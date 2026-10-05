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Прецедент на 400 години: Бившият принц Андрю съди полицията заради ареста му

Опозореният бивш принц е връчил молба за съдебен контрол на полицията в Таймс Вали (TVP) и на Централния наказателен съд „Олд Бейли“, за която се разбира, че оспорва законността на заповедите за претърсване. От полицейските сили разкриха днес, че делото ще започне в четвъртък

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 октомври 2026, 15:32
Прецедент на 400 години: Бившият принц Андрю съди полицията заради ареста му
Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц   
Източник: GettyImages

А ндрю Маунтбатън-Уиндзор заведе съдебно дело срещу съда и полицията във връзка с претърсванията на домовете му в Уиндзор и Сандрингам, свързани с делото „Епстийн“.

Опозореният бивш принц е връчил молба за съдебен контрол на полицията в Таймс Вали (TVP) и на Централния наказателен съд „Олд Бейли“, за която се разбира, че оспорва законността на заповедите за претърсване. От полицейските сили разкриха днес, че делото ще започне в четвъртък.

Полицията претърси имуществата на Андрю през февруари в Марш Фарм в Норфолк, когато го арестува по подозрение в престъпление по служба, припомня английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Преди това бяха публикувани материали, които подсказваха, че Андрю е споделял поверителна информация с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Бившият херцог на Йорк е поискал от съдия да оцени дали решението на полицията в Теймс Вали да нахлуе в бившата му резиденция „Роял Лодж“ в Уиндзор и в дома му в имението Сандрингам е било законно.

Говорител заяви: „Докато нашето разследване за престъпление по служба продължава, ние сме ангажирани в съдебни производства по отношение на заповеди, получени по-рано от Централния наказателен съд. Тъй като тези съдебни производства в момента продължават, би било неподходящо да коментираме повече“.

В строго секретно заседание съдия Хилиард ще изслуша молба поне някои от подробностите по прегледа да останат поверителни. Това би било първият път от близо 400 години насам, откакто член на кралското семейство оспорва законността на наказателно производство - от процеса срещу Чарлз I през 1649 г.

Арестът, който се състоя на 66-ия рожден ден на Андрю, беше първият на британска кралска особа от повече от 350 години и може би най-изключителният в модерната история. В 8:00 сутринта полицията се запъти към имението Сандрингам в Норфолк с необозначени автомобили, където бившият принц живееше от две седмици.

Бившият принц беше отведен в полицейското управление в Ейлшам, на около 40 мили, и беше разпитан с предупреждение, докато полицаи в цивилни дрехи претърсваха имота.

Принц Андрю – от „любимото дете“ до просто Андрю
20 снимки
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю Даяна

По същото време полицията в Теймс Вали влезе в „Роял Лодж“ - имението в Големия парк на Уиндзор, което Андрю наричаше свой дом в продължение на 22 години. Той беше принуден да напусне по-рано същия месец след засилен натиск относно връзките му с Епстийн.

Бяха публикувани и няколко снимки на Андрю, на които той язди коне, усмихва се и маха на гражданите, което беше посрещнато с ярост както от британския народ, така и, според съобщенията, от брат му крал Чарлз, за когото се разбира, че след това го е изгонил от имота.

Бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън също беше помолена да напусне „Роял Лодж“ заедно с Маунтбатън-Уиндзор след 18 години пребиваване. Смята се, че тя е прекарала голяма част от времето си в укриване из Европа, откакто двамата бяха лишени от кралските си титли миналия октомври в резултат на интензивна обществена критика относно връзките на Андрю с Епстийн.

Андрю беше освободен под разследване 11 часа след ареста си. Докато го извозваха от полицейското управление, папараците направиха станалата вече известна снимка на прегърбения Андрю, който се опитва да се скрие от чакащите камери.

Претърсването в Сандрингам приключи в деня на освобождаването му, но продължи в Уиндзор до следващата седмица. Заповедите за тези претърсвания бяха поискани от полицията в Теймс Вали и издадени от „Олд Бейли“.

Андрю служи като специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции от 2001 г. до 2011 г., когато се оттегли на фона на противоречията около приятелството му с Епстийн. Арестът му последва публикуването на имейли като част от досиетата „Епстийн“, които подсказваха, че Андрю може да е споделял поверителна информация с финансиста относно официалната си работа.

Твърди се, че Андрю е препращал доклади на педофила за посещенията си в Сингапур, Китай, Хонконг и Виетнам, както и че е споделил кратка бележка относно възможностите за инвестиции в афганистанската провинция Хелманд.

През май стана ясно, че детективите, разследващи Андрю, биха могли да разгледат и обвинения в сексуално престъпление като част от разследването си за евентуални нарушения.

Разбира се, че правният екип на Андрю се опитва да докаже, че тези претърсвания са били незаконни, като молбата, подадена по-рано тази година, беше уважена наскоро от съдия от Върховния съд. Съдебният контрол всъщност действа като процес на обжалване. Той включва преглед от съдия на законността на решение или действие на публичен орган.

Подробностите за искът на Андрю, или как точно полицията в Теймс Вали и „Олд Бейли“ може да са действали незаконно, остават неизвестни.

Той категорично отрича да е вършил каквото и да е нарушение.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Daily Mail    
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