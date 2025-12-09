Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Гръцките земеделци с нови блокади, каква е ситуацията на "Кулата - Промахон"

Ч ешкият президент Петър Павел назначи днес милиардера и лидер на популистката партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) Андрей Бабиш за нов премиер на страната на излъчена на живо по телевизията официална церемония, предадоха световните агенции.

Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори в Чехия на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство, след като бъде назначен целият му кабинет, което се очаква да се случи на 15 декември.

Седемдесет и една годишният Бабиш се връща на власт след четири години в опозиция, по време на които либерално-центристките му политики се трансформираха в по-близки до тези на крайните десни сили и той се присъедини към „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент.

В управлението му ще участват крайнодясната, евроскептична и проруска партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и партията „Автомобилисти за себе си“, чиято основна цел е да се противопоставя на климатичните политики на ЕС.

🔴Czech President Petr Pavel appointed the billionaire leader of the populist ANO party, Andrej Babis, as prime minister on Tuesday, a key step in the formation of a government after ANO won an October parliamentary election.#czech#Q_News pic.twitter.com/hdeWVMj9EB — QNews (@Qnewsegy) December 9, 2025

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО на фона на настоящите условия в сферата на сигурността.

„Трябва да решим редица проблеми, което няма да е приятни за обществеността и ще изисква не само визия, но и кураж, ще изисква да не поставяме под съмнение връзките си с ЕС и НАТО, както и конструктивен подход“, заяви той.

В списъка на министрите, които Павел ще назначи, не е включен предизвиквалият полемики Филип Турек, чиято номинация президентът заяви, че е малко вероятно да приеме.

Партията „Автомобилисти за себе си“ заяви, че почетният ѝ председател Турек е само временно неразположен заради здравословен проблем.