- Софийският градски съд остави четирима от обвиняемите по разследването на Европейската прокуратура в ареста.
- Трима са освободени с мярка за неотклонение „подписка“, а осмият обвиняем не се яви в съда заради заболяване.
- Разследването е за предполагаеми злоупотреби с европейски средства в община Хасково.
- Възможните щети за бюджета на ЕС за периода от 2021 г. досега може да достигнат 70 милиона евро.
- При обиските са иззети 135 000 евро, 9000 щатски долара, златни монети, документи и електронни устройства.
- Сред проверяваните проекти са изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства.
Пари, златни монети и 70 милиона евро: Европрокуратурата поиска постоянен арест за седем обвиняеми в Хасково
Четирима от осемте обвиняеми по разследването на Европейската прокуратура за предполагаеми измами с европейски средства в Хасково остават в ареста. Това реши Софийският градски съд късно в четвъртък след продължило над шест часа заседание.
На трима от обвиняемите съдът наложи най-леката мярка за неотклонение „подписка“. Осмият не се яви в съдебната зала, тъй като е приет за лечение в болница в Хасково, предаде NOVA.
Над 70 млн. евро щети за ЕС: Петима общински съветници и трима бизнесмени от Хасково са с повдигнати обвинения
Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от задържаните. Защитата оспори искането с аргумента, че доказателствата по обвинението не са достатъчни, а част от материалите са събрани при извършените непосредствено преди заседанието претърсвания. Адвокатите се позоваха и на справки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите, според които не са установени нарушения.
- Кои са обвиняемите и каква е схемата според прокуратурата
По случая са обвинени петима общински съветници и трима представители на частни фирми. Те са заподозрени в участие в престъпна организация, създадена с цел неправомерно усвояване на средства от бюджета на Европейския съюз.
Според Европейската прокуратура разследваната дейност е започнала през 2021 г. и е продължила до момента на разкриването ѝ. Предполагаемите щети за европейския бюджет може да достигнат 70 милиона евро.
Арестуваха петима общински съветници и трима представители на частни компании в Хасково
Разследването обхваща обществени поръчки и проекти на община Хасково, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост, включително средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Според обвинителната теза длъжностни лица са участвали в инициирането на процедури за кандидатстване за европейско финансиране, след което поръчките са били възлагани на дружества, с чието управление или представителство са били свързани същите лица или техни партньори.
- Пари, златни монети и документи при обиските
При специализираната операция на ГДБОП са извършени претърсвания в сградата на общината, в жилищата на задържаните и в офиси на свързани с тях дружества.
Иззети са 135 000 евро, 9000 щатски долара в брой и златни монети. Разследващите са иззели още документи, мобилни телефони и компютри, които трябва да бъдат анализирани.
Сред дружествата, попаднали във фокуса на разследването, е „Гарант 2000“. По данни, представени от прокуратурата, фирмата е сключила над 20 договора след спечелени обществени поръчки. При претърсванията в нейните офиси са открити договори с община Хасково и са иззети компютърни файлове.
- Кои проекти в Хасково се проверяват
Сред обектите, които са във фокуса на разследването, са изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства. Проверяват се и проекти за инсталиране на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.
Домът за възрастни хора вече е отворил врати, а центърът за изкуства все още се изгражда, съобщава БНТ. Според информацията на медията трима от задържаните са свързани с дружество, участвало в строителството на дома.
Разследването продължава с подкрепата на ГДБОП и Комисията за противодействие на корупцията. Предстои да бъдат анализирани иззетите документи и електронни данни, които трябва да изяснят евентуалните връзки между обвиняемите и обществените поръчки.