Япония губи своите емблематични снежни чудовища

И коничните „джухьо“ на планината Зау в Япония, известни като снежни чудовища, намаляват заради климатичните промени и нашествия на вредители в горите. Тези уникални ледени дървета, някога извисяващи се над земята, вече са значително по-ниски, което застрашава местния туризъм и символа на зимата. Провеждат се усилия за опазването им, за да могат бъдещите поколения да се насладят на този природен феномен.

Chaque hiver, un phénomène météorologique rare crée les conditions idéales pour que les arbres du Mont Zao à Yamagata, se recouvrent de glace et de neige.

Les formes gigantesques et innommables obtenues sont appelées Juhyo : "les monstres de neige" #Japonpic.twitter.com/y7Ot8EPJ36 — ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) January 27, 2025

Земята е пълна с невероятни чудеса, сякаш излезли от анимационен филм. Сред зимните пейзажи по света малко места могат да се сравнят с призрачните „джухьо“ на планината Зау. Всеки зимен сезон тези мистериозни форми привличат посетители със своята сюрреалистична красота и огромни ледени форми. Въпреки това, този уникален природен феномен е застрашен. Климатичните промени и нашествията на вредители в горите бавно разрушават тези ледени стражи, заплашвайки символа на дивите зимни пейзажи на Япония и важна част от местния туризъм.

Какво представляват „джухьо“?

Това не са обикновени дървета, покрити със сняг. Те се формират при редки условия, когато силни и постоянни западни ветрове носят суперохладени водни капки, които замръзват при контакт с вечнозелените дървета Aomori todomatsu. Натрупвайки дебели слоеве скреж, те създават характерни форми, известни като „опашки на скариди“, които се събират и образуват високите снежни чудовища, уникални за северната част на Япония между префектурите Ямагата и Мияги. Професор Фумитака Янагисава обяснява:

„Тъй като такива точни метеорологични и екологични условия се срещат на много малко места, снежните чудовища на Зау са феномен почти уникален за северна Япония“.

What is a snow monster?



The incredible "snow monsters", or juhyo, of Mt. Zao in Yamagata, Japan 🇯🇵are snow covered trees formed by a unique mix of Siberian winds and heavy snowfall, creating a natural spectacle unlike any other.



Would you like to ski here?



🎥 dska_0729 pic.twitter.com/avrcwCmO1P — Iconic Settings (@IconicSettings) January 28, 2025

Последни изследвания, водени от Янагисава, показват тревожна тенденция: снежните чудовища намаляват. Изследването на фотографии от върха на планината, датиращи от 1933 г., показва, че през 1930-те височината им е достигала 16–20 фута, след Втората световна война – 7–10 фута, а от 2019 г. много от тях са едва 1,6 фута или по-малки. Основните причини за този спад са повишените температури и уврежданията в горите. Дърветата Aomori todomatsu, на които се образува скрежът, са пострадали от нашествие на молци през 2013 г., които са унищожили игличките им, последвани от нападения на кората от корави бръмбари. Префектура Ямагата съобщава за около 23 000 умрели смърчови дървета – около една пета от горите в региона.

Осъзнавайки спешната заплаха, префектура Ямагата стартира Конференция за възраждане на „джухьо“ през март 2023 г., обединявайки изследователи, жители и бизнеси с цел опазване на иконичните снежни чудовища на планината Зау. От 2019 г. местната горска служба е пресадила над 190 естествено възстановени фиданки в зоните на върха, въпреки че смърчовите дървета изискват 50–70 години, за да достигнат пълна зрялост. Учениците от Техническото училище Мураяма също се включват, отглеждайки разсад и експериментирайки с техники за възстановяване, въпреки препятствия като полеви мишки, които повреждат младите растения.

„Джухьо“ са не само зимна атракция; те подпомагат местната икономика, като привличат десетки хиляди посетители годишно. „Ако джухьо изчезнат, това ще бъде огромен удар“, казва Генджи Акиба от Туристическата асоциация на Зау Онсен. Природозащитниците призовават за търпение и продължителност, за да се поддържат усилията в поколенията. За учениците и местните жители снежните чудовища са наследство, което те искат да предадат, показвайки редките природни чудеса на Япония на целия свят.