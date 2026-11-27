В петък в страната ще бъде облачно с дъжд, по-интензивен в Южна България; температурите ще са от 5°–6° на северозапад до 15°–16° на югоизток.

В събота валежите ще се усилят, а със застудяването в Северна България и високите полета дъждът ще премине в сняг.

В неделя снеговалежите постепенно ще спрат, но ще остане студено, с температури около нулата.

В петък ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-интензивни и значителни в следобедните часове и през нощта срещу събота в Южна България. Ще продължи да духа слаб до умерен южен вятър, който в следобедните часове ще започне да се ориентира от север-североизток, най-напред в североизточните райони, а през нощта срещу събота и в по-голямата част от страна. Ще започне и да се усилва.

Максималните температури ще бъдат от 5°-6° в Северозападна България до 15°-16° в Югоизточна.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

В София максималните температури ще бъдат около 8°.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 27.11.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1800-2000 метра от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде облачно, главно в следобедните и вечерните часове с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, но вечерта ще започне да се ориентира от север и да се усилва. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши.

В събота валежите ще се усилят, на много места в страната ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще се усили и вятърът от север-североизток и с него температурите ще се понижават, към 14 ч. ще са от 1°-2° в северозападните райони до около 12° по Черноморието. Със застудяването в Северна България и високите полета дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

В неделя дъждът и в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг. Валежите ще отслабнат и до вечерта почти навсякъде ще спрат. Ще се задържи предимно облачно и студено с температури близки до нулата. В Западна България вятърът ще отслабне, а в източните райони ще остане ветровито.