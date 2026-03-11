Свят

Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия предоставя разузнавателни данни на Иран

В петък The Washington Post съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация

11 март 2026, 08:23
Белият дом: Тръмп няма да се зарадва, ако Русия предоставя разузнавателни данни на Иран
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б елият дом заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "няма да се зарадва", ако Русия споделя разузнавателни сведения с Иран във войната, но се въздържа от каквито и да било остри критики към Москва, предаде "Франс прес".

"Президентът и специалният пратеник Стив Уиткоф казаха, че са предали послание на Русия, че ако това наистина се прави, няма да се зарадват и че се надяват да няма такова нещо", заяви на брифинг говорителят на Белия дом Каролайн Левит. 

Пийт Хегсет: Русия не е фактор и не ни притеснява

В петък The Washington Post съобщи, че Москва е предала на Техеран секретна информация, включително за местоположението на американски военни кораби и самолети в региона.

Вчера специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви в интервю за CNBC, че руснаците са отрекли да са споделяли с Иран разузнавателна информация за американски военни активи.

Тръмп издал свръхсекретна информация на Русия

Уиткоф коментира, че това се е случило по време на телефонен разговор на американския президент Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин.

Тръмп: Имах право! Русия: Деца, вие американски вестници ли четете

Специалният пратеник на САЩ добави още, че вероятно ще посети Израел идната седмица, за да координира плановете за войната срещу Иран.

САЩ: Руската помощ не помага на Иран

По думите му следващият кръг от тристранните мирни преговори между Украйна, Русия и САЩ вероятно ще се състои „по някое време през следващата седмица“.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев, Владимир Арангелов    
САЩ Русия Иран
