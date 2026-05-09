Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

„Нулевият пациент“ в епидемията от хантавирус на круизен кораб бе идентифициран като холандския орнитолог Лео Шилпероорд – човекът, чиято страст към птиците вероятно му е коствала живота.

70-годишният учен и неговата съпруга, 69-годишната Мириам Шилпероорд, са били на петмесечно пътешествие из Южна Америка. Първоначално те кацат в Аржентина на 27 ноември, преминават през Чили и Уругвай, след което се завръщат в Аржентина в края на март за фаталното приключение, посветено на наблюдението на птици.

Двойката от Хаулервийк – малко холандско селце с едва 3000 жители – бе идентифицирана чрез некролози, публикувани в местното списание. Още през 1984 г. те са съавтори на изследване за розовокраките гъски в орнитологичното издание Het Vogeljaar. През годините двамата предприемат експедиции по целия свят, включително „незабравима“ 12-дневна обиколка в Шри Ланка през 2013 г., където с възторг разказват за откриването на рядката сова Serendib Scops.

Фаталният обрат настъпва, когато семейство Шилпероорд се завръща в Аржентина на 27 март. Те посещават сметище, разположено на четири мили от град Ушуая. Мястото, препълнено с отпадъци, се избягва от местните жители като чума, но е „място за поклонение“ за орнитолози от цял свят. Причината е рядкото създание белогърла каракара, известна като „каракарата на Дарвин“ – наречена на еволюционния биолог, който пръв я описва.

Аржентинските власти подозират, че именно на това сметище холандската двойка е вдишала частици от изпражнения на дългоопашати оризови плъхове. Гризачите са носители на опасния щам „Анди“ (Andes) на хантавируса – единствената позната форма на вируса, която се предава от човек на човек.

„Обичайно е орнитолозите да посещават сметища, защото там има концентрация на много птици“, обяснява местният фотограф и екскурзовод Гастон Брети. По думите му това е „планина от отпадъци“, която отдавна е надхвърлила капацитета, определен от властите.

На 1 април двойката се качва на кораба MV Hondius в Ушуая заедно със 112 души, много от които колеги учени. Само четири дни по-късно Лео съобщава за треска, главоболие, болки в стомаха и диария. Той умира на борда на кораба след пет дни.

Мириам слиза от кораба заедно с тялото на съпруга си на 24 април по време на планирана спирка на остров Света Елена. Тя се опитва да се прибере в Нидерландия през Йоханесбург, но екипажът на полета на KLM преценява, че е твърде болна, за да пътува. Жената колабира на летището и умира на следващия ден.

„Като птици в полет. Ще ни липсвате вие и вашите истории“, гласи един от некролозите в списание Haulerwijk.

Междувременно стана ясно, че най-малко седем американци от кораба MV Hondius са били на същия полет до Йоханесбург на 25 април и вече са се завърнали в САЩ, което засилва опасенията от по-нататъшно разпространение на заразата.