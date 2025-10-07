"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Н ападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. беше "исторически отговор" на действията на Израел, заяви Фаузи Бархум, високопоставен представител на "Хамас", в деня, в който Израел отбелязва втората годишнина от тази атака, при която загинаха над 1200 души, предаде Франс прес.

"Потвърждаваме, че операция "Потопът на Ал Акса" от 7 октомври 2023 г. беше исторически отговор на заговорите за ликвидиране на палестинската кауза", заяви Бархум във видеопослание, излъчено по катарската телевизия "Ал Джазира".

When people mention October 7, ask which one?

Since 1948, there have been 78 of them.



78 years of shattered homes, stolen lives, and grieving families.



So when you hear about October 7, let it remind the world of 78 Octobers of steadfast resistance. pic.twitter.com/AHktvY0EkL — Dr. Ed Hasan (@DrEdHasan) October 7, 2025

"7 октомври също така бележи началото на процес на изолация на ционистката окупация, както на регионално, така и на международно ниво и началото на реалното отброяване на края на нейното присъствие на тази земя", добави той.

В същото време ивицата Газа е опустошена от ответната кампания на Израел, довела до десетки хиляди жертви, отбелязва АФП.

За първи път: "Хамас" призова "за незабавно прекратяване на израелската агресия" в Газа

"Делегацията на движението, участваща в текущите преговори в Египет, се стреми да преодолее всички препятствия, за да постигне споразумение, което отговаря на стремежите на нашия народ и нашите семейства в Газа", добави Бархум.

"Хамас" желае да постигне "постоянно и всеобщо примирие", "пълно изтегляне на (израелските) сили от всички зони на ивицата Газа" и "неограничен достъп на хуманитарна и медицинска помощ", подчерта Бархум. Според него израелският премиер Бенямин Нетаняху се опитва "да саботира" преговорите.