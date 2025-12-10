Софийският градски съд отказа да екстрадира собственика на кораба от взрива в Бейрут

С офийският градски съд отказа да екстрадира собственик на кораб, издирван от Ливан във връзка с опустошителния взрив в пристанището на Бейрут през 2020 г.

Ливан иска България да предаде 48-годишния Игор Гречушкин заради трагедията от 4 август 2020 г. – една от най-мощните неядрени експлозии в света, при която загинаха над 220 души и бяха ранени повече от 6500.

Гречушкин, арестуван през септември на летище София, е обвинен от ливанските власти във „внасяне на експлозиви в Ливан – терористичен акт, довел до смъртта на множество хора – и повреждане на оборудване с цел потапяне на кораб“, посочват българските прокурори.

Съдът обаче отказа искането за екстрадиция и разпореди освобождаването му.

„Ливан не предостави гаранции, че ако бъде осъден на смърт, присъдата няма да бъде изпълнена“, заяви адвокатът на Гречушкин, Екатерина Димитрова, пред АФП.

Решението може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред Софийския апелативен съд, чийто акт ще бъде окончателен. Дотогава Гречушкин остава в ареста.

Ливанските власти твърдят, че експлозията е била предизвикана от пожар в склад, в който в продължение на години безконтролно е било съхранявано тонове амониев нитрат, въпреки многократни предупреждения към висши държавни служители.

Гречушкин е посочен от Бейрут като собственик на кораба Rhosus, който е доставил амониевия нитрат в пристанището.

Разследването в Ливан продължава да буксува заради политически и правни спорове. Разпитвани по делото са бившият премиер Хасан Диаб, както и военни и висши представители на службите за сигурност.