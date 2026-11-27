16-годишно момче е нападнало служител на филиала на Спешна помощ в град Искър.

Инцидентът е станал през нощта на 26 ноември.

Младежът бил в нетрезво състояние и с порезна рана на ръката.

Пострадалият 57-годишен шофьор няма сериозни наранявания.

Нападателят е задържан за срок до 24 часа.

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16-годишно момче удари с юмрук 57-годишен служител на филиала на Спешна помощ в град Искър. Инцидентът е станал през нощта на 26 ноември, а младежът е задържан за срок до 24 часа.

Случаят отново поставя въпроса за сигурността на медицинските екипи, които оказват помощ на пациенти, включително в ситуации на агресия и конфликт.

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Как се е стигнало до нападението

Той пристигнал в пункта в ранните часове на деня, придружен от свой близък. Бил в състояние на сериозно алкохолно опиянение и имал порезна рана на ръката.

Още при първоначалния контакт с медицинския екип младежът отправил словесни нападки към служителите. Въпреки агресивното му поведение медиците оказали необходимата помощ, спрели кървенето и превързали раната.

Това разказа директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Плевен д-р Александър Тодоров в ефира на NOVA.

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„Шофьорът, който е бил там, подпомагайки екипа, за съжаление бива ударен от въпросния пациент“, обясни той.

По думите му ситуацията била овладяна след бързата намеса на полицията от районното управление.

„Ако е била сама лекарската асистентка, не искам да си помислям какво би могло да се случи“, коментира д-р Тодоров.

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Пострадалият 57-годишен шофьор е в добро състояние и няма сериозни наранявания.

„За съжаление обаче, остава една горчивина от това, че ни нападат, докато си вършим работата“, каза още директорът на ЦСМП – Плевен.