Опасно кацане: Самолет се приземи върху автомобил във Флорида

Пилотът и пътникът на малкия самолет Beechcraft 55 са се отървали без наранявания, докато шофьорката на автомобилът "Тойота" е хоспитализирана с леки травми

10 декември 2025, 14:42
Източник: iStock/GettyImages

С амолет кацна аварийно върху автомобил на магистрала във Флорида след проблем с двигателя, съобщава Fox News.

Пилотът и пътникът на малкия самолет Beechcraft 55 са се отървали без наранявания, докато шофьорката на автомобила "Тойота"  е хоспитализирана с леки травми.

"Малък самолет кацна на магистрала във Флорида в понеделник вечерта, като удари поне едно превозно средство", потвърждават местните власти. 

Beechcraft 55 се опитвал да направи аварийно кацане на Interstate-95 в Merritt Island около 17:45 ч., след като е съобщил за проблем с двигателя, каза Федералната авиационна администрация (FAA).

Самолетът се сблъска с Toyota Camry от 2023 г., съобщи Fox Orlando.

Пилотът и пътникът в самолета – мъж от Орландо и друг от Temple Terrace, и двамата на 27 години – не пострадаха.

57-годишната жена, която шофирала "Тойота" - та, била откарана в болница с леки наранявания.

Видеокадри, публикувани онлайн, показват как самолетът се опитва да кацне на магистралата, докато автомобилът се движи.

Самолетното колело изглежда каца върху автомобила, преди да се плъзне пред него върху пътното платно.

