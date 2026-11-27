Решават дали да оставят в ареста още двама за блудство с момичета в София

Софийският градски съд остави четирима от обвиняемите по разследването на Европейската прокуратура в ареста.

Трима са освободени с мярка за неотклонение „подписка“, а осмият обвиняем не се яви в съда заради заболяване.

Разследването е за предполагаеми злоупотреби с европейски средства в община Хасково.

Възможните щети за бюджета на ЕС за периода от 2021 г. досега може да достигнат 70 милиона евро.

При обиските са иззети 135 000 евро, 9000 щатски долара, златни монети, документи и електронни устройства.

Сред проверяваните проекти са изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства.

​Пари, златни монети и 70 милиона евро: Европрокуратурата поиска постоянен арест за седем обвиняеми в Хасково

Четирима от осемте обвиняеми по разследването на Европейската прокуратура за предполагаеми измами с европейски средства в Хасково остават в ареста. Това реши Софийският градски съд късно в четвъртък след продължило над шест часа заседание.

На трима от обвиняемите съдът наложи най-леката мярка за неотклонение „подписка“. Осмият не се яви в съдебната зала, тъй като е приет за лечение в болница в Хасково, предаде NOVA.

Над 70 млн. евро щети за ЕС: Петима общински съветници и трима бизнесмени от Хасково са с повдигнати обвинения

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от задържаните. Защитата оспори искането с аргумента, че доказателствата по обвинението не са достатъчни, а част от материалите са събрани при извършените непосредствено преди заседанието претърсвания. Адвокатите се позоваха и на справки от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите, според които не са установени нарушения.

Кои са обвиняемите и каква е схемата според прокуратурата

По случая са обвинени петима общински съветници и трима представители на частни фирми. Те са заподозрени в участие в престъпна организация, създадена с цел неправомерно усвояване на средства от бюджета на Европейския съюз.

Според Европейската прокуратура разследваната дейност е започнала през 2021 г. и е продължила до момента на разкриването ѝ. Предполагаемите щети за европейския бюджет може да достигнат 70 милиона евро.

Арестуваха петима общински съветници и трима представители на частни компании в Хасково

Разследването обхваща обществени поръчки и проекти на община Хасково, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост, включително средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Според обвинителната теза длъжностни лица са участвали в инициирането на процедури за кандидатстване за европейско финансиране, след което поръчките са били възлагани на дружества, с чието управление или представителство са били свързани същите лица или техни партньори.

Пари, златни монети и документи при обиските

При специализираната операция на ГДБОП са извършени претърсвания в сградата на общината, в жилищата на задържаните и в офиси на свързани с тях дружества.

Иззети са 135 000 евро, 9000 щатски долара в брой и златни монети. Разследващите са иззели още документи, мобилни телефони и компютри, които трябва да бъдат анализирани.

Сред дружествата, попаднали във фокуса на разследването, е „Гарант 2000“. По данни, представени от прокуратурата, фирмата е сключила над 20 договора след спечелени обществени поръчки. При претърсванията в нейните офиси са открити договори с община Хасково и са иззети компютърни файлове.

Кои проекти в Хасково се проверяват

Сред обектите, които са във фокуса на разследването, са изграждането на дом за възрастни хора и център за изкуства. Проверяват се и проекти за инсталиране на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.

Домът за възрастни хора вече е отворил врати, а центърът за изкуства все още се изгражда, съобщава БНТ. Според информацията на медията трима от задържаните са свързани с дружество, участвало в строителството на дома.

Разследването продължава с подкрепата на ГДБОП и Комисията за противодействие на корупцията. Предстои да бъдат анализирани иззетите документи и електронни данни, които трябва да изяснят евентуалните връзки между обвиняемите и обществените поръчки.