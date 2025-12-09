Свят

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО

9 декември 2025, 15:01
Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”
Предупреждение за мегаземетресение в Япония

Предупреждение за мегаземетресение в Япония
Ескалация: Камбоджа e отвърнала на ударите на Тайланд

Ескалация: Камбоджа e отвърнала на ударите на Тайланд
Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ

Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ
Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами

Над 20 ранени при мощното земетресение в Япония, предизвикало цунами
4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х“

4 смъртоносни инфекции, които заплашват човечеството през 2026 г.: От птичи грип до „Болест Х“
Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на

Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на "Кулата - Промахон"
Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Ч ешкият президент Петър Павел назначи днес милиардера и лидер на популистката партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) Андрей Бабиш за нов премиер на страната на излъчена на живо по телевизията официална церемония, предадоха световните агенции.

Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори в Чехия на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство, след като бъде назначен целият му кабинет, което се очаква да се случи на 15 декември.

Правителството на Чехия подаде оставка

Седемдесет и една годишният Бабиш се връща на власт след четири години в опозиция, по време на които либерално-центристките му политики се трансформираха в по-близки до тези на крайните десни сили и той се присъедини към „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент.

В управлението му ще участват крайнодясната, евроскептична и проруска партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и партията „Автомобилисти за себе си“, чиято основна цел е да се противопоставя на климатичните политики на ЕС.

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО на фона на настоящите условия в сферата на сигурността.

„Трябва да решим редица проблеми, което няма да е приятни за обществеността и ще изисква не само визия, но и кураж, ще изисква да не поставяме под съмнение връзките си с ЕС и НАТО, както и конструктивен подход“, заяви той.

Бабиш се завръща на власт с евроскептична коалиция в Чехия

В списъка на министрите, които Павел ще назначи, не е включен предизвиквалият полемики Филип Турек, чиято номинация президентът заяви, че е малко вероятно да приеме.

Партията „Автомобилисти за себе си“ заяви, че почетният ѝ председател Турек е само временно неразположен заради здравословен проблем.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Андрей Бабиш Петър Павел Чехия Нов премиер Популистка партия Коалиционно правителство Крайнодесни партии Евроскептицизъм ЕС и НАТО Климатични политики
Последвайте ни

По темата

Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Не носете тези цветове на Нова година

Не носете тези цветове на Нова година

Опасни ли са стоките от Temu и Shein - какво позазаха проверките

Опасни ли са стоките от Temu и Shein - какво позазаха проверките

pariteni.bg
Как да се грижим за двигателя, за да издържи поне 500 000 км

Как да се грижим за двигателя, за да издържи поне 500 000 км

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Свят Преди 18 минути

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Свят Преди 20 минути

Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

България Преди 43 минути

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Любопитно Преди 47 минути

Разбери повече

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

България Преди 50 минути

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Пейков твърди за &quot;спешни&quot; родителски срещи на 10 декември, министър Вълчев отрича</p>

Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

България Преди 54 минути

За 10 декември е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ

<p>Тръмп нападна&nbsp;Европа в интервю за Politico</p>

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Свят Преди 57 минути

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Любопитно Преди 1 час

Специална номинация от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България бе присъдена за интервюто с Рамон Перес Маура

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Свят Преди 1 час

От 5 ноември съдът разглежда законността на радикалната митническа политика на Тръмп

<p>&quot;Впечатлена съм от бързата реакция&quot;: Излекуваха 4-месечно&nbsp;бебе от рядка болест</p>

Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница

България Преди 1 час

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Любопитно Преди 1 час

„Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати

Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично

Любопитно Преди 1 час

Актьорът споделя как балансира личното пространство и световната слава - избягва публичното внимание, появявайки се с шапка и очила, и смята, че за дълга кариера е най-добре да се показваш само, когато имаш какво да кажеш или покажеш

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

България Преди 1 час

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

България Преди 2 часа

Министър Гуцанов обяви, че детските обезщетения се вдигат на 900 лв., процентът за ранно връщане на работа расте на 75%, минималната заплата става 1213 лв., а пенсиите се повишават по швейцарското правило без нови данъци и осигуровки

Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

Любопитно Преди 2 часа

Бързата храна – вкусна и удобна, но опасна за здравето: ултрапреработените продукти повишават риска от хронични заболявания и дори смърт

Кървав развод: Майка и 6-годишните ѝ близнаци намерени мъртви в дома им

Кървав развод: Майка и 6-годишните ѝ близнаци намерени мъртви в дома им

Свят Преди 2 часа

„Аз съм жертва, а ме третират като проблем, докато извършителят – местен лекар – е защитен от системата, която трябва да ни защитава“, пише съпругата преди убийството

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 декември, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 8 - 14 декември

Edna.bg

Лудогорец входира жалба срещу съдийството на мача със Славия

Gong.bg

Показаха нов напредък на "Армията" (видео)

Gong.bg

На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.

Nova.bg

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)

Nova.bg