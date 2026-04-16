Свят

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Нарастващите надежди на американски официални лица, консервативни анализатори и експерти, че блокадата може да пречупи Иран, се основават на предположение, което многократно е подвеждало САЩ в Близкия изток

16 април 2026, 10:04
Източник: iStock/GettyImages

П реминаването на президента Доналд Тръмп от военни действия към икономическа война чрез блокада на иранските кораби и пристанища е опит да се сложи край на конфликта без нова съвместна офанзива на САЩ и Израел.

Логиката на операцията е, че ако Иран не може да изнася петрол и да внася жизненоважни стоки, страната ще понесе толкова тежки финансови и хуманитарни последици, че няма да има друг избор освен да приеме условията на САЩ за прекратяване на войната.

Това може да е разумен зaлог. Икономика, вече разтърсена от санкции, може бързо да изпадне в критичен недостиг на храни, хиперинфлация и банкова криза. Това би било елегантно решение, ако Тръмп отговори на опита на Иран да задуши глобалната икономика чрез частично затваряне на Ормузкия проток със собствен решителен морски ход.

Но нарастващите надежди на американски официални лица, консервативни анализатори и експерти, че блокадата може да пречупи Иран, се основават на предположение, което многократно е подвеждало САЩ в Близкия изток, пише Стивън Колинсън в анализ за Си Ен Ен (CNN).

Стратегията предполага, че Иран ще реагира на натиска по начин, който Вашингтон счита за логичен. Скорошната история обаче показва, че противниците на САЩ – като Ирак, Афганистан, Русия и Либия – често не действат според западните представи за собствените си национални интереси.

Надеждата е, че иранските лидери ще направят отстъпки, за да облекчат крайните последици от блокадата. Планът също така загатва за негласно очакване, че влошаващите се икономически условия могат да предизвикат вътрешно политическо недоволство и да поставят на изпитание контрола на режима. В дългосрочен план той се опира и на очевидната необходимост иранското ръководство да възстанови икономическия растеж след продължителната бомбардировъчна кампания на САЩ и Израел.

Но идеята, че иранските лидери ще възприемат ситуацията по този начин, може да се окаже погрешна. Революционните власти вече са показали безразличие към страданията на населението чрез поредица от политически репресии, довели до хиляди жертви според правозащитни организации и външни оценки. Оцеляването на режима въпреки ликвидирането на много висши ръководители по време на войната също показва висока степен на издръжливост.

Възможно е САЩ отново да подценяват тази устойчивост в това, което иранските лидери възприемат като екзистенциална битка. Според информации Тръмп е вярвал, че съвместната офанзива на САЩ и Израел ще приключи войната бързо – много преди Иран да успее да предприеме действия като затваряне на протока. Затова изходът от американската блокада може да зависи от времето.

Ще се засили ли натискът върху Иран и ще промени ли поведението му, преди блокадата да задълбочи глобалните икономически щети, вече причинени от затварянето на протока, което е намалило значително световните доставки на петрол и природен газ?

Ако това не се случи, новият подход на Тръмп може да се превърне в политически капан и да засили негативните последици от война, която вече застрашава шансовете на Републиканската партия на междинните избори.

Как блокадата може бързо да удари икономиката на Иран

Подобно на голяма част от действията на Тръмп по време на войната, блокадата изглежда импровизирана и недостатъчно обяснена на американската общественост. Но тя е реалистична военна операция. Военноморските сили на САЩ разполагат с достатъчно ресурси в региона и имат дългогодишен опит в налагането на блокади – включително в бивша Югославия, Хаити и по-скоро срещу санкционирани петролни танкери във Венецуела.

Анализ на Фондацията за защита на демокрациите, широко цитиран във Вашингтон през последните дни, твърди, че блокадата – поддържана от американски кораби извън Ормузкия проток и подкрепена от авиация и войски – може да бъде ефективна.

Според старшия анализатор Мияд Малeки блокадата може бързо да нанесе щети на иранската икономика, да прекъсне по-голямата част от търговията, да спре износа на петрол и да предизвика инфлация и натиск върху валутата в рамките на дни. Иран е особено уязвим, защото над 90% от годишната му търговия преминава през протока. Освен това страната може да бъде принудена да спре производството на петрол в рамките на седмици, ако няма къде да съхранява продукцията.

