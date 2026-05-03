СЗО: Трима души са починали на круизен кораб, вероятно от хантавирус

Т рима души са починали след предполагаемо огнище на хантавирус на круизен кораб, плаващ в Атлантическия океан, потвърдиха от Световната здравна организация (СЗО) пред Би Би Си.

Към момента е потвърден един случай на заразяване, а други пет се разследват. Сред пациентите е 69-годишен британски гражданин, който е настанен в интензивно отделение в Йоханесбург, Южна Африка.

Заразата е избухнала на борда на експедиционния кораб MV Hondius, който изпълнява курс от Аржентина към Кабо Верде.

Какво представлява заразата?

Хантавирусните инфекции обикновено са свързани с излагане на външна среда и контакт с отделителната система на заразени гризачи. Макар и рядко, вирусът може да се предава от човек на човек, причинявайки тежки респираторни заболявания.

Фостър Мохале, говорител на Министерството на здравеопазването на Южна Африка, по-рано заяви пред Би Би Си, че най-малко двама души са загубили живота си.

Плавателният съд MV Hondius се управлява от нидерландската туристическа компания Oceanwide Expeditions. Според официалния маршрут, корабът е отплавал от Ушуая, Аржентина, на 20 март и е трябвало да приключи плаването си на 4 май в Кабо Верде. Лайнерът е с дължина 107,6 метра и има капацитет за 170 души, настанени в 80 каюти.

Хронология на случаите

Южноафриканските власти съобщиха, че първият пациент със симптоми е бил 70-годишен пътник, който е починал на борда. Тялото му в момента се намира на остров Света Елена – британска отвъдморска територия в Южния Атлантик.

Неговата 69-годишна съпруга също се е разболяла по време на плаването. Тя е била евакуирана в Южна Африка, но по-късно е починала в болница в Йоханесбург. По данни на агенция АФП, позоваваща се на източници, близки до случая, починалата двойка е от Нидерландия.

Третият смъртен случай все още е на борда на кораба. В момента се водят преговори дали други двама инфектирани пътници да бъдат изолирани в болнично заведение в Кабо Верде. След това се очаква плавателният съд да продължи към Канарските острови.

СЗО обяви, че координира действията между държавите членки и оператора на кораба за осигуряване на медицинска евакуация, пълна оценка на рисковете за общественото здраве и оказване на подкрепа на хората, които остават на борда.