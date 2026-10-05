България

"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

Oчакваната изборна активност е от 35,4%

Николай Киров Николай Киров

5 октомври 2026, 16:39
"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%
Източник: iStock/Getty Images

А ко президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9%, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,3%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 8,8%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,2%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,2%.

Сред останалите кандидати засега личат, със стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов. 2,3% биха избрали „Не подкрепям никого“.

Близо 40 хил. българи в чужбина са подали заявления за гласуване

Това показват данните от моментна картина на електоралните нагласи на "Мяра".

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 35,4%.

Данните са от независимо изследване на „Мяра“, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
президентски избори Мяра
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