Така че има вероятност планът да ограничи възможностите на Иран по начин, по който въздушната военна кампания не успя

Блокадата поставя Иран пред нова стратегическа дилема. Възможностите за ескалация са рискови, защото могат да доведат до възобновяване на бойните действия и нарушаване на примирието със САЩ и Израел. Сили на Революционната гвардия могат да отговорят с нови атаки срещу съюзници на САЩ в Персийския залив.

Друга възможност е подкрепяните от Иран хути в Йемен да блокират алтернативен маршрут за петрол през Червено море. Подобен ход би нанесъл сериозен удар на световната икономика и би увеличил политическия натиск върху Тръмп, тъй като войната може да излезе извън контрол.

Блокадата крие рискове и за САЩ. Една от целите ѝ е да окаже натиск върху страни като Китай и Индия, които купуват ирански петрол. Но ако американски сили задържат китайски кораб, това може да предизвика дипломатически инцидент точно преди планирана среща между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин в Пекин.

САЩ са оптимисти за евентуална сделка

Белият дом обаче изразява увереност, че блокадата може да доведе до нов кръг преговори с Иран след провала на първата среща миналата седмица в Пакистан.„Нищо не е официално, докато не го чуете от нас тук, в Белия дом“, заяви говорителката Каролайн Ливит. „Но сме оптимистично настроени относно перспективите за споразумение“.

Много американци ще се надяват на мир. Но е факт, че администрацията от седмици представя Иран като отчаян за сделка – въпреки наличните доказателства. Досега митологията около способността на Тръмп да сключва сделки изглежда повърхностна пред лицето на най-трудните геополитически проблеми.

В отношенията с Украйна, Северна Корея и Иран администрацията често е предлагала икономически стимули, без да отчита културните, историческите и националистическите мотиви на противниците си.

Стана ясно в Пакистан, че позициите на САЩ и Иран са трудно съвместими. Вашингтон иска да предотврати разработването на ядрено оръжие от Иран, да ограничи ракетния му потенциал и да прекрати подкрепата за групировки като „Хизбула“ и „Хамас“. Иран от своя страна настоява за компенсации за войната и ще се стреми да запази ракетните си способности и правото да обогатява уран.

Въпреки това в хаоса на войната се очертават възможни параметри на сделка. Според американски представител САЩ са предложили споразумение за спиране на обогатяването на уран за 20 години, докато Иран е искал пет. Възможно е да се намери компромис.

Успешното миротворчество изисква и двете страни да създадат пространство за взаимна изгода, което може да бъде представено като успех пред вътрешната публика. Това вероятно ще изисква месеци на преговори, включително сложни дискусии по въпроси като ядрената физика и технологиите за обогатяване на уран. Ще бъде необходимо администрацията да покаже дълбочина, търпение и дипломатическа гъвкавост, които досега липсваха.

Затова най-важният въпрос около новата блокада на Иран може да не е какво ще стане, ако тя се провали, а какво ще последва, ако тя успее.

Източник: CNN    
Икономическа война Блокада на Иран Доналд Тръмп Иранска икономика Ормузки проток Преговори САЩ Иран Санкции срещу Иран Рискове за САЩ Устойчивост на режима Близък изток конфликт
Последвайте ни
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 15 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 11 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 12 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>AI възкресение: Да си поговориш с човек, когото си загубил</p>

Да си поговориш с мъртвец: Когато изкуственият интелект „възкреси“ любимите ни хора

Любопитно Преди 15 минути

Пазарът се развива бързо. Напредъкът в клонирането на глас и изкуствения интелект прави тези инструменти по-евтини, по-реалистични и все по-разпространени. Дебатът обикновено се движи по познати линии: утешително или избягващо? Полезно или вредно? Мост през скръбта или начин да я заобиколим?

