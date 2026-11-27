Б ританският акварелист Мати Бърнам открива в Pinterest профил, който имитира неговите илюстрации. Зад акаунта стоят автоматично генерирани с изкуствен интелект (AI) версии на картините му, които се продават през фалшиви страници в Shopify, Facebook и Instagram. Макар следите да водят към Виетнам, реалният извършител остава неизвестен, пише CNN.

Случаят на Бърнам е част от нарастваща вълна от AI съдържание, което отнема клиенти и приходи от истинските автори, особено в платформите на Meta. Пред CNN над десет художници, фотографи и занаятчии разказват как се опитват да оцелеят в новата реалност.

„Профилите с AI изкуство печелят пари от Facebook. Те имат стотици хиляди последователи, които вярват, че това са истински художници, и препращат хората към сайтове с онлайн магазини и реклами“, обяснява Бърнам.

Новите правила на Meta отприщиха вълна от напускания

Проблемът се задълбочи след предложените промени в общите условия на Meta, които позволяват на автоматизиран софтуер да събира данни от външни сайтове – включително лични портфолиа, онлайн магазини и връзки, свързани с бизнес акаунти във Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.

Първоначално промените трябваше да влязат в сила на 30 октомври, след това бяха отложени за 20 ноември, а на 5 ноември компанията обяви, че ги спира за неопределено време, за да ги прецизира след разговори със засегнатите страни.

Въпреки отлагането, недоволството вече доведе до отлив на творци:

Саманта Уолдрън, съсобственик на фотографско студио в Уисконсин, изтрива всичките си лични и бизнес страници във Facebook и премахва повечето си публикации и линкове в Instagram, описвайки промяната като „последната капка“.

Мегън Уимбърли, основател на организация за художници в Оклахома, също закрива профилите си и предупреждава, че рискът засяга всички потребители, не само творците. „Ако сте майка и публикувате снимки на децата си, потенциално давате безплатен лиценз на Meta да ги използва за обучение на своя изкуствен интелект“, казва тя.

казва тя. Десетки автори се включиха и в протестната кампания „Meta blackout“, като спряха да публикуват съдържание за седмица.

50 милиона гледания за открадната идея

Съвременният художник от Ню Йорк Андрю Скот разказва, че се е свързал директно с автор на профил, който използва негови творби като основа за генерирани с AI видеа в Instagram. Човекът зад профила признал, че ползва работите му като отправна точка – а един от AI клиповете събрал 50 милиона гледания, създавайки впечатлението, че потребителят сам създава изкуството.

Канадската керамичка Нанси Чен пък признава, че вече се страхува да публикува качествени снимки и видеа от процеса си на работа, защото „прозрачността ѝ може да бъде използвана като оръжие срещу нея“, а изкуственият интелект произвежда съдържание със скорост и цени, с които никой човек не може да се конкурира.

Какви защити съществуват?

От Meta напомнят, че творците могат да подават сигнали за нарушаване на авторски права и искания за премахване на копия през центъра за интелектуална собственост на платформата. Междувременно Google пусна безплатния инструмент SynthID Detector, който позволява проверка дали дадено изображение, видео или аудио е създадено с изкуствен интелект.

Въпреки това много независими художници остават скептични, че институциите и технологичните гиганти ще защитят труда им достатъчно бързо – и се насочват към алтернативни общности като Patreon и Substack.