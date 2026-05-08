Идентифициран е трети предполагаем британски гражданин с хантавирус

Б ританската агенция за здравна сигурност съобщи, че е идентифициран още един предполагаем случай на хантавирус при британски гражданин - на остров Тристан да Куня в южната част на Атлантическия океан, предаде "Ройтерс".
Britain's health security agency said an additional suspected case of hantavirus had been identified in a British national on the South Atlantic island of Tristan da Cunha.— Reuters (@Reuters) May 8, 2026
Двама британци вече са потвърдени като заразени с хантавирус в рамките на наблюдението на смъртоносното огнище на борда на луксозния круизен кораб „Хондиус“, каза агенцията, без да предостави допълнителни подробности за новия предполагаем случай.
Трима души - нидерландска двойка и германски гражданин, починаха на борда на „Хондиус“. За общо петима души е потвърдено, че са заразени.
Очаква се корабът да акостира в Тенерифе в неделя, като от агенцията заявиха, че британските граждани на борда, които не проявяват симптоми, ще бъдат транспортирани със самолет обратно у дома и ще бъдат помолени да се изолират за 45 дни.
Седем британски граждани са слезли от кораба на 24 април на остров Света Елена. Агенцията съобщи, че двама от тях вече са изолирани във Великобритания, четирима се намират на Света Елена, а един е бил проследен извън Обединеното кралство.