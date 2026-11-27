Четирима остават в ареста за измамата с евросредства за 70 млн. евро в Хасково

Очаква се съдът да реши дали да остави в ареста двама 19-годишни младежи, задържани по два случая на сексуални посегателства над непълнолетни момичета в София.

На единия е повдигнато обвинение за изготвяне на порнографско съдържание.

Другият е обвинен в сексуална принуда спрямо непълнолетно момиче.

По случая с 15-годишно момиче трима непълнолетни вече са оставени в ареста.

До момента са известни две пострадали момичета на 15 и 16 години.

​Четвърти задържан за блудството с момичета в София

Съдът се очаква да разгледа мерките за неотклонение на двама 19-годишни младежи, задържани във връзка с разследванията на два случая на сексуални посегателства над непълнолетни момичета в София.

На двамата са повдигнати обвинения за различни престъпления. Единият е обвинен в изготвяне на порнографско съдържание, а другият – в сексуална принуда спрямо непълнолетно момиче. Прокуратурата ще поиска от съда да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдът остави в ареста тримата непълнолетни за блудството с 15-годишно момиче в София

По единия от случаите трима непълнолетни младежи вече бяха оставени за постоянно в ареста. Те са на 14, 15 и 16 години и са обвинени за блудствени действия с 15-годишно момиче. По данни от разследването самите обвиняеми са разпространявали видеозаписи от действията си.

Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София

До момента по двата случая са установени две пострадали момичета – на 15 и 16 години. Разследванията продължават, като се изясняват всички обстоятелства около посегателствата и евентуалното участие на други лица.