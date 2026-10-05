Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Б ългарският жилищен пазар върви в две противоположни посоки. Броят на продадените жилища в страната е спаднал с 18,1% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо година по-рано. В същото време разходите за придобиване и притежаване на собствено жилище у нас са нараснали с 11,7%. Това сочат данните на Евростат. И по двата показателя България е сред първите три в ЕС – трета по спад на продажбите и втора по ръст на разходите.

Сделките намаляват трето поредно тримесечие

Спадът от второто тримесечие не е изолиран случай. Продажбите у нас падат вече три тримесечия подред: с 22,5% в края на 2025 г., с 18,5% през първите три месеца на 2026 г. и с 18,1% през пролетта.

Спад на продажбите на жилища у нас през 2025 г.

За цялата 2025 г. в България са продадени с 2,5% по-малко жилища, отколкото през 2024 г. Спадът се дължи на по-слабите продажби на вече съществуващи жилища – с 5% по-малко, докато новите сгради отчитат ръст.

Данните за периода 2015–2025 г. показват, че у нас най-много жилища се продават в последното тримесечие на годината.

Собственото жилище излиза все по-скъпо

Ръстът от 11,7% на разходите за собствено жилище поставя България на второ място в ЕС. Само за три месеца тези разходи у нас са се увеличили с 4,3% – отново втори резултат в Съюза.

Показателят не следи просто цените на имотите. Той обхваща покупката на жилища, които са нови за домакинствата – предимно новопостроени, както и разходите на собственика за строителство, ремонти, поддръжка и застраховки. Сделките със стари жилища между две домакинства не се броят, защото покупката и продажбата се неутрализират.

В България новопостроените жилища формират 75,4% от индекса – най-високият дял сред всички държави с данни. Затова у нас показателят зависи в най-голяма степен от цените на новото строителство.

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Как изглежда картината в Европа

По спад на продажбите през второто тримесечие пред България са само Люксембург (–35,1%) и Хърватия (–33,3%), а след нея е Финландия (–17,7%). В повечето страни обаче посоката е обратна – най-голям ръст има в Австрия (+46,5%) и Кипър (+17,1%). За 2025 г. България е една от само трите държави със спад от 18-те, подали годишни данни, заедно с Хърватия (–4,1%) и Полша (–1,1%). Лидери по ръст са Словения (+29,9%), Литва (+22,8%) и Австрия (+22,3%).

Жилищата в България поскъпват почти три пъти по-бързо от средното за ЕС

По поскъпване на собственото жилище единствено Хърватия изпреварва България с 12% за година. Следват Литва (10,8%), Португалия (10,6%), Швеция (10,5%) и Румъния (10,4%), която е първа по тримесечен ръст с 4,7%. Средно за ЕС разходите растат с 4,4% за година, а в еврозоната – с 4%.

В ЕС новопостроените жилища имат тежест от 21,6% в индекса. Най-голям дял има самостоятелното строителство и основните обновявания (41,6%). Най-много са поскъпнали жилищните застраховки – със 7,4% за година. В еврозоната общата стойност на продадените жилища е нараснала с 16,5% през 2025 г., а цените – средно с 5,3%.

Държавите подават данните за продажбите на жилища на „Евростат“ доброволно, затова статистиката не обхваща всички страни от ЕС.