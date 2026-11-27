В учебниците по астрономия Земята има само един естествен спътник - Луната. Понякога обаче по-малък космически обект попада временно в гравитационния капан на нашата планета и остава край нас няколко месеца, преди да продължи пътя си в Космоса.

Точно такъв временен спътник обикаля около Земята в момента. Обектът носи обозначението 2026 QQ8 и представлява малка скала с диаметър едва няколко метра. Той е попаднал в земна орбита през април 2026 г., а престоят му ще приключи на 7 декември 2026 г. Макар и кратко, посещението му вече даде на учените първото реално наблюдение на необичайна орбитална конфигурация, предсказана преди близо 150 години.

„Необичайната му орбита се доближава до теоретичната горна граница за продължителност на обект, уловен в системата Земя - Луна, и за първи път е наблюдавана на живо“, посочва екипът на астронома Григорий Федорец от Университета в Турку, Финландия.

A tiny rock currently orbiting Earth has given astronomers their first glimpse of an orbit predicted nearly 150 years ago. Learn more: https://t.co/AQ7i2ySWvk https://t.co/m1yd3igJwW — ScienceAlert (@ScienceAlert) November 25, 2026

Космически боклук или естествен спътник?

Обектът е забелязан за първи път на 19 август 2026 г. от унгарския астроном Кристиан Шарнецки, но първоначално учените са изправени пред сериозна загадка – дали става дума за естествена скала, или за парче космически отпадък от човешка дейност.

Тъй като подозрителните изкуствени обекти автоматично се премахват от официалния списък за потвърждение на близки до Земята тела, 2026 QQ8 е бил изтриван два пъти, което принудило астрономите да обменят данни директно помежду си по имейл, за да не изгубят следите му. Едва на 29 октомври Центърът за малки планети официално потвърди откритието.

За да докажат, че обектът е естествен, учените използвали два метода:

Налягането на слънчевата светлина: Куха ракетна степен се отклонява много по-лесно от натиска на слънчевите фотони, отколкото плътна скала. Проследяването на траекторията показало минимално отклонение – типично за твърд естествен обект.

Отразяването на светлината: Наблюдения с телескопи на Канарските острови, в Чили и на Хаваите показали, че обектът отразява светлината подобно на силикатните астероиди (или дори като базалтови скали, донесени от Луната от мисията „Аполо 17“). Това означава, че 2026 QQ8 може да е отломка, избита от повърхността на Луната при древен сблъсък, с размер между 1,3 и 2,5 метра.

„Минилуна на Шрьодингер“ и рекорден престой

Дали 2026 QQ8 може да се нарече пълноценна „минилуна“ зависи от начина, по който се броят обиколките около движещата се около Слънцето Земя. В една отправна система обектът изминава около три четвърти от пълна обиколка, но според алтернативен триизмерен модел прави повече от една – превръщайки се в своеобразна „минилуна на Шрьодингер“.

По-впечатляваща обаче е продължителността на престоя му. Докато предишните подобни временни гости (като 2022 NX1 и 2024 PT5) оставаха край Земята за около месец, 7,5-месечният престой на 2026 QQ8 го поставя сред най-дълго задържалите се 0,3% от теоретично моделираните обекти. Това потвърждава съществуването на т.нар. орбита на максимална лунация, предложена още през 1878 г. от американския астроном Джордж Уилям Хил.