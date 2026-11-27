С лед като Адолф Хитлер става канцлер на Германия през 1933 г., нацисткият режим бързо започва да налага закони и политики срещу еврейското население. Предупрежденията за тези намерения са били изложени още през 1925 г. в автобиографичната книга „Моята борба“, където бъдещият фюрер формулира антисемитските си възгледи.

Още през април 1933 г. евреите са отстранени от държавната администрация. С приемането на Нюрнбергските закони през 1935 г. около половин милион евреи в Германия губят статута си на пълноправни граждани и им е забранено да сключват брак с нееврейски германци.

Поредицата на Sky HISTORY World War II with Tom Hanks проследява как репресиите се засилват през 30-те години на XX век и достигат опасен прелом с Кристалната нощ (известна като „Нощта на счупеното стъкло“) – ключов етап към геноцида на Холокоста.

Искрата след убийството на дипломат

През октомври 1938 г. нацистките власти започват насилствено да изгонват евреи с полско гражданство, живеещи в Германия. Около 17 000 души са отпратени към Полша, където местните власти също не ги приемат радушно.

Сред засегнатите са Сендел и Рива Гриншпан. Когато в Париж 17-годишният им син Хершел Гриншпан научава за съдбата на родителите си, той отива в германското посолство и прострелва германския дипломат Ернст фом Рат.

Нацисткото ръководство използва покушението като повод за нов натиск. Министърът на пропагандата Йозеф Гьобелс заявява, че антисемитските акции не трябва да се организират официално от партията, но ако избухнат „спонтанно“, не бива да бъдат спирани.

Защо се нарича „Нощта на счупеното стъкло“?

На 9 ноември 1938 г. избухва мащабен погром в целия Райх. Разграбени и разрушени са магазини, синагоги и домове, като най-тежко са засегнати Берлин и Виена (тогава част от Райха). Унищожени са хиляди обекти – включително работни места, училища и гробища, а свитъци от синагоги са изгорени.

По улиците остават купища стъкла от разбити витрини и прозорци – откъдето идва названието Kristallnacht („Кристална нощ“), често превеждано като „Нощта на счупеното стъкло“ и наричано днес Ноемврийски погром. Макар в безредиците да участват и граждани, основната сила зад атаките са паравоенни формирования като Щурмоваците (SA) и СС (SS), както и „Хитлерю младеж“ – под прикритието на уж спонтанен народен гняв.

Заповед за ненамеса и последствията

Погромите започват вечерта на 9 ноември и продължават и на следващия ден. Полицията и пожарната получават разпореждане да не се намесват – горящите сгради на евреи се оставят да изгорят, а пожарникарите гасят само пламъците, които застрашават съседни сгради на неевреи. Според собствените данни на нацистите при насилието загиват най-малко 91 евреи.

Последствията след погрома са тежки и системни:

Арести и лагери: СС и Гестапо задържат около 30 000 еврейски мъже, като около 26 000 са изпратени в концентрационните лагери Дахау, Бухенвалд и Заксенхаузен. Много са освободени седмици по-късно срещу съгласие за емиграция и предаване на имущество, а стотици умират в лагерите.

СС и Гестапо задържат около 30 000 еврейски мъже, като около 26 000 са изпратени в концентрационните лагери Дахау, Бухенвалд и Заксенхаузен. Много са освободени седмици по-късно срещу съгласие за емиграция и предаване на имущество, а стотици умират в лагерите. Колективна глоба: На 12 ноември на заседание, ръководено от Херман Гьоринг, е наложена колективна глоба от един милиард райхсмарки като „изкупление“ за убийството на Ернст фом Рат. Евреи с имущество над 5000 райхсмарки трябва да предадат една пета от него, а обезщетенията по застраховки за нанесените щети са конфискувани.

На 12 ноември на заседание, ръководено от Херман Гьоринг, е наложена колективна глоба от един милиард райхсмарки като „изкупление“ за убийството на Ернст фом Рат. Евреи с имущество над 5000 райхсмарки трябва да предадат една пета от него, а обезщетенията по застраховки за нанесените щети са конфискувани. Икономическа и образователна изолация: От началото на 1939 г. евреите са изключени от търговията и занаятите, фирмите им преминават в чужди ръце чрез т.нар. „аризация“, а еврейските деца са изгонени от държавните училища.

Нарастващият терор кара хиляди оцелели да търсят спасение в чужбина, но много държави остават предпазливи към приемането на бежанци, което допълнително окуражава нацистите. След началото на Втората световна война през септември 1939 г. бягството става изключително трудно, а в хода на войната загиват около шест милиона евреи при геноцида, известен като Холокоста - до капитулацията на Германия през май 1945 г.