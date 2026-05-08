Този лекар си мислеше, че отива на почивка, но се озова в битка със смъртоносния хантавирус

Д -р Стивън Корнфелд се качва на експедиционния кораб MV Hondius в Аржентина миналия месец, очаквайки приключението на живота си сред ледовете на Антарктика. Вместо това, той се озовава на първа линия в битка със смъртоносен хантравирус, след като лекарят на кораба също се разболява, съобщава CNN.

„Просто влязох в ролята на корабен лекар“, сподели Корнфелд от борда на плавателния съд, който в момента пътува към Тенерифе, Канарските острови. На борда все още има около 146 пътници и екипаж, включително 17 американци, които се надяват да се приберат у дома в неделя.

Трагичната равносметка

До момента Световната здравна организация (СЗО) потвърждава пет инфекции и три смъртни случая, свързани с кораба. Жертвите включват възрастна двойка от Нидерландия, за която се смята, че се е заразила по време на екскурзия в Аржентина, преди да се качи на борда.

Д-р Корнфелд разказва, че всичко е започнало с един болен пътник на 11 април. „В рамките на 12 до 24 часа стана ясно, че има много болни и състоянието им се влошава бързо.“

Какво е хантавирус?

Огнището е свързано с щама „Андс“ (Andes hantavirus) – рядък, но опасен вирус, пренасян от гризачи, който в някои случаи може да се предава и между хора при близък контакт.

Симптоми: Треска, умора, задух и стомашни проблеми.

Риск: Болните могат да преминат от „сериозно" в „критично" състояние за броени часове поради дихателна недостатъчност.

Инкубационен период: От една до шест седмици.

Глобална тревога

СЗО и здравните власти в САЩ, Великобритания и Канада започнаха мащабно проследяване на контактите, тъй като около 30 души са напуснали кораба в края на миналия месец, преди сериозността на ситуацията да бъде напълно изяснена. Въпреки това, експертите успокояват, че не се очаква епидемия от мащаба на COVID-19.

Президентът Доналд Тръмп обяви в четвъртък, че ситуацията е „под контрол“ и се проучва от най-добрите специалисти. В същото време обаче близки на пътниците и политици в САЩ призоваха държавния секретар Марко Рубио за по-конкретен план за безопасното прибиране на американските граждани.

„При хантравируса оцеляването зависи от достъпа до интензивни грижи в точния момент. На кораба това просто не е възможно“, споделя д-р Корнфелд, изразявайки облекчение, че най-тежките случаи вече са евакуирани в болници в Йоханесбург и Нидерландия.