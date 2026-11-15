Свят

„Всичко, до което се докоснаха, се превърна в хаос“: Тръмп обвини Байдън за спирането на въздушния трафик в САЩ

Американският президент определи управлението на авиационния сектор от страна на предишната администрация като катастрофа и заяви в „Трут Соушъл“, че безотговорно похарчените пари са влошили още повече остарялата система

15 ноември 2026, 17:23
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп хвърли вината за спирането на въздушния трафик в страната преди два дни върху своя предшественик на поста Джо Байдън, предаде Франс прес.

Станаха ясни възможните причини за авиационния хаос в САЩ

В първи свой коментар по темата републиканецът Тръмп определи начина, по който администрацията на демократа Байдън е управлявала авиационния сектор, като катастрофа. „Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос“, написа президентът на САЩ в своята социална платформа Трут Соушъл.

Той добави, че са били „похарчени безотговорно огромни суми пари, което направи една вече остаряла и нефункционираща система още по-лоша, отколкото беше в началото“.

Край на забраната за полети в САЩ, но транспортният хаос продължава

Байдън бе на власт четири години между първия и сегашния втори президентски мандат на Тръмп, отбелязва АФП.

Източник: Николай Станоев/БТА    
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