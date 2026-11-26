О рганизацията за защита на животните ПЕТА призова възстановения шеф на Nvidia Дженсън Хуанг да замени емблематичното си кожено яке с веган модел, пише Independent.

Пионерът в областта на изкуствения интелект, който подаде оставка, а дни по-късно се завърна като главен изпълнителен директор, след като компанията му беше разтърсена от разкрития за негови извънбрачни връзки, е известен с богатата си колекция от кожени якета.

JUST IN: PETA demands Nvidia CEO Jensen Huang ditch his iconic leather jacket, sending him an $875 vegan replacement made from olive waste. https://t.co/R4hsF07oCy — Polymarket (@Polymarket) November 25, 2026

Сега от ПЕТА го призоваха да изостави запазената си марка - черната кожена визия, и съобщиха, че са му изпратили яке за 875 долара от италианската модна марка „Бенедети Лайф“, изработено от материал, получен от отпадъци от маслинови дървета.

„Дженсън, намерихме следващото ти емблематично яке“, написаха от ПЕТА в социалната мрежа Екс, споделяйки снимка на Хуанг с кожено яке.

„Тази следваща глава изисква по-добър избор“, гласи посланието на плаката. „Ако си готов за нова ера, е време за ново яке.“

На уебсайта на „Бенедети Лайф“ се посочва, че дрехата не съдържа животински материали. Външната част е съставена от 95 процента биотекстил и пет процента полиуретан, а подплатата е от органичен памук.

Президентът на ПЕТА Трейси Райман заяви в обръщение към Хуанг, че „няма нищо новаторско в това да носиш кожата на заклано животно, след като пещерните времена са отдавна зад гърба ни, 60-те години са отминали отдавна, а най-съвременните алтернативи са на твое разположение“.

„Технологиите не вървят напред, като се вкопчват в остарели системи, нито пък модата, така че веган коженото яке на маслинова основа изглежда идеалният избор за завръщането на Хуанг“, продължи Райман.

„ПЕТА призовава всички да възприемат веган кожите, направени от кактус, корк, ябълки и други растителни материали, и да оставят животните извън гардеробите си“, се добавя в изявлението.

Докато технологични лидери като Сам Алтман и Марк Зъкърбърг често залагат на небрежни дънки и пуловери с обло деколте, изборът на облекло на Хуанг го отличава от тълпата в Силициевата долина.

Преди време Хуанг сподели, че притежава между 30 и 40 кожени якета, включително модел на „Том Форд“ за 9000 долара с релеф на крокодилска кожа.

През юли едно от носените и подписани от Хуанг якета „Том Форд“ беше продадено на търг на „Сотбис“ за 960 000 долара.

По-рано Хуанг отдаде заслугата за избора на дрехите си на съпругата си Лори Хуанг, с която са женени от 40 години, и на тяхната дъщеря.

Хуанг подаде оставка от компанията си за чипове с изкуствен интелект на 12 ноември, след като призна, че е изневерявал на съпругата си. Nvidia беше разтърсена от твърдения за извънбрачните му връзки, включително с предполагаема китайска шпионка и с омъжена мениджърка на ръководен пост в компанията.

В понеделник обаче Хуанг беше възстановен на поста в централата на Nvidia при изненадващо завръщане, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че правителството на САЩ „няма основание да смята, че завръщането на Дженсън в Nvidia представлява какъвто и да е риск за националната сигурност“.

Когато се върна в офиса в понеделник, Хуанг се извини на служителите си, много от които притежават дялове в компанията, и обеща да „бъде по-добър главен изпълнителен директор втория път“.

За обръщението си Хуанг избра да се откаже от емблематичното си кожено яке и заложи на леко яке с цип.