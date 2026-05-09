Свят

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри“ на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

9 май 2026, 17:41
„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър
Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария

Петер Мадяр положи клетва като министър-председател на Унгария
Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб

Шефът на СЗО пристигна в Испания за евакуация на круизния кораб "Хондиус"
Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател
Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане

Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане
От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни
Война за милиони под носа на полицията: Как Къро и Анджело Димов се сблъскаха с най-опасната банда в Кейптаун

Война за милиони под носа на полицията: Как Къро и Анджело Димов се сблъскаха с най-опасната банда в Кейптаун
Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

„Нулевият пациент“ в епидемията от хантавирус на круизен кораб бе идентифициран като холандския орнитолог Лео Шилпероорд – човекът, чиято страст към птиците вероятно му е коствала живота.

70-годишният учен и неговата съпруга, 69-годишната Мириам Шилпероорд, са били на петмесечно пътешествие из Южна Америка. Първоначално те кацат в Аржентина на 27 ноември, преминават през Чили и Уругвай, след което се завръщат в Аржентина в края на март за фаталното приключение, посветено на наблюдението на птици.

Двойката от Хаулервийк – малко холандско селце с едва 3000 жители – бе идентифицирана чрез некролози, публикувани в местното списание. Още през 1984 г. те са съавтори на изследване за розовокраките гъски в орнитологичното издание Het Vogeljaar. През годините двамата предприемат експедиции по целия свят, включително „незабравима“ 12-дневна обиколка в Шри Ланка през 2013 г., където с възторг разказват за откриването на рядката сова Serendib Scops.

Фаталният обрат настъпва, когато семейство Шилпероорд се завръща в Аржентина на 27 март. Те посещават сметище, разположено на четири мили от град Ушуая. Мястото, препълнено с отпадъци, се избягва от местните жители като чума, но е „място за поклонение“ за орнитолози от цял свят. Причината е рядкото създание белогърла каракара, известна като „каракарата на Дарвин“ – наречена на еволюционния биолог, който пръв я описва.

Аржентинските власти подозират, че именно на това сметище холандската двойка е вдишала частици от изпражнения на дългоопашати оризови плъхове. Гризачите са носители на опасния щам „Анди“ (Andes) на хантавируса – единствената позната форма на вируса, която се предава от човек на човек.

„Обичайно е орнитолозите да посещават сметища, защото там има концентрация на много птици“, обяснява местният фотограф и екскурзовод Гастон Брети. По думите му това е „планина от отпадъци“, която отдавна е надхвърлила капацитета, определен от властите.

На 1 април двойката се качва на кораба MV Hondius в Ушуая заедно със 112 души, много от които колеги учени. Само четири дни по-късно Лео съобщава за треска, главоболие, болки в стомаха и диария. Той умира на борда на кораба след пет дни.

Мириам слиза от кораба заедно с тялото на съпруга си на 24 април по време на планирана спирка на остров Света Елена. Тя се опитва да се прибере в Нидерландия през Йоханесбург, но екипажът на полета на KLM преценява, че е твърде болна, за да пътува. Жената колабира на летището и умира на следващия ден.

От лукс до изолация - хроника на хантавируса на борда на MV Hondius
27 снимки
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус

„Като птици в полет. Ще ни липсвате вие и вашите истории“, гласи един от некролозите в списание Haulerwijk.

Междувременно стана ясно, че най-малко седем американци от кораба MV Hondius са били на същия полет до Йоханесбург на 25 април и вече са се завърнали в САЩ, което засилва опасенията от по-нататъшно разпространение на заразата.

