"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"

В същото време ивицата Газа е опустошена от ответната кампания на Израел, довела до десетки хиляди жертви

7 октомври 2025, 18:06
Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел
Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Дилемата на Макрон: Франция на ръба на политически срив
Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа
Грета Тунберг обвини Израел в геноцид след експулсирането си
Трима учени с Нобелова награда за медицина за борбата с автоимунните заболявания

Н ападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. беше "исторически отговор" на действията на Израел, заяви Фаузи Бархум, високопоставен представител на "Хамас", в деня, в който Израел отбелязва втората годишнина от тази атака, при която загинаха над 1200 души, предаде Франс прес.

"Потвърждаваме, че операция "Потопът на Ал Акса" от 7 октомври 2023 г. беше исторически отговор на заговорите за ликвидиране на палестинската кауза", заяви Бархум във видеопослание, излъчено по катарската телевизия "Ал Джазира".

"7 октомври също така бележи началото на процес на изолация на ционистката окупация, както на регионално, така и на международно ниво и началото на реалното отброяване на края на нейното присъствие на тази земя", добави той.

В същото време ивицата Газа е опустошена от ответната кампания на Израел, довела до десетки хиляди жертви, отбелязва АФП.

За първи път: "Хамас" призова "за незабавно прекратяване на израелската агресия" в Газа

"Делегацията на движението, участваща в текущите преговори в Египет, се стреми да преодолее всички препятствия, за да постигне споразумение, което отговаря на стремежите на нашия народ и нашите семейства в Газа", добави Бархум.

"Хамас" желае да постигне "постоянно и всеобщо примирие", "пълно изтегляне на (израелските) сили от всички зони на ивицата Газа" и "неограничен достъп на хуманитарна и медицинска помощ", подчерта Бархум. Според него израелският премиер Бенямин Нетаняху се опитва "да саботира" преговорите.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Хамас Израел Нападение 7 октомври Ивицата Газа Потопът на Ал Акса Палестинска кауза Мирни преговори Примирие Хуманитарна помощ Ционистка окупация
България пред криза, която тихо расте

Преди 9 часа
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 6 часа
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 7 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 4 часа

