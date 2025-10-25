Свят

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Датчаните предупреждават - ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде

25 октомври 2025, 07:17
"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

В сичко изглежда спокойно на северния фронт, пише Politico.

Изминаха няколко месеца, откакто президентът на Съединените щати Доналд Тръмп за последно се похвали с намерението си "по един или друг начин" да придобие Гренландия. Но това мълчание е подвеждащо, неговата обсесия по огромната, покрита с лед територия не е намаляла.

Според висши датски представители Тръмп остава решен да стане първият американски президент, разширил значително територията на САЩ след сделката за покупката на Аляска от 1867 г. И независимо от последните споразумения в областта на отбраната и търговията, Гренландия може да се превърне в най-сериозния сблъсък между Европа и Америка във "втората ера на Тръмп".

  • Страховете на Копенхаген

Дания се опасява, че някои от нейните партньори в ЕС и НАТО не осъзнават колко сериозна заплаха за отношенията със САЩ, и за международното уважение към суверенитета и границите, представлява амбицията на Тръмп спрямо Гренландия.

Изключение прави френският президент Еманюел Макрон, който зарадва както датските, така и гренландските власти, когато по време на краткото си посещение в Нуук през юни подчерта, че автономната територия "не се продава и не може да бъде взета". Повечето други европейски лидери обаче предпочитат да не дразнят избухливия американски президент, особено сега, когато преговорите за търговията и американската подкрепа за сигурността на Европа и Украйна изглеждат по-конструктивни.

Вместо това те третират плановете на Тръмп за анексия на Гренландия като шега или отклоняваща маневра. Но в Копенхаген никой не се смее.

Гренландия под прицел: Тръмп, Дания и възможността за нов глобален сблъсък

"Ирационална, но истинска" обсесия

Според Дания обсесията на Тръмп по Гренландия е едновременно ирационална и истинска.

Ирационална, защото в момента няма реална заплаха за Гренландия от страна на Русия или Китай, а всяка потенциална такава би могла да бъде неутрализирана от НАТО. Освен това минералните ресурси и редкоземните елементи на острова отдавна са достъпни за американски инвеститори, но интересът към тях е слаб.

Истинска, защото амбицията му не се основава на практическа логика, а на естетиката на картата.

Тръмп възприема огромната, празна чужда територия на североизток като обида за американското величие, парче земя, което, според доктрините на Manifest Destiny и Монро, би трябвало да принадлежи на "земята на свободните".

Източник: istockphoto
  • Виждането на Тръмп за Гренландия

Американският президент гледа по сходен начин и на Канада, но смята, че анексирането на страна с население от 40 милиона души е невъзможно, или поне дългосрочен проект. Гренландия, от друга страна, с едва 56 000 жители, 80% от територията ѝ покрита с лед, изглежда като по-лесна цел.

А що се отнася до суверенитета и самоопределението, когато Тръмп беше попитан за тях през януари, той отвърна: "Сигурен съм, че Дания ще се съгласи." Той обаче не спомена гренландците, 89% от които са инуити и 85% от които отхвърлят американско управление според януарско проучване.

Тръмп иска да купи Гренландия: Четири сценария, по които може да се развие тази сага

  • Инвазия с долари

Датските власти са убедени, че Белият дом подготвя нещо. Това подозрение бе подкрепено от публикация на The Wall Street Journal през май, според която американските разузнавателни служби идентифицират "полезни" гренландци, склонни да подкрепят дневния ред на Тръмп.

През август Дания дори призова високопоставен американски дипломат, след като стана ясно, че трима американски граждани с предполагаеми връзки с Тръмп са действали тайно в Гренландия. Според обществената телевизия DR целта им била да подкопаят доверието към Копенхаген.

Затова датското правителство не очаква военна инвазия, а финансова, под формата на директни плащания към местното население или кампания за купуване на влияние и лоялни политици.

Опасението е, че подобна "бавна анексия" може да не предизвика достатъчно силна реакция нито в Брюксел, нито сред европейските партньори.

Източник: Istock
  • Европейският отговор

В тази връзка Дания активно търси подкрепа в европейските столици, с различен успех. В Копенхаген останаха доволни от визитата на Макрон, по време на която френският лидер, без да споменава Тръмп по име, изнесе лекция за значението на международното право и поведението между съюзници.

Сега стратегията на Дания е да повиши цената на подобни американски действия, като осигури подкрепа от Берлин и европейските институции за ангажимент към сигурността на Гренландия и чувствителна икономическа помощ.

Може ли Доналд Тръмп наистина да купи Гренландия?

  • Между Европа и Америка

Макар че Гренландия напусна Европейската общност преди почти 50 години, нейните жители запазиха датско гражданство и съответно европейски паспорти. Това им дава предимството да съчетават широка автономия с достъп до европейски инвестиции и защита.

Една "тръмпистка" сделка обаче би означавала обратното, безразсъдни американски инвестиции без оглед на местната култура. А съдбата на инуитите в Аляска е тревожен пример за гренландците.

Източник: iStock/Getty Images
  • Краят на илюзиите

В кратката пауза на северния фронт Европа трябва да приеме сериозно опасенията на Дания.

Рано или късно изглежда неизбежен трансатлантически, или арктически, сблъсък. Плановете на Тръмп за Гренландия предизвикват самите основи на международното право, териториалната цялост и неприкосновеността на границите.

И както предупреждават датчаните: ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде.

Вижте в нашата галерия: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: Politico     
Доналд Тръмп Гренландия Дания САЩ Придобиване на Гренландия Трансатлантически отношения Международно право Арктика Суверенитет Финансова инвазия
