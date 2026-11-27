- Парламентът продължава гласуването на данъчните промени, свързани с Бюджет 2027.
- Приети бяха данъчни облекчения за родители и хора с увреждания.
- Данък сгради беше увеличен с 30%.
- Одобрен беше акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия.
- Предстои гласуване на увеличението на прага за регистрация по ДДС от 60 000 на 75 000 евро.
След спор между управляващи и опозиция: НС прие окончателно по-високи данъчни облекчения за деца и хора с увреждания
Народното събрание ще продължи днес с разглеждането и гласуването на промените в данъчните закони, които са част от пакета законопроекти, свързани с Бюджет 2027.
Вчера депутатите заседаваха повече от 14 часа, като успяха да приемат няколко ключови промени в данъчното законодателство.
Одобрени бяха данъчни облекчения за родители и за хора с увреждания. Парламентът гласува и увеличение на данък сгради с 30%.
Сред приетите текстове са още въвеждането на акциз за мощните автомобили и забраната за търговия с домашна ракия.
- Какво остава за гласуване
Една от основните промени, които предстои да бъдат разгледани днес, е увеличаването на прага за задължителна регистрация на фирмите по Закона за данък върху добавената стойност (ДДС).
Предложението е той да бъде повишен от 60 000 на 75 000 евро.
Промените в данъчните закони са част от бюджетната рамка за 2027 г. и засягат както бизнеса, така и домакинствата.