САЩ се заканиха да приложат "невиждани досега" мерки срещу Иран

Съединените щати подготвят безпрецедентен икономически натиск срещу Иран, като нови мерки се очаква да бъдат обявени още през следващата седмица. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за Newsmax, цитиран от "Ройтерс".

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Bessent says US to apply measures never seen on Iran https://t.co/5OJjswTUjR https://t.co/5OJjswTUjR — Reuters (@Reuters) August 14, 2026

„Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава“, заяви Бесънт.

По думите му Вашингтон ще комбинира безпрецедентна икономическа изолация с продължаваща блокада на Ормузкия проток – стратегическия морски път, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.

„Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища“, каза американският финансов министър.

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Вашингтон заплашва с продължителна блокада

Изявлението на Бесънт идва само ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ разполагат с възможност да поддържат военноморската блокада на иранските пристанища за неопределено време. По думите му американските кораби могат да бъдат ротационно сменяни, така че операцията да продължи дългосрочно.

Вашингтон използва блокадата като средство за засилване на икономическия натиск върху Техеран. Мярката вече оказва сериозно влияние върху иранския износ на петрол, като трафикът през основните терминали на страната е рязко намалял.

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Същевременно напрежението около Ормузкия проток продължава да расте. Иран настоява, че контролира стратегическия воден път и че той няма да бъде отворен, докато САЩ не изпълнят поставените от Техеран условия. Сред тях са прекратяване на военните действия и размразяване на ирански активи в чужбина.

Преговорите между Вашингтон и Техеран са в застой

Новите заплахи от страна на американската администрация идват на фона на задънената улица в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Според Ройтерс преговорите за възстановяване на временното споразумение между САЩ и Иран са в застой. Вашингтон обвинява Техеран, че не отваря протока, докато Иран твърди, че САЩ не са изпълнили ангажиментите си за премахване на блокадата и освобождаване на замразени ирански активи.

На този фон американската администрация изглежда залага все повече на икономическия натиск, вместо на нова военна ескалация.

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Петролът и световната икономика са под натиск

Продължителното ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток създава сериозни рискове за световните енергийни пазари. През него традиционно преминава значителна част от световната търговия с петрол и газ, което означава, че продължителното блокиране може да доведе до нов скок на цените и допълнителен натиск върху инфлацията.

Ройтерс съобщава, че световните доставки на петрол вече са засегнати от кризата, а опасенията за продължителни прекъсвания на търговските маршрути засилват волатилността на пазарите.

Така спорът между Вашингтон и Техеран вече не се ограничава само до двустранните отношения. Съдбата на Ормузкия проток се превръща в ключов фактор за цените на енергията и глобалната икономика, докато САЩ предупреждават за нови, още по-тежки мерки срещу Иран.