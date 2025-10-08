Свят

"Хамас" и Израел си размениха списъци - заложници срещу палестински затворници

Преговорите са фокусирани върху механизмите за прекратяване на конфликта

8 октомври 2025, 16:24
П алестинската въоръжена групировка "Хамас" съобщи днес, че е разменила с Израел списъци с имената на затворници и заложници. Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет по плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс. 

Преговорите са фокусирани върху механизмите за прекратяване на конфликта, изтеглянето на израелските сили от ивицата Газа и постигането на споразумение за освобождаването на заложниците, взети от "Хамас" и други палестински бойци по време на атаките от 7 октомври 2023 г. В замяна на заложниците Израел се очаква да освободи 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор, и повече от 1700 палестинци, задържани в Газа по време на войната. 

Що се отнася до сроковете за изпълнение на първата фаза от плана от 20 точки на Тръмп, все още няма договореност по въпроса в рамките на непреките преговори в египетския курортен град Шарм ел Шейх, които започнаха в понеделник, заяви добре осведомен палестински източник. 

Вчера, в деня на втората годишнина от безпрецедентната атака на "Хамас" срещу градове и кибуци в Южен Израел, която предизвика войната в Газа, Тръмп изрази оптимизъм относно напредъка към постигане на споразумение за прекратяване на конфликта. 

Американска делегация, включваща специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър, ще се присъедини днес към преговорите между Израел и "Хамас" в Египет. 

Официални представители от всички страни в преговорите призоваха за предпазливост по отношение на перспективите от бързото сключване на споразумение, отбелязва Ройтерс. 

Израелският министър по стратегическите въпроси Рон Дермер – доверен сътрудник на премиера Бенямин Нетаняху – се очаква да се присъедини към преговорите по-късно днес, според израелски официален представител. 

Министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, ключов посредник за прекратяване на конфликта в Газа, и директорът на турската разузнавателна служба МИТ Ибрахим Калън също ще вземат участие в преговорите в Шарм ел Шейх, съобщиха катарските и турските власти. 

"Хамас" иска постоянно и всеобхватно прекратяване на огъня, пълно изтегляне на израелските сили и незабавно начало на всеобхватен процес по възстановяване на ивицата Газа под надзора на палестински "технократски орган". От своя страна, Израел иска "Хамас" да се разоръжи – искане, което палестинската групировка неколкократно отхвърля. 

Американски официални представители предлагат първоначално преговорите да се фокусират върху прекратяване на бойните действия и логистиката по освобождаването на израелските заложници, държани в плен в Газа, и пускането на свободата на палестинските затворници, излежаващи присъди в израелски затвори. 

Липсата на примирие позволи на Израел да продължи офанзивата си в Газа, което увеличи международната му изолация и критиките от международната общност. Все повече държави изразяват възмущението си от израелската атака, която доведе до вътрешното разселване на почти цялото население на Газа и предизвика продоволствена криза. Множество експерти по правата на човека и учени, както и разследване на ООН, твърдят, че действията на Израел в ивицата Газа са равносилни на извършването на геноцид. Израел характеризира действията си като самоотбрана в резултат на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., отбелязва Ройтерс. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
