

Считайте обещанието ѝ за официално изпълнено.

Актрисата обеща, че ще изчезне след петото си престурне

Видеоклипът беше препратка към обещание, което Хатауей даде само няколко дни по-рано.

По време на интервю за Entertainment Tonight на 21 септември, актрисата разкри, че планира да си вземе почивка след завършването на петата си медийна промоционална обиколка за годината.

„Ще изчезна и ще си взема почивка“, каза тя с усмивка, шегувайки се, че щом „Верити“ се появи по кината, тя ще „изчезне в облак от дим“ и няма да бъде виждана отново, докато не се наложи.

Междувременно Хатауей очаква и третото си дете от съпруга си Адам Шулман, след като обяви бременността си през юни.

Anne Hathaway is ready to take a little pit stop after delivering five movies — and her third child — this year! After 'Verity' comes out, Anne says she's "going to vanish in a plume of smoke." That is until March, when she starts shooting 'Days of Thunder 2' with Tom Cruise. https://t.co/vtcqg5Ehp5 — Entertainment Tonight (@etnow) September 22, 2026

Пет филма, които направиха 2026 г. изключително натоварена

Актрисата имаше забележително интензивна година на големия екран.

Преди „Верити“ тя се появи в лентите „Майка Мери“, „Дяволът носи Прада 2“, „Одисея“ и „Краят на Оук Стрийт“, което ѝ донесе цели пет големи филмови премиери в рамките на една година.

С всеки проект идваше и поредният кръг от интервюта, премиери, фотосесии и събития на червения килим – нещо, което Хатауей призна, че може да дойде в повече на публиката.

Anne Hathaway hilariously vanishes into thin air as she wraps whirlwind year promoting 5 movies: ‘Over and out’ https://t.co/cVqfqMnLwL https://t.co/fcWOmcVbjk — New York Post (@nypost) October 4, 2026

Притеснения, че на зрителите може да им „омръзне“ да я гледат

Преди да започне маратонската си година от промоции, Хатауей сподели, че е имала известни притеснения относно присъствието си навсякъде едновременно.

„Има известен страх, че публиката може да се умори да те гледа“, каза тя по време на гостуването си в предаването CBS Mornings на 2 октомври.

„Това е наистина много и искаш да дадеш всичко от себе си за всеки един филм“, обясни Хатауей. „А това означава да искаш от хората да те гледат продължително време.“, каза тя.

Въпреки това тя реши да прегърне възможността и да остави нещата да се развият по-добре от очакваното.

„Тогава си помислих: „Ами ако се получи по-добре, отколкото си представяш?“, спомня си тя.

По всичко личи, че актрисата има много поводи за празнуване.

„Благодаря на всички за подкрепата“, написа тя в края на видеото си в Instagram, „и за това, че направихте тази година невероятна и незабравима.“, завършва тя.