Източник: New York Post    
Нулевият пациент Хантавирус Лео Шилпероорд Орнитолог Круизен кораб Аржентина
Последвайте ни

По темата

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

„Ударихме някого, двигателят гори!“ – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Идентифицираха „нулевия пациент“ на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 4 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Свят Преди 2 часа

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

България Преди 3 часа

Криминалисти разкриха наркооранжерия в „Дружба”

Намериха изчезнал 71-годишен мъж в критично състояние на жп релси

Намериха изчезнал 71-годишен мъж в критично състояние на жп релси

България Преди 4 часа

,

Мексико Сити потъва с 25 см годишно: Сателити на НАСА разкриват мащаба на бедствието

Любопитно Преди 5 часа

Нови данни от Космоса показват, че градът буквално се сляга в изсъхналото легло на древно езеро, застрашавайки метрото, водоснабдяването и историческите си паметници

Списък с датите на НОИ за май: Кога ще се изплатят помощите и болничните

Списък с датите на НОИ за май: Кога ще се изплатят помощите и болничните

България Преди 6 часа

В плащанията на НОИ има и други българи, освен пенсионерите, които чакат с нетърпение постъпленията си

Путин на Червния площад: „Победата винаги е била и ще бъде наша“

Путин на Червния площад: „Победата винаги е била и ще бъде наша“

Свят Преди 7 часа

Премиерът Румен Радев

„Фантастични договори за елементарни дейности“: Румен Радев разкри мащабна схема

България Преди 8 часа

Министър-председателят реши съдбата на главния секретар на МВР - Георги Кандев остава на поста. Радев обяви чистка на „олигархичните кръгове“ в ДАНС

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Гласът ни в Европа трябва да е силен колкото на останалите 26 страни

България Преди 8 часа

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София

Корабът Caribbean Princess

Кошмар в Атлантика: Над 100 души са под карантина на круизен кораб заради вирус

Свят Преди 8 часа

„Тези, които са ги виждали, умират“: Смразяващ контакт с НЛО

„Тези, които са ги виждали, умират“: Смразяващ контакт с НЛО

Свят Преди 9 часа

Смразяваща новоразсекретена бележка на ФБР разкрива как млада жена, информатор на ФБР, която съобщила, че е видяла НЛО, „се е страхувала за живота си“

<p>Инфлация от 7%, но доходите растат по-бързо: Българите избират лукса&nbsp;</p>

Инфлационен рекорд от 7%, но доходите растат по-бързо: Шефът на НСИ разкри защо българите избират лукса

България Преди 10 часа

Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище“

Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище“

България Преди 10 часа

Месец май е сезонът на абитуриентските балове – рокли, костюми, лимузини и много емоции. Само че тази година към традицията добавяме и нова валута

Джиро Д"Италия

От Бургас до Царевец: Джиро д'Италия превзема Стара планина в исторически етап

България Преди 10 часа

Финалът на етапа във Велико Търново се очаква да бъде след 17:00 ч., а стартът в Бургас от площад „Тройката“ е малко преди 12:00 ч.

Доналд Тръмп

Примирието в Украйна започна: Тръмп е готов на следващ ход в Москва

Свят Преди 11 часа

Доналд Тръмп заяви в петък вечерта, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украйна да продължи повече от три дни. „Бих искал този конфликт да приключи“, добави той

„Магьосникът от Оз“ в Техеран: Къде е новият лидер на Иран и кой всъщност води войната

„Магьосникът от Оз“ в Техеран: Къде е новият лидер на Иран и кой всъщност води войната

Свят Преди 11 часа

Доклад на ЦРУ установи, че Иран вероятно може да издържи до още четири месеца на продължаващата американска блокада без пълна дестабилизация на икономиката си

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Риана превърна рисунките на децата си в татуировки

Edna.bg

ЕКСКЛУЗИВНИ КАДРИ:Дара показа магията на кукерите на сцената на Евровизия в ритуал срещу мрака

Edna.bg

Шампионската хореография на Левски преди битката с Лудогорец

Gong.bg

Джентълменски шпалир за Левски: Кралят е мъртъв, да живее кралят!

Gong.bg

Тежко падане временно спря втория етап на Джиро д'Италия

Nova.bg

19 задържани при спецакция на СДВР срещу наркоразпространението в София

Nova.bg