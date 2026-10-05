Свят

ЕК с тежко признание за младите в Европа

Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или науката

Николай Киров Николай Киров

5 октомври 2026, 15:26
ЕК с тежко признание за младите в Европа
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието специално за Европейския съюз. Анализът потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия ЕС. 

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Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати и в трите основни области: 33,9% по математика, 31,3% по четене и 25,9% по природни науки. Това означава, че ЕС се отдалечава още повече от целта си за 2030 г. за намаляване на незадоволителните резултати под 15% по всяка тема. Високите постижения също намаляват. През 2025 г. делът на хората с най-добри резултати в ЕС е 4,8% по четене, 6,4% по природни науки и 6,8% по математика, което е доста под целта на ЕС за 2030 г. от най-малко 12% по всеки предмет. 

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Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или науката, а само две го правят в областта на математиката. 

Анализът също така подчертава, че учениците в неравностойно положение са около четири пъти по-склонни да постигнат ниски резултати по природни науки в сравнение с връстниците си в по-благоприятно положение.

Анализът трябва да допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
PISA 2025 Европейски съюз Образование
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