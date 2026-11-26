Б ъдещето на фантастичната сага „Аватар“ получи ясно потвърждение, след като Disney тихо добави „Аватар 4“ към програмата си с предстоящи премиери. Според изданието The Direct по време на събитието Disney's Upfronts Argentina 27 в Буенос Айрес на 25 ноември е обявено, че четвъртият филм остава в графика на студиото, като към момента премиерата му е планирана за декември 2029 г.

‘AVATAR 4’ is officially moving forward. (Via: https://t.co/bnNSzqQKtt) https://t.co/MbQQSMAnHv — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) November 25, 2026

Продължението на поредицата беше поставено под въпрос, след като третата част – „Аватар: Огън и пепел“ (2025), реализира значително по-малко приходи в световния боксофис спрямо предшественика си „Аватар: Пътят на водата“ (2022), който събра 2,32 милиарда долара. Макар приходите от 1,4 милиарда долара да нареждат „Огън и пепел“ на 18-о място сред най-касовите филми на всички времена, режисьорът Джеймс Камерън не криеше, че високият бюджет изисква сериозни резултати, за да получи вече написаният четвърти сценарий зелена светлина от Disney.

Съмненията на Джеймс Камерън и бъдещето на сагата

През декември 2025 г. Камерън коментира пред Entertainment Weekly: „Не знам дали сагата ще продължи. Надявам се да го направи“. Няколко месеца по-късно, по време на пресконференция на наградите „Сатурн“, той определи четвъртата част като „вероятна, но не 100 процента“ и уточни, че окончателно решение все още не е взето.

Режисьорът дори беше обещал, че ако четвъртият и планираният пети филм не бъдат заснети, ще ги превърне в романи, за да довърши историята на героите, сред които Джейк Съли и Нейтири (изиграни от Сам Уортингтън и Зоуи Салданя).

„Има толкова много култура, предистория и странични детайли в тези герои, които са били разработени. Бих искал да направя нещо, което е на това ниво на детайлност“., каза той.

'AVATAR 4' is officially moving forward at Disney. Releasing December 21, 2029. via @Collider https://t.co/c1uRkMEVsV — Complex Pop Culture (@ComplexPop) November 25, 2026

Първият филм „Аватар“ излезе през 2009 г. и се превърна в най-касовия филм в историята на киното, а продълженията „Пътят на водата“ и „Огън и пепел“ бяха заснети паралелно и излязоха повече от десетилетие по-късно. Камерън, който стои зад заглавия като „Титаник“ и „Терминатор 2: Денят на страшния съд“, вече загатна пред списание Empire, че в даден момент може да повери режисурата на поредицата на друг човек.

„Самите филми за Аватар са някак си всепоглъщащи. Разработвам и някои други вълнуващи неща. Мисля, че евентуално с течение на времето – не знам дали това е след три или след четири – ще искам да предам щафетата на режисьор, на когото имам доверие, за да мога да се занимавам с други неща, които също ме интересуват. Или може би не. Не знам“., каза Камерън.