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Тръмп: Когато казват, че Китай ни шпионира, аз отговарям: „Прави сте, но и ние ги шпионираме“

Американският президент омаловажи разкритията, че китайски субекти са предоставили на Техеран сателитни снимки на базата в Йордания, където загинаха трима войници. Тръмп подчерта, че въпреки това запазва добри отношения със Си Цзинпин

14 септември 2026, 10:05
Тръмп: Когато казват, че Китай ни шпионира, аз отговарям: „Прави сте, но и ние ги шпионираме“
Източник: БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп омаловажи съобщенията, че Иран се е сдобил със сателитни изображения на военна база в Йордания от китайски субекти преди удар, убил през юли трима американски военни, предаде Ройтерс. 

В свой скорошен материал в. „Уолстрийт Джърнъл“ цитира неназовани американски военни за удара в Йордания.  В статията се посочва, че американските представители са отказали да посочат конкретните китайските структури, предоставили сателитните снимки на Иран, и не са твърдели, че Пекин е пряко замесен.

На въпрос дали ще засегне темата на предстоящата си среща с китайския си колега Си Цзинпин, Тръмп не отговори пряко, като вместо това приравни наблюдателните дейности, провеждани от Китай и САЩ.

„Чисто и просто вършат това, което и ние. Когато казват, че Китай ни шпионира, аз отговарям: „Прави сте, но и ние ги шпионираме“, заяви той пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“.

Очаква се президентите на Китай и САЩ да се срещнат в САЩ на 24 септември, въпреки че Китай все още не е потвърдил официално, че срещата ще се състои. Сега Тръмп отново изрази мнението си, че поддържа добри отношения със Си.

„Мисля, че той се държи сравнително добре, а и ние се държим сравнително добре“, отбеляза Тръмп.

Коментарите на Тръмп изглеждаха в унисон с неотдавнашните усилия на администрацията да омаловажи мащабното напрежение между Вашингтон и Пекин, въпреки недоволството на САЩ от тесните връзки на Пекин с Техеран.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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