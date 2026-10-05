Парите ни

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Сделките у нас падат с 18,1% за година, а разходите за покупка, ремонт и поддръжка на жилище скачат с 11,7%

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

5 октомври 2026, 14:47
Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо
Източник: istock

Б ългарският жилищен пазар върви в две противоположни посоки. Броят на продадените жилища в страната е спаднал с 18,1% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо година по-рано. В същото време разходите за придобиване и притежаване на собствено жилище у нас са нараснали с 11,7%. Това сочат данните на Евростат. И по двата показателя България е сред първите три в ЕС – трета по спад на продажбите и втора по ръст на разходите.

Сделките намаляват трето поредно тримесечие

Спадът от второто тримесечие не е изолиран случай. Продажбите у нас падат вече три тримесечия подред: с 22,5% в края на 2025 г., с 18,5% през първите три месеца на 2026 г. и с 18,1% през пролетта.

Спад на продажбите на жилища у нас през 2025 г.

За цялата 2025 г. в България са продадени с 2,5% по-малко жилища, отколкото през 2024 г. Спадът се дължи на по-слабите продажби на вече съществуващи жилища – с 5% по-малко, докато новите сгради отчитат ръст.

Данните за периода 2015–2025 г. показват, че у нас най-много жилища се продават в последното тримесечие на годината.

Собственото жилище излиза все по-скъпо

Ръстът от 11,7% на разходите за собствено жилище поставя България на второ място в ЕС. Само за три месеца тези разходи у нас са се увеличили с 4,3% – отново втори резултат в Съюза.

Показателят не следи просто цените на имотите. Той обхваща покупката на жилища, които са нови за домакинствата – предимно новопостроени, както и разходите на собственика за строителство, ремонти, поддръжка и застраховки. Сделките със стари жилища между две домакинства не се броят, защото покупката и продажбата се неутрализират.

В България новопостроените жилища формират 75,4% от индекса – най-високият дял сред всички държави с данни. Затова у нас показателят зависи в най-голяма степен от цените на новото строителство.

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Как изглежда картината в Европа

По спад на продажбите през второто тримесечие пред България са само Люксембург (–35,1%) и Хърватия (–33,3%), а след нея е Финландия (–17,7%). В повечето страни обаче посоката е обратна – най-голям ръст има в Австрия (+46,5%) и Кипър (+17,1%). За 2025 г. България е една от само трите държави със спад от 18-те, подали годишни данни, заедно с Хърватия (–4,1%) и Полша (–1,1%). Лидери по ръст са Словения (+29,9%), Литва (+22,8%) и Австрия (+22,3%).

Жилищата в България поскъпват почти три пъти по-бързо от средното за ЕС

По поскъпване на собственото жилище единствено Хърватия изпреварва България с 12% за година. Следват Литва (10,8%), Португалия (10,6%), Швеция (10,5%) и Румъния (10,4%), която е първа по тримесечен ръст с 4,7%. Средно за ЕС разходите растат с 4,4% за година, а в еврозоната – с 4%.

В ЕС новопостроените жилища имат тежест от 21,6% в индекса. Най-голям дял има самостоятелното строителство и основните обновявания (41,6%). Най-много са поскъпнали жилищните застраховки – със 7,4% за година. В еврозоната общата стойност на продадените жилища е нараснала с 16,5% през 2025 г., а цените – средно с 5,3%.

Държавите подават данните за продажбите на жилища на „Евростат“ доброволно, затова статистиката не обхваща всички страни от ЕС.

