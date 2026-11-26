Б ъдещето на фантастичната сага „Аватар“ получи ясно потвърждение, след като Disney тихо добави „Аватар 4“ към програмата си с предстоящи премиери. Според изданието The Direct по време на събитието Disney's Upfronts Argentina 27 в Буенос Айрес на 25 ноември е обявено, че четвъртият филм остава в графика на студиото, като към момента премиерата му е планирана за декември 2029 г.
‘AVATAR 4’ is officially moving forward. (Via: https://t.co/bnNSzqQKtt) https://t.co/MbQQSMAnHv— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) November 25, 2026
Продължението на поредицата беше поставено под въпрос, след като третата част – „Аватар: Огън и пепел“ (2025), реализира значително по-малко приходи в световния боксофис спрямо предшественика си „Аватар: Пътят на водата“ (2022), който събра 2,32 милиарда долара. Макар приходите от 1,4 милиарда долара да нареждат „Огън и пепел“ на 18-о място сред най-касовите филми на всички времена, режисьорът Джеймс Камерън не криеше, че високият бюджет изисква сериозни резултати, за да получи вече написаният четвърти сценарий зелена светлина от Disney.
- Съмненията на Джеймс Камерън и бъдещето на сагата
През декември 2025 г. Камерън коментира пред Entertainment Weekly: „Не знам дали сагата ще продължи. Надявам се да го направи“. Няколко месеца по-късно, по време на пресконференция на наградите „Сатурн“, той определи четвъртата част като „вероятна, но не 100 процента“ и уточни, че окончателно решение все още не е взето.
Режисьорът дори беше обещал, че ако четвъртият и планираният пети филм не бъдат заснети, ще ги превърне в романи, за да довърши историята на героите, сред които Джейк Съли и Нейтири (изиграни от Сам Уортингтън и Зоуи Салданя).
„Има толкова много култура, предистория и странични детайли в тези герои, които са били разработени. Бих искал да направя нещо, което е на това ниво на детайлност“., каза той.
'AVATAR 4' is officially moving forward at Disney. Releasing December 21, 2029. via @Collider https://t.co/c1uRkMEVsV— Complex Pop Culture (@ComplexPop) November 25, 2026
Първият филм „Аватар“ излезе през 2009 г. и се превърна в най-касовия филм в историята на киното, а продълженията „Пътят на водата“ и „Огън и пепел“ бяха заснети паралелно и излязоха повече от десетилетие по-късно. Камерън, който стои зад заглавия като „Титаник“ и „Терминатор 2: Денят на страшния съд“, вече загатна пред списание Empire, че в даден момент може да повери режисурата на поредицата на друг човек.
„Самите филми за Аватар са някак си всепоглъщащи. Разработвам и някои други вълнуващи неща. Мисля, че евентуално с течение на времето – не знам дали това е след три или след четири – ще искам да предам щафетата на режисьор, на когото имам доверие, за да мога да се занимавам с други неща, които също ме интересуват. Или може би не. Не знам“., каза Камерън.