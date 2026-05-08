Свят

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб "Хондиус", където се е заразил с вируса

8 май 2026, 17:08
Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте
Източник: БТА/AP

Ж ена от югоизточната испанска провинция Аликанте е проявила симптоми, отговарящи на заразяване с хантавирус, заяви днес пред журналисти испанският държавен секретар по здравеопазването Хавиер Падиля, цитиран от Ройтерс.

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб "Хондиус", където се е заразил с вируса, добави Падиля.

Междувременно испанското правителство съобщи днес, че пътниците на кораба "Хондиус", на който беше открито огнище на хантавирус, ще започнат да бъдат репатрирани към родните им страни още в неделя, след като корабът пристигне в Тенерифе, на Канарските острови, предаде Франс прес. 

Корабът трябва да пристигне в пристанището на Гранадиля, на остров Тенерифе, в неделя сутринта, заяви пред медиите министърът на териториалната политика Анхел Виктор Торес, като уточни, че репатрирането със самолет ще започне същия ден.

Корабът няма да получи разрешение да акостира в пристанището.

Източници от министерството на вътрешните работи на Испания по-рано бяха заявили, че евакуациите ще започнат в понеделник, като страните от Европейския съюз ще поемат репатрирането на своите граждани.

Отплавал на 1 април от Ушуая, Аржентина, круизният кораб "Хондиус", принадлежащ на нидерландската круизна компания "Оушънуайд експедишънс" (Oceanwide Expeditions), превозва около 150 пътници и членове на екипажа от 23 различни националности. Трима са починали.

Корабът, който пътуваше от Аржентина към Кабо Верде, в момента се насочва към Тенерифе. Трима болни пътници бяха евакуирани от кораба в сряда край Кабо Верде.

Испанските власти съобщиха, че корабът ще пусне котва край Тенерифе, а след това пътниците ще бъдат прехвърлени в пристанището с по-малък кораб.

От лукс до изолация - хроника на хантавируса на борда на MV Hondius
27 снимки
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус
MV Hondius евакуация круиз хантавирус

Те ще бъдат откарани с автобус до близкото летище Тенерифе Юг, заяви пред испанската обществена телевизия ТВЕ ръководителката на испанските служби за спешна помощ Виргиния Барконес. "По принцип става въпрос за лица без симптоми, които няма да се нуждаят от специален транспорт", уточни тя.

Чуждестранните граждани трябва да бъдат репатрирани от летището към родните си страни в рамките на мерките, предприети от съответните им правителства, посочи испанската министърка на здравеопазването Моника Гарсия.

Тези, които евентуално проявят симптоми при пристигането си, ако не се нуждаят от спешна медицинска помощ, също ще бъдат репатрирани, добави тя.

"Вземаме всички решения, които трябва да вземем, като винаги имаме предвид, че трябва да оценим всички възможни сценарии", заяви Гарсия в интервю за испанската обществена телевизия. 

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Хантавирус Круизен кораб Хондиус Испания Репатриране Тенерифе Огнище на хантавирус Аликанте
Последвайте ни

По темата

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Свят Преди 39 минути

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд - домът на Елвис Пресли в Мемфис

Американският държавен секретар Рубио разговаря с Мелони в Рим

Американският държавен секретар Рубио разговаря с Мелони в Рим

Свят Преди 1 час

Срещата на Рубио с Мелони започна с разцелуване и ръкостискане

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

България Преди 1 час

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

България Преди 1 час

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Свят Преди 2 часа

Танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“

Лятото идва като вълна: Успешните обекти в Бургаска област планират преди да ги залее

Лятото идва като вълна: Успешните обекти в Бургаска област планират преди да ги залее

Пари Преди 2 часа

Сезонът не прощава хаотичните заявки, липсите и „ще поръчам утре“

Модният избор на Кралица Камила, който изненада всички

Модният избор на Кралица Камила, който изненада всички

Любопитно Преди 2 часа

Вместо традиционна рокля, кралица Камила шокира с панталони и маратонки в Бадминтон! Тази дръзка „модна революция“ напомня за срещата ѝ с Анна Уинтур от Vogue, която дори свали емблематичните си очила пред неочаквания шик на кралската особа

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Свят Преди 2 часа

Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

България Преди 2 часа

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Любопитно Преди 2 часа

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>14-те учени и колония от пингвини, борещи се за Украйна</p>

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Свят Преди 2 часа

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Свят Преди 2 часа

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели Кривая Лука в Донецка област

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Свят Преди 3 часа

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

България Преди 3 часа

Съобщенията са за неистински глоби и такси за паркиране подвеждат шофьори

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Биляна Казакова: В НАТФИЗ обичат слабите, бях 45 кг., но не и здрава

Edna.bg

Тенденциите на пролет-лято 2026: какво ще носим през новия сезон

Edna.bg

Слот каза на контузените и обяви: Ще имаме още един малък преходен период, но следващият сезон ще е различен

Gong.bg

Нов въпрос от "Нашата игра" и нов шанс да спчелите страхотни награди

Gong.bg

Румен Радев на първото заседание на кабинета: Трябва да пречупим тенденцията на растящите цени

Nova.bg

Новите 9, които ще заемат местата на министрите и премиера в парламента

Nova.bg