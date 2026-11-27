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Е вропейският съвет приключи през нощта без решение за седемгодишния бюджет на ЕС. Днес разговорите няма да продължат, потвърди германският канцлер Фридрих Мерц. Следващото заседание започва на 17 декември, съобщи NOVA.

„Не постигнахме споразумение. По отношение на общия обем на бюджета някои държави членки поискаха допълнителни съкращения. Повечето се противопоставиха на по-нататъшни съкращения. Тази среща беше необходима стъпка в процеса. Това е процес на преговори. Нормално е различните страни да започнат да подчертават и да отбелязват своята изходна позиция. Всички знаят, че не можем да подведем Европа и че ни е необходим нов бюджет от 1 януари 2028 г. За да постигнем това, трябва да стигнем до окончателно споразумение до края на тази година, а за целта всички трябва да работят”, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Седемте държави, които настояват за по-малък европейски бюджет, отказаха да участват в следващите преговори в малки групи, организирани от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Австрия обясни, че след два кръга разговори групата е преценила, че този формат няма да я доближи до решение. Според европейски дипломати седемте са видели в подхода на Коща опит да бъдат разделени.

Разривът между Берлин и Париж се задълбочи. Фридрих Мерц поиска още съкращения в проекта на Коща за бюджет от 1,78 трилиона евро и настоя Германия да запази отстъпката от вноската си. Еманюел Макрон предупреди, че Европа допуска стратегическа грешка, като пренебрегва препоръките за конкурентоспособност в докладите на Драги и Лета. Той даде да се разбере, че няма да приеме сделка на всяка цена.

България участва в последната среща в малък формат заедно с Литва, Малта и Словения. Австрия пропусна този кръг. Според европейски дипломати Коща може да представи нов компромисен проект още следващата седмица.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че заради продължаващите разногласия между лидерите на страните от ЕС относно бъдещия дългосрочен бюджет на блока планираният за петък втори ден от преговорите се отменя, предаде ДПА.

„Все още трябва да се свърши твърде много подготвителна работа, за да се стигне до решение“, заяви тази нощ Мерц.

Лидерите на ЕС в Брюксел са на различни мнения по въпроса как да се финансират инвестициите в нововъзникващите приоритетни сфери, като отбраната и конкурентоспособността, и същевременно да се запазят традиционните субсидии за селското стопанство и компенсационните плащания за по-бедните региони, отбелязва ДПА.

При пристигането си на срещата на върха в Брюксел Мерц отново настоя за ограничаване на размера на бюджета, за да се избегне значително увеличение на вноските на Германия.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща в края на миналата седмица представи ново компромисно предложение с общ размер от 1,78 трилиона евро за периода 2028-2034 г., което е с около 204 милиарда евро по-малко от първоначалното предложение на Европейската комисия.

„Мога да кажа, че определено се наблюдава някакъв напредък към по-нататъшно намаляване“, заяви Мерц след консултации с лидерите от ЕС.

Германският канцлер се присъедини към призива на френския президент Еманюел Макрон да се постигне споразумение до края на годината, преди президентските избори през пролетта на 2027 г.

Лидерите ще се опитат да постигнат споразумение на двудневната среща на върха, която започва на 17 декември, отбеляза Мерц, цитиран от Ройтерс. Той повтори позицията си, че всички 27 страни членки на блока трябва да допринесат за помощта за Украйна.