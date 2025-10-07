Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Кая Калас: ЕС иска да бъде част от международния преходен комитет за Газа

И зраелски танкове, кораби и самолети обстрелват ивицата Газа днес, навръх годишнината от нападението на "Хамас", което доведе до двугодишната война, предаде Ройтерс.

Предвид липсата на сключено примирие, Израел продължи с офанзивата си и след като започна непреки преговори с "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх. На тях се обсъждат сложни проблеми, включително изтеглянето на Израел от Газа и разоръжаването на "Хамас".

Най-кървавият ден в историята на Израел бележи втората си годишнина

В същото време жителите на Хан Юнис и град Газа, разположени в южната и северната част на палестинския анклав, съобщават за тежък обстрел призори от суша, въздух и вода. Екстремисти от Газа изстреляха ракети през границата с Израел призори, задействайки сирените за въздушна тревога в кибуца Нетив Хасара, а израелски войски продължават да се сражават с въоръжени хора в анклава, според израелските въоръжени сили.

Обсъждането на плана на американския президент се смята за най-обещаващия начин за прекратяване на войната, която отне живота на десетки хиляди палестинци след нападението на 7 октомври 2023 срещу Израел, при което загинаха 1200 души, а 251 души бяха отведени в Газа като заложници, отбелязва Ройтерс.

Israelis gather at the former Nova music festival site to remember loved ones who were killed in the Oct. 7 Hamas attacks two years ago today. The attack triggered an ongoing conflict that has seen tens of thousands killed.



More: https://t.co/pyYmjjJ5hA pic.twitter.com/924VS1Vleo — NewsNation (@NewsNation) October 7, 2025

По повод годишнината от нападението, обединение от палестински фракции, включващо "Хамас", "Ислямски джихад" и по-малки въоръжени групи, заяви, че "изборът на съпротива с всички средства е единственият начин да се противопоставим на ционистския враг".

"Никой няма право да отстъпи оръжията на палестинския народ. Това легитимно оръжие... ще се предава от поколение на поколение, докато земята и свещените места на палестинците не бъдат освободени", се казва в изявлението, публикувано от името на "Фракциите на палестинската съпротива".

В памет на годишнината израелци се събраха на някои от най-тежко засегнатите места от онзи ден, включително музикалния фестивал "Нова", където 364 души бяха застреляни, пребити или изгорени до смърт, както и на така наречения "Площад на заложниците" в Тел Авив.

Всички тези места напомнят за най-кървавия ден за евреите от времето на Холокоста, отбелязва Ройтерс.

Heavy Israeli gunfire and bombing on the city of Gaza on the second anniversary of October 7th. pic.twitter.com/X8qmDM9wyo — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 7, 2025

"Заложниците са като отворена рана, не мога да повярвам, че са минали две години, а те все още не са у дома", каза 43-годишната Хилда Вайстал. "Наистина се надявам, че всички лидери ще положат усилия и тази война ще приключи."

От началото на войната в Газа са били убити над 67 00 палестинци. Близо една трета от тях са на възраст под 18 години, според здравните власти на анклава. Техните данни не разграничават цивилни и въоръжени, но според Израел най-малко 20 000 са били екстремисти.

Сто дни от началото на войната между Израел и "Хамас"

Израел подчертава, че офанзивата му е насочена срещу "Хамас" и израелските сили се опитват да избягват смъртта на мирни граждани, но екстремистката група се крие сред населението на Газа. Това е обвинение, което "Хамас" отрича.

Израел отговори на нападението с началото на офанзивата си в Газа, убийство на лидери на "Хамас" извън ивицата, както и лидери на други подкрепяни от Иран групи като "Хизбула". Йеменските хуси бяха подложени на обстрел. Освен това Израел уби висшите ирански военни командири и нападаше иранските ядрени обекти по време на 12-дневна война, в която се включиха и САЩ. Офанзивата в Газа като цяло разруши анклава и доведе до засилваща се изолация на Израел на световната сцена. Някои западни лидери признаха съществуването на палестинска държава, а по света се проведоха пропалестински протести.

Hamas launches rockets into Israeli border town on two-year anniversary of October 7th attack as Gaza ceasefire talks continue in Egypt. pic.twitter.com/4jncWcEOLY — Global Press Free (@GlobalPressFree) October 7, 2025

Израел и "Хамас" подкрепиха принципите на плана на Тръмп - прекратяване на боевете, освобождаване на заложниците и изпращане на помощи в Газа. Той беше подкрепен и от арабски и западни страни, а Тръмп призова за бързи преговори и финално споразумение.

Но дори ако при преговорите в Египет се стигне до споразумение, ще остане въпросът кой ще управлява и възстанови Газа, отбелязва Ройтерс. Тръмп и Израел изключиха възможността "Хамас" да играе каквато и да било роля.

Израел засили военната си офанзива

Източник на Ройтерс от "Хамас" е казал, че групата е поискала ясен график за изтеглянето на Израел и гаранции, че войната ще приключи.

Запознат с въпроса източник заяви, че се очаква преговорите да продължат поне няколко дни, отбелязва Ройтерс.