Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

И ндиректните преговори между делегациите на Израел и "Хамас" за прекратяване на огъня в ивицата Газа в египетския курорт Шарм ел Шейх започнаха с дискусии за размяната на заложници срещу палестински затворници, съобщи египетската телевизия "Ал Кахера нюз", предаде Франс прес.
Delegations from #Israel and Hamas began indirect negotiations in #Egypt on Monday that the US hopes will bring a halt to the war in #Gaza, facing contentious issues such as demands that Israel pull out of the enclave and #Hamas to disarm. #GazaCeasefire #Gazadeal #GazaGenocide… pic.twitter.com/gYMU9BHQ2Y— Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) October 6, 2025
Египетските и катарските посредници "работят с двете страни за установяване на механизъм" за освобождаването на всички заложници и размяна с палестински затворници, добави телевизията.