Автор: Маргарита Костадинова
жилищен пазар недвижими имоти спад на продажбите поскъпване на жилища ново строителство цени на имоти Евростат разходи за жилище статистика имотни сделки
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Отведоха за разпит декана на Медицинския факултет на МУ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Зашеметяваща на 54: София Вергара обра погледите в Париж с прилепнала кожена рокля

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Турция завършва високоскоростната линия до България: Влакът ще стига за 1,5 часа

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

България Преди 48 минути

Легендарният специалист Злати Иванов си отиде от този свят на 83-годишна възраст в Сливен

Мицкоски се оплака, че България не му отговаря

Мицкоски се оплака, че България не му отговаря

Свят Преди 49 минути

Той подчерта, че Фон дер Лайен е изтъкнала вдъхновяващата работа на правителството му

,

Диета срещу депресия: Какво се случва с мозъка, когато спрем чипсовете и полуфабрикатите

Любопитно Преди 1 час

Проучване показва, че намаляването на пакетираните храни и готовите ястия води до забележимо подобряване на симптомите при хора с депресия

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Свят Преди 1 час

Изследовател чупи епруветка. Заразява се от смъртоносното ѝ съдържание. Заобикаля сигурността и умира в обществена болница. След това изпадналото в паника правителство се опитва да го потули, докато се бори да предотврати епидемия. Това се случва. Наистина. В Русия

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Свят Преди 1 час

Румънските власти следят ситуацията и продължават спасителната операция в района

,

Искал да се вреже в „Бен Гурион“: Оманският пилот от „Флайдубай“ готвел атентата от години

Свят Преди 2 часа

Оманският пилот Хамам ал Хамами признал пред разследващите, че е започнал работа във „Флайдубай“ с цел да извърши атентат, като планирал да вреже самолета със 170 пътници в летище „Бен Гурион“ край Тел Авив

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Започнаха имунизациите срещу COVID-19 и грип: Кои са приоритетните групи

Свят Преди 2 часа

Осигурени са актуализирани ваксини срещу коронавируса и назални противогрипни ваксини за деца, инжекционните противогрипни ваксини ще бъдат доставени най-вероятно до края на октомври

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Любопитно Преди 2 часа

Не можем да избегнем остаряването, най-големият рисков фактор за деменция е напредването на възрастта, но това не означава, че сме безсилни да я спрем. Имаме контрол върху редица фактори, които могат да намалят риска или да забавят деменцията. А именно - нашата диета

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Индустрията у нас поскъпва двойно спрямо ЕС

Парите ни Преди 2 часа

Цените на производител скачат с 16,8% за година, а само за август – с 3,3%. Какво означава това за бизнеса и потребителите?

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

„Без паника, мамо и тате!“: Експерт обяснява как родителският страх влияе на децата

Любопитно Преди 2 часа

По темата в „Доктор Здраве с Мария“ говори д-р Арпи Анжилиан Масихи - логопед и асистент в катедра Логопедия на СУ „ Св. Климент Орхидски“

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

Шишков отрече директорът на „Автомагистрали“ да е подал оставка заради мантинелите

България Преди 2 часа

"Няма конфликт, Иван Кунев напусна по лични причини, заяви регионалният министър

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Последен танц за Гения: Незабравимите мигове, с които Меси пренаписа футболната история

Любопитно Преди 2 часа

Сбогуването на 39-годишния гений с националния отбор слага край на кариера от над 20 години. Припомняме си най-великите му мигове - от анонимността през 2004 г. до триумфа със световната титла в Катар

<p>МВР с информация за бомбените заплахи</p>

МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка

България Преди 2 часа

ГДБОП и международните партньори разследват злоумишлените съобщения, при проверките в страната не са открити взривни устройства

Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

България Преди 2 часа

Нидерландия и Испания са най-търсени, а в Испания тази година ще започнат да учат двойно повече български младежи

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

САЩ и ЦРУ следят случая на чума в Русия, поискаха информация от Москва

Свят Преди 2 часа

Бившият служител на ЦРУ Дан Хофман заяви, че американската разузнавателна общност най-вероятно събира пълноценна информация от всички източници относно инцидента

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Русия твърди, че Украйна е ударила два обекта в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Според Москва мишени на атаката са били лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Защо приятелствата между жените се променят след 30

Edna.bg

Дори с 5 бавачки, Ким Кардашиян се чувства сама: Неизказаната истина за майчинството

Edna.bg

Задържаха началника на Клиниката по ревматология в пловдивската болница „Св. Георги“

Nova.bg

Температурите падат до -2 градуса: Жълт код за слана в почти цяла България

Nova.bg