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Технологии Преди 27 минути

Android има много възможности, като някои от тях могат да ни спестят доста време, ако ги използваме правилно и редовно. Повечето от тях са малко познати на хората, които пропускат да се възползват от пълния потенциал на своя смартфон

Ким Чен-ун отбеляза "Деня на слънцето" с артилерийски стрелби

Ким Чен-ун отбеляза "Деня на слънцето" с артилерийски стрелби

Свят Преди 1 час

Северна Корея отбеляза 114 години от рождението на основателя на държавата с военни демонстрации

,

Турция с най-голям ръст на наемите в Европа през 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Докато в страните от Европейския съюз средното поскъпване е едва 3,1%, южната ни съседка отчита космически нива заради инфлацията и промени в законодателството

Стефан Стефанов

Стефан от Hell’s Kitchen: Не искам първото място, ако трябва да стъпвам върху другите! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Извън предаването, Стефан разкрива интересни детайли от кариерата си - от работа в чужбина и обслужване на високопоставени гости до кулинарни предизвикателства с взискателни клиенти

„Нещо не беше наред с паметта му“: Бивш колега на Принс проговори за дните преди смъртта му

„Нещо не беше наред с паметта му“: Бивш колега на Принс проговори за дните преди смъртта му

Свят Преди 1 час

Басистът БраунМарк разкрива шокиращи подробности за последните дни на Принс. Звездата страдал от тежка загуба на паметта и дезориентация заради зависимостта си към опиоиди, които приемал за болка, малко преди фаталното предозиране с фентанил през 2016 г.

До 15 пъти разлика в цените на едни и същи лекарства в държавни болници

До 15 пъти разлика в цените на едни и същи лекарства в държавни болници

България Преди 1 час

Как се стига до разлики от хиляди левове и кой трябва да контролира това?

Българка с коментар след вота в Унгария: Има страх, има тревога, но има и нови надежди

Българка с коментар след вота в Унгария: Има страх, има тревога, но има и нови надежди

Свят Преди 2 часа

Eлена Батинкова-Ковач смята, че хората не бива да се притесняват от промяната, а да я приемат като възможност

Светли четвъртък е! Ето кой има имен ден днес...

Светли четвъртък е! Ето кой има имен ден днес...

Любопитно Преди 2 часа

На 16 април имен ден празнуват всички с имената Ирина, Ирена, Иринка, Мира, Мирослав, Мирослава

<p>Войната в Украйна - нови въздушни удари с цивилни жертви (ОБЗОР)</p>

Войната в Украйна - нови въздушни удари с цивилни жертви

Свят Преди 2 часа

Сред пострадалите има деца, съобщават международни агенции и местни власти

Тръмп публикува ново AI изображение, на което е прегърнат от Исус

Тръмп публикува ново AI изображение, на което е прегърнат от Исус

Свят Преди 3 часа

Това се случва на фона на продължаващото напрежение с папата

Президентът на Иран се е записал доброволно за военна служба

Президентът на Иран се е записал доброволно за военна служба

Свят Преди 3 часа

Кампанията „Пожертвай живота си“ обхваща армията и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция

<p>Песков: САЩ отхвърлиха руско предложение за иранския обогатен уран</p>

Кремъл: Москва предложи да съхранява иранския уран, но САЩ отказаха

Свят Преди 3 часа

Москва е била готова да прибере запасите, за да помогне за решаване на конфликта

<p>МС обсъжда програма за превенция на туберкулозата</p>

Министерският съвет обсъжда Национална програма за превенция на туберкулозата

Свят Преди 3 часа

Сред мерките са ранна диагностика, скрининг и повишена информираност сред населението

Изтича срокът за разкриване на изборни секции в болници и затвори преди вота на 19 април

Изтича срокът за разкриване на изборни секции в болници и затвори преди вота на 19 април

Парламентарни избори Преди 4 часа

ЦИК определи днешния ден като краен за образуване на секции при минимум 10 избиратели

<p>Полски военни и техника преминават през България</p>

МО: Полски военни и техника преминават транзитно през България за мисия на НАТО в Косово

България Преди 4 часа

Ротацията на контингента на KFOR ще се извърши до 22 април с ескорт от Военна полиция

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

Трябва ли ми котешка вратичка

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Бебе на път: Инфлуенсърът Любо Жечев ще става баща

Edna.bg

Сутрин без стрес: 5 малки навика, които наистина променят деня ти

Edna.bg

Бивш футболист на Реал Мадрид: Камавинга е глупак

Gong.bg

Оливер Кан нападна Реал Мадрид: Това трябва да спре!

Gong.bg

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

Nova.bg

КЗК открива процедура за картел при образователните услуги

Nova.bg