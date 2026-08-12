Иран използвал украинска тактика да свали изтребител на САЩ

И ран е използвал украинска тактика, за да свали американски изтребител F-15 през април, съобщава "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на неназован високопоставен представител от въоръжените сили на САЩ.

В района, в който са действали американските бойни самолети, са били разположени много дронове, предава "Фокус".

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Американският F-15E беше свален над южната част на Иран с преносим зенитно-ракетен комплекс. Двамата членове на екипажа - пилотът и операторът катапултираха. Пилотът беше спасен скоро след това, докато операторът се укрива от иранските сили почти две денонощия, преди да бъде открит и евакуиран от американски специални части. По време на операцията два американски военнотранспортни самолета MC-130 затънаха в пясъка и трябваше да бъдат унищожени.

Иранските дронове са играли ключова роля при насочването на ракетата към самолета. Екипажът е разказал пред представители на Пентагона, че системата за предупреждение и защита на самолета е засякла заплахата едва около половин секунда преди ракетата да порази машината.

Американските военни са стигнали до заключението, че дроновете са предавали към иранските командни центрове информация за местоположението на изтребителя, включително GPS координати, скорост и посока на движение. Според представителя на американските въоръжени сили тази информация е помогнала на Иран да насочи ракетата.

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След свалянето на F-15E президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви „прекъсване“ на бойните действия. Според двама американски военни представители на САЩ им е било необходимо време, за да се адаптират към новата тактика, използвана от Иран.

По-рано Си Ен Ен цитира спасения пилот, който заяви, че е видял множество ирански дронове във въздуха. По думите му те се движели във формация, която наподобявала медуза.

Ако описанието на пилота е точно, това би могло да представлява сериозен пробив в иранските технологии за използване на безпилотни апарати. Друг източник на е описал видяното от пилота като своеобразно "минно поле от дронове" във въздуха.