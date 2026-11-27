П ореден обрат разпалва вековния спор около една от най-загадъчните християнски реликви. Според публикация в британския Daily Mail водещ експерт е събрал мащабно досие от аргументи и данни, за които твърди, че представляват неопровержимо доказателство, че именно в Торинската плащаница е било обвито тялото на Исус Христос.

Новината отново поставя във фокуса на общественото внимание лененото платно, съхранявано в катедралата „Свети Йоан Кръстител“ в италианския град Торино. Върху тъканта с дължина над четири метра ясно личи блед, негативен отпечатък на мъж с белези от тежки наранявания, съответстващи на описанието на разпъването на кръст.

Какво подхранва спора между вярата и науката?

Final proof Jesus WAS buried in the Shroud of Turin? Top expert uncovers dossier of irrefutable evidence that will rock any non-believer https://t.co/OyNIPKs4VX https://t.co/HaQEueKIxT — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 26, 2026

В продължение на десетилетия Торинската плащаница е обект на едни от най-ожесточените дебати между изследователи, историци и вярващи:

Радиовъглеродният анализ от 1988 г.: Тогава три независими лаборатории в Оксфорд, Цюрих и Аризона изследваха малки проби от платното и заключиха, че тъканта е изработена между 1260 и 1390 г. - тоест през Средновековието, което я определи като по-късен артефакт или фалшификат.

Контрааргументите на защитниците: През последните години редица учени и изследователи оспориха тези резултати. Според тях пробите от 1988 г. са били взети от крайчец на плащаницата, който е бил поправян и дотъкаван през Средновековието след пожар, а не от оригиналната тъкан.

Нови техники за датиране: Други скорошни проучвания, използващи рентгенов анализ на стареенето на ленените влакна, допуснаха, че платното действително може да е на около 2000 години и да произхожда от района на Близкия изток през I век.

Тайната на самия образ

Освен възрастта на плата, най-голямата мистерия за науката остава начинът, по който изображението се е отпечатало върху лена. Микроскопските анализи не откриват следи от пигменти, бои или четки, а самият отпечатък засяга само най-горния микроскопичен слой на влакната и притежава триизмерна информация за разстоянието между тялото и тъканта.

Именно съвкупността от исторически, текстилни и криминалистични наблюдения продължава да мотивира изследователите да съставят нови досиета и анализи, с които да докажат автентичността на реликвата - докато скептиците настояват за нови, напълно прозрачни лабораторни проверки на цялото платно.