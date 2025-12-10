Внимание, шофьори! Протест затваря центъра на София

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

С толична община въведе промени в движението заради протеста тази вечер, съобщиха от пресцентъра на общината.

На 10.12.2025 г. се забрани престоя и паркирането с изключение на автомобилите на СДВР без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент", както следва:

на паркинга на пл. „Княз Александър I";

на ул. „Московска" между ул. „Георги С. Раковски" и ул. „Будапеща";

на ул. „Георги Бенковски" между бул. „Княз Александър Дондуков" и ул. „Московска";

на ул. „Будапеща" между бул. „Княз Александър Дондуков" и ул. „Московска";

на пл. „Николай Гяуров".

От 18.00 часа до приключване на протеста на 10.12.2025 г. по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция" при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

на ул. „Московска" между ул. „Георги С. Раковски" и ул. „Будапеща";

на ул. „Георги Бенковски" между бул. „Княз Александър Дондуков" и ул. „Московска";

на ул. „Будапеща" между бул. „Княз Александър Дондуков" и ул. „Московска".

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.