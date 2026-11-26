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Ю лия и Виктория от Канарите и Боян и Стиван от Ураганите са последните номинирани воини в отборната фаза на екстремната надпревара “Игри на волята”. Утре вечер четиримата ще се борят за място на финалите в напрегнати двойни елиминации.

Източник: NOVA

Вечерта започна със съвета на обитателите на Резиденцията. След тежката загуба вчера, Сините се явиха край огъня, където бяха посрещнати от новината, че ще номинират не един, а двама воини. Коалицията в племето насочи гласовете си към брокера Стиван, който пък посочи танцьора Боян за свой опонент.

Източник: NOVA

След това финална битка за неприкосновеност изпита силата и стратегията на Канарите и Ураганите в поредица от индивидуални и групови единоборства. Въпреки достойното представяне на Зелените, в сблъсъка триумфираха Сините.

Източник: NOVA

Последният племенен съвет за сезона с участието на Канарите предложи поредица от обрати. Единакът Марио реши да замени цялото си богатство от 250 златни гроша за имунитет, докато капитанът Иван похарчи своите 100 златни гроша за допълнителен глас. По този начин номинационният вот бе насочен към Юлия и Виктория.

Източник: NOVA

Какъв ще бъде развоят от елиминационната битка, не пропускайте да разбере в “Игри на волята” утре вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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