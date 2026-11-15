„Всичко, до което се докоснаха, се превърна в хаос“: Тръмп обвини Байдън за спирането на въздушния трафик в САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп хвърли вината за спирането на въздушния трафик в страната преди два дни върху своя предшественик на поста Джо Байдън, предаде Франс прес.
Станаха ясни възможните причини за авиационния хаос в САЩ
В първи свой коментар по темата републиканецът Тръмп определи начина, по който администрацията на демократа Байдън е управлявала авиационния сектор, като катастрофа. „Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в хаос“, написа президентът на САЩ в своята социална платформа Трут Соушъл.
Trump blames Biden for America's FAA failures and urges Congress to fast-track billions in funding to overhaul air traffic control https://t.co/h8jHVtLHkM— Newsweek (@Newsweek) November 15, 2026
Той добави, че са били „похарчени безотговорно огромни суми пари, което направи една вече остаряла и нефункционираща система още по-лоша, отколкото беше в началото“.
Край на забраната за полети в САЩ, но транспортният хаос продължава
Байдън бе на власт четири години между първия и сегашния втори президентски мандат на Тръмп, отбелязва АФП.