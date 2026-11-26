Бюджетът на МРРБ расте с 14% през 2027 г.: Съкращават 452 души и влагат три пъти повече пари във ВиК

С офийският градски съд разглежда мерките за неотклонение на осем души – петима общински съветници и трима бизнесмени, задържани при акция на ГДБОП в Хасково по разследване на Европейската прокуратура. Обвинението поиска най-тежката мярка – „задържане под стража“, за седем от тях, като единият обвиняем не се е явил в съдебната зала, тъй като е в болница.

Над 70 млн. евро щети за ЕС: Петима общински съветници и трима бизнесмени от Хасково са с повдигнати обвинения

Разследването обхваща обществени поръчки и проекти в община Хасково, включително изграждането на дом за възрастни хора. По първоначални данни възможните щети за бюджета на Европейския съюз през последните пет години може да достигнат 70 милиона евро. При вчерашната акция са извършени претърсвания в частни домове и офиси на задържаните, откъдето са иззети парични суми и златни монети.

Обвинения, връзки и позиция на защитата

Според Европейската прокуратура целта на групата е била да извлича неправомерни облаги от обществени поръчки, финансирани с европейски средства, включително по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повдигнати са обвинения на общинските съветници от ГЕРБ Петър Николов, Делян Делчев, Георги Георгиев, Даниел Гаргов и Цвети Лалов, както и на бизнесмените Делчо Пехливанов и Тенчо Лилянов.

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В подкрепа на обвинението прокуратурата посочва данни за връзки между участниците, установени чрез Търговския регистър, разследването и общи пътувания. Като пример се сочи дружеството „Гарант 2000“, сключило над 20 договора след спечелени обществени поръчки, като при претърсвания в офисите му са открити договори с община Хасково и са иззети файлове от компютър. По данни на обвинението общинските съветници са подкрепяли в местния парламент решения за кандидатстване за европейско финансиране, след което поръчките са печелени от свързани с тях дружества.

Защитата оспори искането за постоянен арест, като постави под въпрос доказателствата и периода, в който според обвинението е действала групата. Адвокатите посочиха, че част от материалите са събрани едва при вчерашните претърсвания и тепърва трябва да бъдат анализирани, като се позоваха и на справки от МРРБ и Министерството на финансите, според които не са установени нарушения.