Идентифициран е трети предполагаем британски гражданин с хантавирус

Стюардеса е приета в болница със симптоми на хантавирус в Амстердам

Още един болен от хантавирус пристигна в Европа от круизния кораб MV Hondius

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

Този лекар си мислеше, че отива на почивка, но се озова в битка със смъртоносния хантавирус

Б ританската агенция за здравна сигурност съобщи, че е идентифициран още един предполагаем случай на хантавирус при британски гражданин - на остров Тристан да Куня в южната част на Атлантическия океан, предаде "Ройтерс".

Трима души са починали след вирусна епидемия на круизен кораб

Britain's health security ‌agency said an additional suspected case of hantavirus had been identified in ⁠a British national on the South Atlantic island of Tristan da Cunha.



Two British nationals have been confirmed as cases of hantavirus https://t.co/h2Dg7jCevO — Reuters (@Reuters) May 8, 2026

Двама британци вече са потвърдени като заразени с хантавирус в рамките на наблюдението на смъртоносното огнище на борда на луксозния круизен кораб „Хондиус“, каза агенцията, без да предостави допълнителни подробности за новия предполагаем случай.

Трима души - нидерландска двойка и германски гражданин, починаха на борда на „Хондиус“. За общо петима души е потвърдено, че са заразени.

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

Очаква се корабът да акостира в Тенерифе в неделя, като от агенцията заявиха, че британските граждани на борда, които не проявяват симптоми, ще бъдат транспортирани със самолет обратно у дома и ще бъдат помолени да се изолират за 45 дни.

Спешна евакуация от „кораба на хантавируса“: Трети болен пътник беше транспортиран в Амстердам

Седем британски граждани са слезли от кораба на 24 април на остров Света Елена. Агенцията съобщи, че двама от тях вече са изолирани във Великобритания, четирима се намират на Света Елена, а един е бил проследен извън Обединеното кралство.