„Всичко, до което се докоснаха, се превърна в хаос“: Тръмп обвини Байдън за спирането на въздушния трафик в САЩ

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Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

Станаха ясни причините за авиационния хаос в САЩ - некомпетентност или дефектен рутер са сринали полетите

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп хвърли вината за спирането на въздушния трафик в страната преди два дни върху своя предшественик на поста Джо Байдън, предаде Франс прес.

Станаха ясни възможните причини за авиационния хаос в САЩ

В първи свой коментар по темата републиканецът Тръмп определи начина, по който администрацията на демократа Байдън е управлявала авиационния сектор, като катастрофа. „Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос“, написа президентът на САЩ в своята социална платформа Трут Соушъл.

Trump blames Biden for America's FAA failures and urges Congress to fast-track billions in funding to overhaul air traffic control https://t.co/h8jHVtLHkM — Newsweek (@Newsweek) November 15, 2026

Той добави, че са били „похарчени безотговорно огромни суми пари, което направи една вече остаряла и нефункционираща система още по-лоша, отколкото беше в началото“.

Край на забраната за полети в САЩ, но транспортният хаос продължава

Байдън бе на власт четири години между първия и сегашния втори президентски мандат на Тръмп, отбелязва АФП.